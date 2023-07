全球最有設計感5間米其林餐廳

對於Fine Dining來說,用餐環境幾乎和其料理的品質一樣重要,本文為你介紹5間由知名設計師操刀的米其林餐廳。

獲得米其林星級的餐廳因其精美的料理而脫穎而出,但部分餐廳還因其由著名建築師和室內設計師設計而令人流連忘返。

東京的星級餐廳塞尚(Sezanne)由Studio Andre Fu精心打造,在優雅和親密之間取得了恰到好處的平衡,並採用柔和色調和線條的現代風格。與此同時,皮特·布恩工作室 (Studio Piet Boon) 在安特衛普星級餐廳The Jane的精美作品,將客人帶入一個歷史宏偉與當代精緻相結合的境界。

與我們一起踏上視覺之旅,探索這幾間美食與設計和諧交織的非凡餐廳。

美國紐約:麥迪遜公園11號

麥迪遜公園11 號,由Allied Works Architecture設計(照片:麥迪遜公園11 號)

位於紐約的米其林三星餐廳麥迪遜公園11 號(Eleven Madison Park),主廚Daniel Humm以高超的精準度主持著這座現代優雅的殿堂。

這家餐廳的一切都是定制的,從員工的套裝到手工吹製的水花瓶,其室內設計與其所提供的美食相得益彰。

該空間由Allied Works的建築師Brad Cloepfil於2017年重新設計,將裝飾藝術風格與現代精緻完美融合。從華麗的吊燈到豪華的家具,每一個細節都營造出精緻奢華的氛圍。餐廳還展出Sol Lewitt 、Daniel Turner、Olympia Scarry和Rita Ackermann的藝術作品。

比利時安特衛普:The Jane

Studio Piet Boon 的餐廳The Jane(攝影:Studio Piet Boon)

安特衛普的The Jane是比荷盧經濟聯盟獨有的餐廳,擁有二星評級,由尼克·布里爾 (Nick Bril) 掌舵,他的美食將帶你踏上從拉丁美洲到亞洲的旅程。

這座烹飪殿堂由著名的Studio Piet Boon設計,位於一座前教堂內,其正面仍保留著十字架。

非凡的室內裝潢結合了吸睛的燈具、 彩色玻璃窗和經過改造的祭壇,祭壇現在恰好為廚師們在玻璃屏風後面施展廚藝提供了一個舞台。

香港:Arbor

香港Arbor,Yabu Pushelberg設計(照片:Yabu Pushelberg)

香港的餐廳Arbor由芬蘭主廚Eric Räty掌勺,他以創新和精緻的方式烹製現代歐洲美食,為餐廳贏得了米其林二星殊榮。

室內裝潢由著名的Yabu Pushelberg精心設計,在香港繁忙金融區的這片寧靜綠洲中提供了感性的、以住宅為靈感的空間,並為你提供舒適的用餐體驗。

相連的房間形成一系列自然空間,其設計敘事圍繞一對恩愛夫妻展開,歡迎旅行者和朋友來到他們的家中,享受被自然和藝術包圍的盛宴。

英國倫敦:Ikoyi

倫敦Ikoyi,David Thulstrup工作室設計(照片:Ikoyi)

倫敦的二星餐廳Ikoyi將主廚Jeremy Chan和聯合創始人Iré Hassan-Odukale的文化和經驗融入原創美食中,採用不列顛群島的優質有機農產品,並結合西非的香料。

Ikoyi於2022年底搬進了位於Strand的優雅新址,該新址由丹麥建築師David Thulstrup(他為Noma目前位於哥本哈根的辦公地點設計了室內設計)。

極簡主義但紋理豐富的空間反映了創始人對全球現代主義的願景,同時藉鑑了雷德利·斯科特電影的佈景設計、大教堂建築和理查德·塞拉雕塑等各種線索。

日本東京:塞尚

東京餐廳塞尚,Andre Fu Studio設計(照片:Sezanne)

從倫敦到紐約,再到巴黎、香港,最後是東京,料理巨星Daniel Calvert在每個城市的經歷和記憶構成了他的烹飪根源,並在位於丸之內的東京四季酒店的東京餐廳塞尚(Sezanne)完美展示。

廣受讚譽的香港Andre Fu Studio利用這家擁有57間客房的酒店的精品性質,營造出一種親密、微妙和高度個性化的氛圍,讓味覺和目光都得到享受。

This story was originally written in English by Jennifer Choo and published on 3 June 2023.

原作者 Jennifer Choo 於 2023 年 6 月 3 日發表本文,請按此瀏覽英文版本。

作者/Hayley Yu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。