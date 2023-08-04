教授不點名》希臘構詞中的宇宙、風、水(上)

【閱讀重點】

1. 「宇宙」的英文比較常見的是universe，源自拉丁文；而 “cosmos” 則來自希臘文，也是宇宙的意思，但特別強調一個「井然有序的體系」。

2. 銀蓮花 anemone，又稱「風之花」，在希臘文構詞成分裡anemo- 就是「風」；海葵就是sea anemone。

3. hydro- 水詞根是個超大的家族，從氫、碳水化合物，到水翼，甚至繡球花都是hydro- 這個詞根家族的成員。

「物質世界」類的希臘文構詞成分已經介紹了4個，我們先重點複習一下：

-ge- 地；地球

geometry 幾何；幾何學

apogee 遠地點

-heli- 日；太陽

heliocentric 日心的；以太陽為中心的

perihelion 近日點

selen- 月；月球

selenography 月理學；月面學

-aster/astro- 星；星球

disaster 災難

astrologer 占星師

地球、太陽、月球、星球的希臘文構詞成分介紹完了，接下來我們來認識一下這些天體所在的空間，也就是cosmo- (宇宙)。



“Cosmopolitan” 裡藏著「宇宙」的字根

「宇宙」的英文一般說universe，這是個「拉丁源的」 (Latinate) 單詞。「宇宙」另有一個源自希臘文構詞成分的cosmos 宇宙

cosm-「宇宙」+ -os「名詞後綴」

意思和universe差不多，不過cosmos強調的是一個井然有序的體系，是和chaos (混沌；混亂) 相對的狀態。形容詞是cosmic (宇宙的；巨大的)，cosmic常見的組合有cosmic dust (宇宙塵)、cosmic rays (宇宙射線，用複數)、cosmic plan (冥冥之中的安排)。

上一期介紹astronaut (太空人，字面「星際航行者」) 的同時，也介紹了cosmonaut (俄羅斯宇航員，字面「宇宙航行者」)，後者的cosmonaut就有cosmo- (宇宙) 這個成分。

宇宙的探索衍生出了一些學問，比如

cosmology 宇宙學

cosmo-「宇宙」+ -logy 「知識；學問」

這是天文學的分支學科，又稱宇宙論，研究的是宇宙的起源、結構和演化。領域專家是cosmologist (宇宙學家)，形容詞是cosmological (宇宙學的)。

依循著geology (地質學) 和geography (地理學) 的學科分工，

cosmography 宇宙誌

cosmo-「宇宙」+ -graphy「知識；學問」

側重在描述宇宙的一般特徵。領域專家是cosmographer (宇宙誌學者)，形容詞是cosmographic或cosmographical (宇宙誌的)。

如果把宇宙學的焦點放在宇宙或太陽系的起源和演化，這門學問便稱為

cosmogony 天體演化學

cosmo-「宇宙」+ -gony「生成」

領域專家是cosmogonist (天體演化學家)，形容詞是cosmogonic或cosmogonical (天體演化學的)。

一般意義的宇宙是大宇宙，也就是「宏觀宇宙」，英文說

macrocosm 大宇宙

macro-「大」+ -cosm「宇宙」

macrocosm也可引申為「宏觀世界」或「整體」。形容詞是macrocosmic (大宇宙的)。

有大通常就有小，macrocosm的出現，不免讓人往小的方面期待，這個相反的概念就是

microcosm 小宇宙

micro-「小」+ -cosm「宇宙」

小宇宙就是「縮影」，就是「微觀世界」，就是「具體而微的事物」。形容詞是microcosmic (小宇宙的)。

英語世界有一本知名的年輕女性時尚雜誌Cosmopolitan，與國內媒體合作出了中文版的《柯夢波丹》，名稱裡就有cosmo- (宇宙) 這個成分。雜誌名Cosmopolitan源自首字母小寫的

cosmopolitan 國際性的

cosmo-「宇宙；世界」+ -politan「城市的」

這個普通詞彙的意思就是「國際性的」、「世界性的」、「見多識廣的」。後一半的-politan (城市的) 源自希臘文構詞成分-polis (城)，應該不陌生，我們在介紹necropolis (大墓地) 時還特別岔題，做了許多相關的補充，其中就包含cosmopolis (國際大都會) 和這個cosmopolitan (國際大都會的)，有興趣的讀者可以翻回去複習複習。

「宇宙」的cosmo-到此結束。接著我們把仰望的目光拉回地球，看看地球上一些無生命的事物，繼續學習物質世界的希臘文構詞成分。



銀蓮花又叫「風之花」，在字根裡也有線索

風是空氣流動的現象，希臘文構詞成分是anemo- (風)，以前順便帶到過，接下來我們正式介紹。

當初在介紹zoophyte (植形動物；植蟲。是動物，卻有著植物的外形和特徵) 的時候，我們舉了幾個例子，比如coral (珊瑚)、sponge (海綿)、sea anemone (海葵)，其中的sea anemone (海葵，簡稱anemone，音標 [əˈnɛməˌni]) 是sea (海) 和anemone (銀蓮花) 的複合詞，而anemone (銀蓮花) 的另一個說法就是windflower (字面「風之花」)。

之前曾經介紹過花粉傳播的途徑，我們一口氣補充了許多相關的單詞，比如zoophilous (動物媒的，字面「愛動物的」)、entomophilous (蟲媒的，字面「愛昆蟲的」)、ornithophilous (鳥媒的，字面「愛鳥的」)、anemophilous (風媒的，字面「愛風的」)、hydrophilous (水媒的，字面「愛水的」)。在這些不同的途徑裡，就有anemophilous (風媒的)，也就是借風力完成傳粉，這種花叫做風媒花。

測定風速的儀器是

anemometer 風速儀

anemo-「風」+ -meter「測量器」

類似的儀器是

anemograph 風速記錄儀

anemo-「風」+ -graph「記錄器」

這是一種附有記錄裝置的風速儀 (a recording anemometer)。

研究風也是學問，這門學問是

anemology 測風學

anemo-「風」+ -logy「知識；學問」

形容詞是anemological (測風學的)。

代表「風」的anemo-就到此為止。我們形容事情做得有生氣，蓬勃興旺，會用「風生水起」來加以描述。風從水面吹過，水面掀起波瀾，下一個希臘詞根，我們就一起來看看hydro- (水)。

(請見下集)

文/曾泰元 (東吳大學英文系前系主任)

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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