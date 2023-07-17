孟耿如個展《ARU幻夢星空》白石畫廊登場

藝術家孟耿如。圖／白石畫廊，Tatler Taiwan提供
藝術家孟耿如。圖／白石畫廊，Tatler Taiwan提供

近日，孟耿如個展《ARU幻夢星空》在白石畫廊展出至今年 8月 26日。

近日，白石畫廊台北欣然推出藝術家孟耿如（ARU Meng）個展《ARU幻夢星空》，展出多件全新平面繪畫以及雕塑作品。在去年多了母親身份的孟耿如，對於看待世界和宇宙有了不同的態度，希望藉由已被遺忘的視角去追尋探索，邀請觀眾透過其作品重新發現這個世界，找回心中深處最為純真的心靈。此次展覽並為藝術家在畫廊的第二次個展。

1991 年生於台北的孟耿如，具演員、藝術家等多重身份。在其藝術創作中，以「招牌花頭外星人」 ARU為人所熟知，並透過繪畫、木雕等多樣媒材進行創作，邀請觀者進入ARU繽紛的異想世界。近期展覽包括2023漁光島藝術節、2021〈來夢裡的空間〉個展，白石畫廊台北、2020〈Above the Earth〉聯展，高雄堅山謙仰、2020〈如果…… 〉個展，台北小巴廊等，不斷創造令人驚豔的藝術動能。

藝術家孟耿如(photo: 白石畫廊)
藝術家孟耿如(photo: 白石畫廊)

首次嘗試大型木雕創作

這次展覽中，孟耿如多以圓形作為作品元素，交織出ARU的星空世界。圓形有著無限的概念，藝術家想透過圓帶給觀者一個無限制的想像空間，猶如一個無邊際的外太空，盡情地尋找發現，在一個沒有被界定的時空之中，盡情翱翔。藝術家並首次嘗試大型木雕創作，從手稿、切塊、敲打、上色、反覆檢視到最終完成作品，藝術家仔細刻畫賦予ARU具象雕塑豐厚的情感和生命力。

孟耿如 ARU Meng_我的積木拱橋 My Arching Building Blocks_2023_55 × 50 × 12 cm_壓克力、樟木 Acrylic on camphorwood_image1
孟耿如 ARU Meng_我的積木拱橋 My Arching Building Blocks_2023_55 × 50 × 12 cm_壓克力、樟木 Acrylic on camphorwood_image1
孟耿如 ARU Meng_ARU 的粉紅外星怪 ARU_s Pink Alien_2023_90×21×48 cm_壓克力、樟木 Acrylic on camphorwood_image 1
孟耿如 ARU Meng_ARU 的粉紅外星怪 ARU_s Pink Alien_2023_90×21×48 cm_壓克力、樟木 Acrylic on camphorwood_image 1

夢幻時空中的精彩歷險

有趣的是，作品《ARU的內心宇宙》，主角ARU的身體有一個小宇宙，而在那浩瀚的宇宙之中，有著無盡的力量，就像我們每個人有著無限潛能，等待著閃閃發光。而《ARU的粉紅外星怪》，則擁有多彩顏色的多頭生物載著ARU彷彿準備要進行一場宇宙探險。此外，繪畫創作系列並增添了許多新角色與ARU一起在這如夢似幻的時空中展開精彩歷險，藝術愛好者可以親自前往白石畫廊感受其藝術悸動。

孟耿如 ARU Meng_飛天小馬 Flying Pony_2023_Φ100 cm (depth_ 4 cm)_壓克力、畫布 Acrylic on canvas
孟耿如 ARU Meng_飛天小馬 Flying Pony_2023_Φ100 cm (depth_ 4 cm)_壓克力、畫布 Acrylic on canvas
孟耿如 ARU Meng_宇宙生態箱 Cosmic Terrarium_2023_Φ120 (depth 4 cm)_壓克力、畫布 Acrylic on canvas
孟耿如 ARU Meng_宇宙生態箱 Cosmic Terrarium_2023_Φ120 (depth 4 cm)_壓克力、畫布 Acrylic on canvas

ARU幻夢星空：孟耿如個展
Dreams in the Starry Sky: ARU Meng Solo Exhibition
時間 : 即日起至2023 8月 26日
地點: 白石畫廊 (114內湖區基湖路1號 ·)

作者／Pin Huang
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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