讓日本首相岸田文雄也為之感動的飛驒和牛 如何烹調？台灣哪裡吃得到？

來自日本岐阜縣的飛驒牛，油脂細緻均勻，風味也很溫順優雅。

在台灣享有高人氣的日本旅遊景點岐阜縣「飛驒高山」，以白川鄉合掌村、高山祭等自然人文特色著稱，於瀰漫著古都氛圍的高海拔飛驒高山地區所產的和牛銘柄——飛驒牛，以細緻肉質與纖細油花深受台灣人喜愛，其台灣進口量占據全亞洲第一。

自2017年日本和牛開放進口後，日本各地銘柄和牛紛紛搶攻台灣市場，首次來台宣傳岐阜縣飛驒牛的岐阜縣縣長 古田肇率領代表團於7月13日訪問台灣，過往曾任內閣總理大臣秘書官、經濟產業省商務流通審議官等職務，對於經濟產面相當熟知的他，為了進一步提升飛驒牛在台灣的品牌價值，與台灣合作夥伴美福貿易攜手，嚴選台北、台中兩地共4家餐廳聯手推出夏季限定套餐。

包含由陳重光行政總主廚坐鎮的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館帶來可品嚐海膽風味A5飛驒和牛韃靼及脆皮飛驒和牛丸子、日本頂級飛驒A5和牛紐約客牛排/紐西蘭甜螯蝦等料理的飛驒牛主廚特製套餐，以及台北美福大飯店 晴山日本料理日籍料理長湯本誠以經典日式料理詮釋的飛驒牛壽喜燒、飛驒牛涮涮鍋等料理；米其林一星的俺達の肉屋由主廚鍾佳憲將飛驒牛各部位藉以多種精湛吃法，帶來起承轉合完美流暢的飛驒牛雙人套餐，另一家燒肉HATSU yakiniku & wine則將葡萄酒餐酒搭注入飛驒牛限定雙人套餐，共4家知名餐廳共同推廣飛驒牛菜單活動，同時岐阜縣也宣布將來在台灣也會持續積極展開飛驒牛品牌價值提升的推廣活動。

HATSU-飛驒牛限定套餐

感動日本首相的飛驒牛

飛驒牛（Hidagyu，「驒」讀音為「ㄊㄨㄛˊ」）於今年四月由產地直送到東京官邸贈與首相 岸田文雄，岸田首相在品嚐了以飛驒牛製作的便當後說道「飛驒牛的柔軟口感相當令人感動！」而他也期待作為日本和牛裡最高等級的飛驒牛美味，可以傳達到全世界。

另一方面，熟悉台灣和牛進口產業的美福貿易股份有限公司採購代表表示「和牛在台灣仍具高人氣，特別是飛驒牛擁有獨特風味與高品質，持續在台受到台灣消費者歡迎，在日後也想繼續積極宣揚飛驒牛的美味」。

而米其林指南一星名店俺達の肉屋的主廚，同時也是摘下第一屆《米其林指南》年輕主廚大獎的鍾佳憲Sam則提及，「台灣人喜歡到飛驒高山旅遊，此原因增加了對於飛驒牛的好感，而我則認為主要是岐阜有著好水、好空氣，加上農家優質的飼育環境及高品質、先進的分切廠，造就了完美的飛驒牛。」

飛驒牛的特色何在？

飛驒牛

「飛驒牛」指的是在岐阜縣內經過14個月以上育肥而成的黑毛和牛，並嚴選「社團法人日本食肉格付協會」制定的B3至A5等級，同時經過「飛驒牛銘柄推進協議會」所認可農家飼育，才可稱之為飛驒牛來對外販售，目前飛驒牛已有地理標誌保護機制的GI所認證。

在群山環繞、可眺望遠處覆蓋著白雪高岳，如此得天獨厚的環境下，藉以當地清新空氣與季節、日夜的高溫差，以及飲用天然伏流水等大自然恩惠所飼育的飛驒牛，除了自然景致的條件，牧場飼育者更為了成就高品質的飛驒牛費盡苦心，不僅有不少經認可的牧場為了牛隻的健康，於飼料裡加入麥茶、酒粕，近期也有農家使用飛騨高山蒸溜所的麥粕等獨家餌料餵養，甚至也有給飛驒牛聽音樂成長的牧場。

如此講究育肥而成的飛驒牛，有著纖細的肉質紋理、豐潤圓滑的口感，尤其淡粉色的肉質從遠處看就像櫻花般粉嫩。雖然肉品的切面看似油花佔比高，但實則烹調後能呈現出不過膩的高雅油香，在口中緩緩散發出香醇氣息，無論是燒烤或涮涮鍋等不同烹調法，都能輕易展現飛驒牛令人為之讚嘆的美味，因此曾連續蟬聯三屆「全國和牛能力共進會」最優秀食肉牛肉賞的銘柄牛。

飛驒牛在台進口量佔全亞洲第一

飛驒牛

岐阜縣表示：「去年2022年飛驒牛的出口量為80噸，雖然疫情造成出口量相較2021的89.5噸稍微降低，但已顯示自2021年有持續以V型回復跡象」，而他也再度特別提及，以去年出口目的地區域來看，位居最高的亞洲區達到57.3噸，其次是歐盟9.7噸、澳大利亞為5.5噸，其中出口飛驒牛最多的亞洲地區，又以台灣達到22.2噸的出口量為最高，輸出量勝過同樣喜愛日本旅遊的香港，至今仍是保持亞洲的領先地位，顯現飛驒牛在台灣受歡迎的高知名度，因此此趟岐阜縣縣長 古田肇不僅是來台推廣飛驒牛的美味魅力，也期待與台灣廣受好評的餐廳店家共同提升飛驒牛價值，並同時感謝台灣人對於飛驒牛的支持。

Fresh ＆ Aged Italian Steakhouse 美福乾式熟成牛排館

美福乾式熟成牛排館-飛驒牛主廚特製套餐

日本頂級飛驒A5和牛紐約客牛排_紐西蘭甜螯蝦 波士頓龍蝦酪梨沙拉佐香柚醬

海膽風味A5飛驒和牛韃靼及脆皮飛驒和牛丸子 櫻桃澄清湯襯季節水果及覆盆子雪碧

A5飛驒和牛澄清湯 美福乾式熟成牛排館行政總主廚-陳重光

牛排老饕們必吃的「Fresh ＆ Aged Italian Steakhouse 美福乾式熟成牛排館」，由擅長研究乾式熟成牛排聞名的陳重光坐鎮，行政總主廚陳重光是台灣研究乾式熟成牛排第一人，著有《21 天的秘密：老饕牛排聖經》等，並於餐廳裡打造全亞洲最大的乾式熟成室。為了展現此次主角食材飛驒牛的各種風味特色，陳重光總主廚從和牛最代表性的燒肉與涮涮鍋概念裡，帶來結合台、日與義大利料理風格的「飛驒牛主廚特製套餐」牛排饗宴。

飛驒牛主廚特製套餐首道前菜以「海膽風味A5飛驒和牛韃靼及脆皮飛驒和牛丸子」精巧上桌。切成薄片的法棍夾著享用的海膽風味A5飛驒和牛韃靼，僅以高品質牛肉才得以製成，本次陳重光主廚選以肩胛肉部位切成細小塊狀，並加入乾燥的蔥、辣椒醬調味成帶有微辣的風格之外，再點綴新鮮海膽的濃郁圓潤增添滑嫩口感，而脆皮飛驒和牛丸子則同樣選用肩胛肉製作，帶來酥脆外皮裡咬下後會爆汁的鹹香風味。

在前菜之後，「波士頓龍蝦酪梨沙拉佐香柚醬」以海鮮沙拉的清爽，承接起奢華的「A5飛驒和牛澄清湯」。以法式澄清湯為基礎，於湯裡層層堆疊起洋蔥、鴻禧菇，以及切成薄片的飛驒牛肩頰肉，淋上熱騰騰的湯頭後，半生熟的飛驒牛風味甘甜，湯裡的馬告香料隱味為醇厚湯頭帶來辛香清爽。湯品之後，再度將味蕾拉回海鮮戰線，「爐烤大西洋齒魚襯炒綠蘆筍及松子」的齒魚，具有如和牛般富含油脂特色，而在美福乾式熟成牛排館裡最不能錯過的牛排，在本套餐裡自然以飛驒牛迎向高潮。

「日本頂級飛驒A5和牛紐約客牛排/紐西蘭甜螯蝦」展現陳重光主廚所擅長的牛排風格，主廚選以紐約客部位，切成最能表現飛驒牛肉質略帶緊實口感的2.5公分厚，陳重光主廚特別提及「A5等級的飛驒牛切太薄的話口感不夠，加上油花分布豐厚會太膩，所以2.5公分最是剛好」，而套餐最後以「櫻桃澄清湯襯季節水果及覆盆子雪碧」畫下完美句點。

地址：台北市內湖區民善街128號2樓 電話：02-2796-1566 活動期間：2023年7月14日～30日 套餐：飛驒牛主廚特製套餐 特價3,800元+10%服務費(原價4,800元+10%服務費)，套餐升等價NT$4,200+10%位，含精選白酒及紅酒各一杯酒，需於三天前預訂並預付訂金。

台北美福飯店 晴山日本料理

晴山飛驒牛壽喜燒

晴山飛驒牛涮涮鍋

晴山飛驒牛涮涮鍋 晴山料理長：湯本誠

以割烹為核心展現日本料理之精髓的晴山日本料理，擁有鐵板、涮涮鍋、炭火等不同主題料理區，由日籍料理長湯本誠藉由對日本料理與飛驒牛的認知，於此次飛驒牛祭裡，一口氣帶來經典的「飛驒牛涮涮鍋雙人套餐」、「飛驒牛壽喜燒雙人套餐」、「飛驒牛排」與「飛驒牛煮物」共四款料理，套餐皆包含季節鮮蔬盤、主廚特製甜點。

想要品嘗飛驒牛經過高湯涮煮的純粹美味，晴山日本料理所特別製作的高湯可說是關鍵。以柴魚、昆布慢火熬煮2至4小時，待柴魚昆布釋放出最大量的旨味後，還得經過濾才可成為涮涮鍋湯底。「飛驒牛涮涮鍋雙人套餐」的湯頭金黃透色，涮入飛驒牛紐約客部位的肉片後，能品嘗到肉脂融化於湯頭裡的香氣，也能品嘗到頂級肉品毫無保留綻放出極致的風味。

另套乍聽之下有點浪費頂級肉品的「飛驒牛壽喜燒雙人套餐」，其實與台灣火鍋店常見壽喜燒加高湯不同。傳統的壽喜燒在烹飪過程中不加任何一滴水，日籍料理長湯本 誠採以經典做法，先將大蔥、洋蔥入鍋拌炒，再加入日式醬油、味醂，以及日本百年清酒品牌—大關清酒精心調配比例，白菜、豆腐等天然食材放入鍋中後慢火熬煮，隨著食材所釋放的天然水份與壽喜燒醬汁融合，輕輕鋪上飛驒牛的肩胛肉片於鍋內，約涮個三秒後拿起，蘊含著蔬菜甜味、醬汁甜鹹滋味的飛驒牛肉片，在口中交織著甜美鹹香、柔嫩的絕妙體驗，是日本人也很喜愛的品嚐飛驒牛吃法之一。

除了鍋品類，晴山日本料理也於鐵板燒帶來「飛驒牛排」，饕客能在鐵板區煎檯前欣賞師傅精湛的煎炒功力，眼前的飛驒牛紐約客牛排從一襲華麗粉紅外衣，隨著客人喜好逐漸換上褐色外觀，與此同時的和牛香氣十足誘人，咬下後相繼展現彈牙、軟嫩的爆汁口感，可說是鐵板料理之最。此外，亦有使用肋排部位燉煮的「飛驒牛煮物」，可嚐入口即化滋味，彷彿是新一代白飯小偷般鹹香美味。

地址：台北市中山區樂群二路55號 美福飯店3F

電話: 02-7722-3393

活動期間：2023年7月14日～20日

套餐：

飛驒牛涮涮鍋雙人套餐 特價4,350元+10%服務費（原價5,800元+10%服務費）

飛驒牛壽喜燒雙人套餐 特價4,350元+10%服務費（原價5,800元+10%服務費）

飛驒牛排 特價2,100元+10%服務費（原價2,800元+10%服務費）

飛驒牛煮物 售價880元。

俺達の肉屋

俺達的肉屋主廚鍾佳憲Sam 涮烤薄切飛驒牛

俺達的肉屋提供的飛驒牛套餐肉品

飛驒牛雙人套餐-飛驒牛肉品

被稱為台灣最強燒肉店、燒肉界天花板稱號的俺達の肉屋，於2020年米其林指南南下台中後，連續三年摘下《台北台中米其林指南》一星佳績，Owner chef鍾佳憲Sam更以黑馬之姿拿下第一屆「米其林最佳年輕主廚」，意味著主廚Sam不僅有著獨具的挑肉目光與精湛手藝，俺達の肉屋從內場切肉供應到外場服務燒烤的流暢度，都是一般燒肉店無可比擬的服務。

以「日本和牛一頭買入」為特色的俺達の肉屋，菜單上可品嘗到約40種不同部位，相較一般燒肉店更細緻的專業分切手法，來自主廚Sam所精心鑽研的成果，其中如：芯芯肉、後腿肉鯉魚管、領帶肉等都是一般燒肉店少見的特殊部位。由7月14起推出至月底的「飛驒牛雙人套餐」，包含了前菜三品、主食、湯品、飲品、澳洲和牛二品，以及主角飛驒牛五品，熟悉俺達の肉屋的饕客都曉得，這裡不只選燒肉品質極佳，韓式泡菜、綜合涼拌蔬菜等小菜都是爽口帶勁的必吃料理。

值得一提的是，「飛驒牛雙人套餐」所供應的飛驒牛五品，可品嘗到霜降、赤身、厚切、薄切、鹽味、醬味等搭配，薄切捲起入口的肉汁在口中爆開，抑或在生蛋黃滑順引領下展現不同風味的吃法，甚至是飛驒牛的部位選用、厚薄度分切等，皆配合當日推薦肉品部位決定，但輪番上桌的霜降、赤身、厚切/稀有部位、鑽石級部位、醬汁赤身，有著主廚Sam所安排的起承轉合，因此即便通通都是飛驒牛也不會感到膩口。除了可大啖飛驒牛肉品的「雙人和牛盛合」，還可每人加價800元可品嚐兩部位增量160g，享受米其林等級的飛驒牛大滿足。

地址：台中西區公益路194之1號

電話：04-2325-0588

活動期間：2023年7月14日～31日

套餐：

飛驒牛雙人套餐 售價6,980+10%服務費

和牛盛合拼盤400g雙人 售價4,680元+10%服務費

增量兩部位共160g 每人加價800元。

HATSU Yakiniku & Wine和牛燒肉專門店

HATSU-極上牛排

HATSU-霜降姿切

HATSU-飛驒牛限定套餐 HATSU Yakiniku & Wine和牛燒肉專門店

顛覆一般燒肉店搭配啤酒的大口吃肉、大口喝酒享用方式，改以葡萄酒佐餐的HATSU Yakiniku & Wine和牛燒肉專門店，標榜著一口燒肉一口葡萄酒，藉以葡萄酒飽滿的果香襯以燒肉肉汁、油花香氣的吃法，讓燒肉店流動著不一樣的浪漫柔和氛圍。

藉以享用葡萄酒的優雅風格，HATSU Yakiniku & Wine和牛燒肉專門店獨立座位舒適，並以配備著強力的抽油煙機設備，讓吃完燒烤不再渾身燒烤味，展現從一而終的細緻體驗。在燒肉店的細緻體驗，當然屬味蕾享用最為之最，此次飛驒牛祭所特別推出的「飛驒牛限定雙人套餐」，套餐包括飛驒牛燒肉3部位、飛驒牛料理2道、澳洲牛舌和海鮮燒烤等4道，並附有甜點，以及精選單杯葡萄酒。

套餐的前菜由少見的飛驒牛春捲帶來驚喜，飛驒牛春捲以稻米磨漿製成的米皮加入飛驒牛夢幻赤身芯芯部位，具有清爽油香、細膩肉質的特色，在搭配新鮮生菜做成的生春捲享用，清爽解膩的特色引起食慾。接著，使用台南產甜玉米製成的爽口冷湯甜而不膩、以日本山藥細麵搭配鮭魚卵在口中躍動的鹹甜滋味後，選用中後段分切，帶有鮮甜多汁的澳洲和牛牛舌一本燒揭開肉品序幕。

主角飛驒牛上桌，從嚴選翼板部位搭配鹽昆布帶來如絲滑般滑嫩的霜降姿切，再到選以牛隻背部下方、腹部上方俗稱貝身肉的赤身厚切，口腔裡感受到的紅肉鮮味與柔軟度，是達到油花與肉質平衡的稀有部位享用；而再度迎來高潮的極上牛排用的是油花豐富、軟嫩中帶有嚼勁的背肩部位，此時佐以紅酒入口，讓飛驒牛的美味再度提升層次。

此時和牛爆擊稍微緩緩，迎來的是使用飛驒牛所提煉的牛油，拌炒北海道夢美人米、大武山雞蛋的黃金飛驒牛炒飯，以及加入烏殼綠竹筍及飛驒牛赤身肉芯芯，並以手沖方式呈現的涮飛驒牛清湯，連續的飛驒牛爆擊之後，接續上桌的野生大草蝦、冰鮮魷魚花、北海道扇貝與鹿野洛神花茶、綿綿杏仁露，展現了不只全都是飛驒牛的極致奢華。

地址：台北市中山區中山北路二段27巷2-4號

電話：02-2562-1113

活動期間：2023年7月14日～31日

套餐：飛驒牛限定雙人套餐 特價5,880元+10%服務費（原價8,800元+10%服務費）

作者／Chelsea Su

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