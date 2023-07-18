全球最有設計感5間米其林餐廳
對於Fine Dining來說，用餐環境幾乎和其料理的品質一樣重要，本文為你介紹5間由知名設計師操刀的米其林餐廳。
獲得米其林星級的餐廳因其精美的料理而脫穎而出，但部分餐廳還因其由著名建築師和室內設計師設計而令人流連忘返。
東京的星級餐廳塞尚（Sezanne）由Studio Andre Fu精心打造，在優雅和親密之間取得了恰到好處的平衡，並採用柔和色調和線條的現代風格。與此同時，皮特·布恩工作室 (Studio Piet Boon) 在安特衛普星級餐廳The Jane的精美作品，將客人帶入一個歷史宏偉與當代精緻相結合的境界。
與我們一起踏上視覺之旅，探索這幾間美食與設計和諧交織的非凡餐廳。
美國紐約：麥迪遜公園11號
位於紐約的米其林三星餐廳麥迪遜公園11 號（Eleven Madison Park），主廚Daniel Humm以高超的精準度主持著這座現代優雅的殿堂。
這家餐廳的一切都是定制的，從員工的套裝到手工吹製的水花瓶，其室內設計與其所提供的美食相得益彰。
該空間由Allied Works的建築師Brad Cloepfil於2017年重新設計，將裝飾藝術風格與現代精緻完美融合。從華麗的吊燈到豪華的家具，每一個細節都營造出精緻奢華的氛圍。餐廳還展出Sol Lewitt 、Daniel Turner、Olympia Scarry和Rita Ackermann的藝術作品。
比利時安特衛普：The Jane
安特衛普的The Jane是比荷盧經濟聯盟獨有的餐廳，擁有二星評級，由尼克·布里爾 (Nick Bril) 掌舵，他的美食將帶你踏上從拉丁美洲到亞洲的旅程。
這座烹飪殿堂由著名的Studio Piet Boon設計，位於一座前教堂內，其正面仍保留著十字架。
非凡的室內裝潢結合了吸睛的燈具、 彩色玻璃窗和經過改造的祭壇，祭壇現在恰好為廚師們在玻璃屏風後面施展廚藝提供了一個舞台。
香港：Arbor
香港的餐廳Arbor由芬蘭主廚Eric Räty掌勺，他以創新和精緻的方式烹製現代歐洲美食，為餐廳贏得了米其林二星殊榮。
室內裝潢由著名的Yabu Pushelberg精心設計，在香港繁忙金融區的這片寧靜綠洲中提供了感性的、以住宅為靈感的空間，並為你提供舒適的用餐體驗。
相連的房間形成一系列自然空間，其設計敘事圍繞一對恩愛夫妻展開，歡迎旅行者和朋友來到他們的家中，享受被自然和藝術包圍的盛宴。
英國倫敦：Ikoyi
倫敦的二星餐廳Ikoyi將主廚Jeremy Chan和聯合創始人Iré Hassan-Odukale的文化和經驗融入原創美食中，採用不列顛群島的優質有機農產品，並結合西非的香料。
Ikoyi於2022年底搬進了位於Strand的優雅新址，該新址由丹麥建築師David Thulstrup（他為Noma目前位於哥本哈根的辦公地點設計了室內設計）。
極簡主義但紋理豐富的空間反映了創始人對全球現代主義的願景，同時藉鑑了雷德利·斯科特電影的佈景設計、大教堂建築和理查德·塞拉雕塑等各種線索。
日本東京：塞尚
從倫敦到紐約，再到巴黎、香港，最後是東京，料理巨星Daniel Calvert在每個城市的經歷和記憶構成了他的烹飪根源，並在位於丸之內的東京四季酒店的東京餐廳塞尚（Sezanne）完美展示。
廣受讚譽的香港Andre Fu Studio利用這家擁有57間客房的酒店的精品性質，營造出一種親密、微妙和高度個性化的氛圍，讓味覺和目光都得到享受。
This story was originally written in English by Jennifer Choo and published on 3 June 2023.
原作者 Jennifer Choo 於 2023 年 6 月 3 日發表本文，請按此瀏覽英文版本。
作者／Hayley Yu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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