面試一開口說 Nice meeting you 就尷尬了！

Jack去應徵一個工作,英語面談那一關,遇見面談主管,他很熱情地開口打招呼:

“Nice meeting you.”

沒想到這樣簡單的招呼居然錯很大。Jack 說,連事後想起,都覺得尷尬。

“Nice meeting you.”是在和人說再見。而這時面試都還沒開始呢,怎麼就道別了。當然,他也沒有得到這份工作。

來看看 “Nice meeting you.”用在哪些場合:

• Nice meeting you. I’d better get going. 很高興和你見面,但我得走了。

• It was nice meeting you, Sam. We’ll let you know our decision on Monday. 很高興和你會面,山姆。我周一再告訴你我們的決定。

Nice meeting you. 應該要面試結束,說再見時講。那一見面開口打招呼,要怎麼說呢?

如果是第一次見面,可以說:

• Nice to meet you.

記得,是 to meet,不是 meeting。認得的人,再次見面:

• Nice to see you.

Meet 有「第一次相見」之意,熟悉的人,我們用 see,不用 meet;要不然對方會以為你忘記他了。

再來看看其他 meet with/ meet up with 的用法:

我和朋友約在餐廳。

(X)I met with my friend in a cafe.

(O)I met my friend in a cafe.

(O)I met up with my friend in a cafe.

和人約,因為中文裡有個「和」,很多人會自動加上 with。其實 meet 和 meet with 用法上有點差別。

Meet 是指一般的會面,像和朋友見面,而 meet with指「很正式的會談」,特別是談政治、商業等。例如:

• He’s coming to Taipei to meet withinvestors next month. 下個月他會來台北和投資人會面。

• The President will meet with the community leaders, religious leaders, and the families of the victim.

總統將會見社區領袖、宗教領袖,以及受災戶。

這兩句的 meet with 改用 meet,也還可接受。只是如果要找老外聊天,我們用 meet with,他可能會覺得非常正式,不知發生了什麼事。

除了會面,meet with 還可以指「經歷、遭遇」,特別是指「遇到不愉快之事」。

• I heard she’d met with an accident. 我聽說她出了意外。

• If you meet with any difficulties, just let me know. 如果你碰到了甚麼困難,儘管告訴我。

Meet up with 也是「見面」,是常見口語、較隨意的用法。

• I’m meeting up with some friends after work. 我下班之後正和幾個朋友見面。

和 meet 相關的,還有好些用法,可以一併學起來:

1. Meeting of the minds

(X)思想會議

(O)一致同意

Meeting 是「相會、交會」,minds 是心靈,心靈交會,用來比喻合意、意見一致。

• At last we’ve reached a meeting of the minds. 最後我們達成了一致意見。

2. Meet your match

(X)相遇之後覺得很合適

(O)棋逢敵手

Match 除了「適配」之外,也有「對手」的意思,所以競技比賽也叫 match。"Meet your match"指「遇到實力相當,或者更強的競爭者」。

• He was a good player, but he met his match in Peter. 他是個不錯的選手,但遇到彼得算是棋逢敵手了。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。