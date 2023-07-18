全球最有設計感5間米其林餐廳

對於Fine Dining來說，用餐環境幾乎和其料理的品質一樣重要，本文為你介紹5間由知名設計師操刀的米其林餐廳。

獲得米其林星級的餐廳因其精美的料理而脫穎而出，但部分餐廳還因其由著名建築師和室內設計師設計而令人流連忘返。

東京的星級餐廳塞尚（Sezanne）由Studio Andre Fu精心打造，在優雅和親密之間取得了恰到好處的平衡，並採用柔和色調和線條的現代風格。與此同時，皮特·布恩工作室 (Studio Piet Boon) 在安特衛普星級餐廳The Jane的精美作品，將客人帶入一個歷史宏偉與當代精緻相結合的境界。

與我們一起踏上視覺之旅，探索這幾間美食與設計和諧交織的非凡餐廳。

美國紐約：麥迪遜公園11號

麥迪遜公園11 號，由Allied Works Architecture設計（照片：麥迪遜公園11 號）

麥迪遜公園11 號，由Allied Works Architecture設計（照片：麥迪遜公園11 號）

位於紐約的米其林三星餐廳麥迪遜公園11 號（Eleven Madison Park），主廚Daniel Humm以高超的精準度主持著這座現代優雅的殿堂。

這家餐廳的一切都是定制的，從員工的套裝到手工吹製的水花瓶，其室內設計與其所提供的美食相得益彰。

該空間由Allied Works的建築師Brad Cloepfil於2017年重新設計，將裝飾藝術風格與現代精緻完美融合。從華麗的吊燈到豪華的家具，每一個細節都營造出精緻奢華的氛圍。餐廳還展出Sol Lewitt 、Daniel Turner、Olympia Scarry和Rita Ackermann的藝術作品。

比利時安特衛普：The Jane

Studio Piet Boon 的餐廳The Jane（攝影：Studio Piet Boon）

Studio Piet Boon 的餐廳The Jane（攝影：Studio Piet Boon）

Studio Piet Boon 的餐廳The Jane（攝影：Studio Piet Boon） Studio Piet Boon 的餐廳The Jane（攝影：Studio Piet Boon）

安特衛普的The Jane是比荷盧經濟聯盟獨有的餐廳，擁有二星評級，由尼克·布里爾 (Nick Bril) 掌舵，他的美食將帶你踏上從拉丁美洲到亞洲的旅程。

這座烹飪殿堂由著名的Studio Piet Boon設計，位於一座前教堂內，其正面仍保留著十字架。

非凡的室內裝潢結合了吸睛的燈具、 彩色玻璃窗和經過改造的祭壇，祭壇現在恰好為廚師們在玻璃屏風後面施展廚藝提供了一個舞台。

香港：Arbor

香港Arbor，Yabu Pushelberg設計（照片：Yabu Pushelberg）

香港Arbor，Yabu Pushelberg設計（照片：Yabu Pushelberg）

香港Arbor，Yabu Pushelberg設計（照片：Yabu Pushelberg）

香港的餐廳Arbor由芬蘭主廚Eric Räty掌勺，他以創新和精緻的方式烹製現代歐洲美食，為餐廳贏得了米其林二星殊榮。

室內裝潢由著名的Yabu Pushelberg精心設計，在香港繁忙金融區的這片寧靜綠洲中提供了感性的、以住宅為靈感的空間，並為你提供舒適的用餐體驗。

相連的房間形成一系列自然空間，其設計敘事圍繞一對恩愛夫妻展開，歡迎旅行者和朋友來到他們的家中，享受被自然和藝術包圍的盛宴。

英國倫敦：Ikoyi

倫敦Ikoyi，David Thulstrup工作室設計（照片：Ikoyi）

倫敦Ikoyi，David Thulstrup工作室設計（照片：Ikoyi）

倫敦的二星餐廳Ikoyi將主廚Jeremy Chan和聯合創始人Iré Hassan-Odukale的文化和經驗融入原創美食中，採用不列顛群島的優質有機農產品，並結合西非的香料。

Ikoyi於2022年底搬進了位於Strand的優雅新址，該新址由丹麥建築師David Thulstrup（他為Noma目前位於哥本哈根的辦公地點設計了室內設計）。

極簡主義但紋理豐富的空間反映了創始人對全球現代主義的願景，同時藉鑑了雷德利·斯科特電影的佈景設計、大教堂建築和理查德·塞拉雕塑等各種線索。

日本東京：塞尚

東京餐廳塞尚，Andre Fu Studio設計（照片：Sezanne）

東京餐廳塞尚，Andre Fu Studio設計（照片：Sezanne）

東京餐廳塞尚，Andre Fu Studio設計（照片：Sezanne）

從倫敦到紐約，再到巴黎、香港，最後是東京，料理巨星Daniel Calvert在每個城市的經歷和記憶構成了他的烹飪根源，並在位於丸之內的東京四季酒店的東京餐廳塞尚（Sezanne）完美展示。

廣受讚譽的香港Andre Fu Studio利用這家擁有57間客房的酒店的精品性質，營造出一種親密、微妙和高度個性化的氛圍，讓味覺和目光都得到享受。

This story was originally written in English by Jennifer Choo and published on 3 June 2023.

原作者 Jennifer Choo 於 2023 年 6 月 3 日發表本文，請按此瀏覽英文版本。

作者／Hayley Yu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。