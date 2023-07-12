219億學費補助政策超有感！但未排富、壓縮弱勢生補助、公私立大學資源不對稱，問題怎麼解？

文／林良昇

全台近90萬大學生，超過三分之二就讀私立大專校院，政府砸錢補助學費，固然是最「有感」政策，但要解決公、私大資源分配傾斜問題，提升高教品質，達到教育平權，需要比發紅包更全盤的政策。

「0到22歲國家一起栽培！」為了弭平公、私立大專學雜費落差，6月20日，民進黨總統參選人、副總統賴清德拋出補助私立大專學雜費的政策方向後，行政院旋即在6月29日拍板，將以「教育平權」為核心，全面減免私立大專學雜費3.5萬元。從提出到宣布，短短不到10日，政策牛肉火速端上桌。

這項政策預計2024年2月正式施行，屆時，以往每年平均比公立大專生多繳5萬元學雜費，涵蓋全國在學比率超過三分之二、總計約59.1萬名私大生，將全面受惠。

不只私大生有福利，行政院更加碼推出三項配套措施，在「拉近差距一＋三」方案中，納入加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中全面免學費、精進就學貸款等，總預算達219億元，由中央政府全額支應，擴大照顧到63.4萬在學生。

沒有排富 壓縮弱勢生補助

重大政策火速宣布上路，在明年初總統大選前的敏感時刻，受到高度關注。儘管在政府揮著「教育平權」大旗，力主為學生減輕負擔下，政治上反對聲浪不大。然而，只補助學生端，未根治私大資源分配不足、體質不佳等危機，仍無助改變高教結構性問題。全國私校產業工會理事長吳忠春就直指，補助學費只能解決部分問題，「治標不治本。」

全面補助私校生，未設計排富機制，是政策推出後引來的第一個質疑。長期關注高教政策的輔仁大學社會學系教授戴伯芬點出，該政策是「雨露均霑」，當然可減少學生負擔，卻連「不需要的人也給了」。她直言，社會福利重在補助弱勢，但齊頭式補助3.5萬元，不能達到真正的公平正義，甚至削減了政府「資源再分配」的功能，對弱勢生的額外生活照顧就被分走了。

針對資源排擠問題，教育部強調中央政府賸餘連年增長，財政狀況無虞，會在教育部年度預算中以「外加」219億元預算的方式支應，做長期性的推動。

不過，即使整體高教資源餅變大了，如何「分餅」還是最終關鍵。事實上，長期以來，政府對於公、私大資源分配嚴重傾斜，私校經費來源不足，影響辦學品質，被認為是教育體制結構失衡的關鍵。

民進黨立委莊瑞雄就在民進黨團記者會上舉例，109年度教育部補助全國大專校院經費中，國立台灣大學獲75.1億元，平均每名學生23萬元；私立淡江大學僅獲3.2億元，平均每生1.3萬元，補助落差很大。

其次，教育部在推出被稱作「5年5百億」的「邁向頂尖大學計畫」結束後，自2018年起，推出「高等教育深耕計畫」作為接續的競爭型經費計畫。該計畫以5年為一期，總經費836億元，今年開始的第二期則擴編134億元，到了5年970億元的規模。

翻開教育部統計，計畫實施至今6年，光是國立台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學4校，每年獲得的經費都超過10億元，合計拿走計畫經費的三分之一。

更嚴重的是，在18.5萬的大專經濟弱勢學生中，有近8成就讀私大，造成經濟弱勢者付更多學費、得到更少資源，出現「強者恆強、弱者恆弱」的M型化現象。(閱讀全文…)

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