教授不點名》希臘構詞中的宇宙、風、水(下)

hydro- 「水」詞根家族熱鬧，連繡球花都是成員之一

剛剛上面才提到hydrophilous (水媒的)，所以大家對hydro- (水) 還記憶猶新。所謂水媒，就是藉水的媒介而完成傳粉，這種花叫做水媒花。

前兩期介紹了hydrotropism (向水性)，就是植物的根朝著有水的地方生長的特性，裡面就有hydro- (水)。同一期的內容談到作物的栽培法，有一種是hydroponics (水耕)，就是用液體養分來栽培植物，不用土壤，這裡也有hydro- (水)。

更早之前介紹了hydrophyte (水生植物)，裡面也有hydro- (水)。水生植物就是植株的部分或整體浸沒在水裡，能適應水域環境的植物。

hydro- (水) 這個詞根是個超大的家族，經此提醒，各位讀者應該就都不陌生了。下面我們採取簡單直接的條列式，看看還有哪些相關的詞語。

hydrogen 氫

hydro-「水」+ -gen「生成；導致」

氫在空氣中燃燒，與氧化合，就會生成水。單詞後一半的-gen常有「生成或導致前面那個成分的東西」之意，類似的例子有很多，比如：

carcinogen 致癌物

carcino-「癌症」+ -gen「生成；導致」

allergen過敏原

allerg- = allergy「過敏」+ -gen「生成；導致」

carbohydrate 碳水化合物

carbo- = carbon「碳」+ hydr- = hydro-「水」+ -ate「化合物」

碳水化合物就是醣類，或俗稱碳水。

dehydrate 脫水

de-「去除」+ hydr- = hydro-「水」+ -ate「動詞後綴」

脫水可以指人體中的液體大量減少，或物質失去所含的水分。名詞是dehydration (脫水)。

rehydrate 復水

re-「回」+ hydr- = hydro-「水」+ -ate「動詞後綴」

復水就是把脫了水的物質加水復原。名詞是rehydration (復水)。

anhydrous 無水的

an- = a-「無」+ hydr- = hydro-「水」+ -ous「形容詞後綴」

無水的，意思是不含水的，尤指不含「結晶水」 (water of crystallization) 的。

hydra 水螅

hydr- = hydro-「水」+ -a「後綴」

hydra (水螅) 源自希臘神話的Hydra (多頭蛇)，本義是water serpent (水蛇)，相傳它被砍去一個頭之後會生出兩個頭，後來被大力士Hercules (赫丘利，美音 [ˈhɜrkjəˌliz]) 所殺。由於hydra (水螅) 有這樣的背景，所以也引申為「難以根絕的禍患」。

hydrangea 繡球花

hydr- = hydro-「水」+ -ange「容器」+ -a「後綴」

繡球花的種皮 (seed capsule，保護種子的結構) 像盛水的容器，是分類學的形態特徵。

有個手術叫

angioplasty 血管成形術

angio-「容器；血管」+ -plasty「整形外科」

就是治療動脈血管狹窄的手術，-ange和angio-互為異體，本指「容器」，也指「血管」。

hydraulic 水壓的；液壓的

hydr- = hydro-「水」+ -aul「管子」+ -ic「形容詞後綴」

hydraulic是利用水 (或其他液體) 傳遞壓力的，常見的組合有hydraulic jack/pump/brake (液壓千斤頂/泵/刹車)。「液壓系統」是hydraulics。「氣壓式的」以前學過，是pneumatic。

hydrocephalus 腦積水

hydro-「水」+ cephal「頭」+ -us「後綴」

腦積水是顱內腦脊液積聚過多，使得顱內壓力升高而導致的疾病。又稱水腦、腦水腫。

hydrodynamics 流體力學

hydro-「水」+ dynamics「力學；動力學」

流體力學是研究流體運動規律及其應用的學科。

hydroelectric 水力發電的

hydro-「水」+ electric「電力的」

水力發電廠是hydroelectric plant，火力發電廠是thermal power plant，核能發電廠是nuclear power plant，風力發電廠是wind power plant。

hydrofoil 水翼；水翼艇

hydro-「水」+ foil「葉片」

水翼是在水中運動時能產生升力作用的翼形結構，也轉指船體下裝有水翼的「水翼艇」。foil的本義是「葉狀結構」，和foliage (葉子，統稱) 有關。有一種接近但不同的船hovercraft (氣墊船)。水上飛機叫hydroplane或seaplane，不過hydroplane也可指水上滑行艇 (一種高速動力艇)。

hydrology 水文學

hydro-「水」+ -logy「知識；學問」

水文學是研究地球上水的特性、分佈、流動的學科。領域專家是hydrologist (水文學家)，形容詞是hydrologic或hydrological (水文的)。

hydrography 水文地理學

hydro-「水」+ -graphy「知識；學問」

水文地理學可以理解為水文學的地理研究方向，是研究一定區域各類水體的學科。領域專家是hydrographer (水文地理學家)，形容詞是hydrographic (水文地理學的)。

hydrolysis 水解

hydro-「水」+ -lysis「鬆開」

水解就是加水分解，也就是化合物與水反應而發生的分解作用。-lysis (鬆開) 在希臘詞根的第一期講過，是在介紹analysis (分析) 裡提到的。

hydrotherapy 水療

hydro-「水」+ therapy「治療；療法」

水療指的是用溫泉治療某些疾病，也指用水柱衝擊按摩，促進新陳代謝。

hydrophobia 恐水病

hydro-「水」+ phobia「恐懼症」

恐水病是狂犬病 (rabies) 的舊稱，明顯的症狀是因喉頭痙攣而不敢飲水 (「恐水」)。

另外，因為hydrogen (氫) 的關係，hydro-有時候也有了「氫」的含義，比如

hydroxide 氫氧化物

hydro-「氫」+ oxide「氧化物」

oxide (氧化物) 還出現在carbon monoxide (一氧化碳) 和carbon dioxide (二氧化碳) 之中。hydro-的這個「氫」的含義經常出現在化學裡，請讀者朋友留意。

好了，這一期到此為止，我們下期見。

文/曾泰元 (東吳大學英文系前系主任)

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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