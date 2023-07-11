日本人氣漢堡排「挽肉と米」首間海外旗艦店插旗台北 完美漢堡排必備條件、限定套餐內容、預約方法整理篇

日本人氣漢堡排「 挽肉と米」首間海外旗艦店插旗台北赤峰街。圖／Fujin Tree Group, Tatler Taiwan提供
日本人氣漢堡排「 挽肉と米」首間海外旗艦店插旗台北赤峰街。圖／Fujin Tree Group, Tatler Taiwan提供

「挽肉と米」台灣首間店開幕消息終於塵埃落定！

「挽肉と米」在2020年於日本東京吉祥寺開設首間店後爆紅，堅持新鮮現絞、現烤與現煮呈現的直火漢堡排，搭配日本最有名的生雞蛋及白米飯，擄獲大批饕客的心和胃。繼吉祥寺、澀谷、京都店陸續開幕後，「挽肉と米」宣布由同樣愛好美食及日本文化的富錦樹集團創辦人吳羽傑Jay代理進入台灣，開設挽肉と米第一間海外旗艦店，落腳台北市大同區赤峰街8巷8號。

吳羽傑提到：「近期我與團隊們日以繼夜、如火如荼的進行訓練、測試，希望能盡快與大家分享日本原汁原味的好味道。本次品牌合作我們台日雙方都有共識，要將挽肉と米的職人精神100%復刻來台，也希望大家能再給我們一些時間，讓我們可以做到最好！」

「挽肉と米」是什麼意思？

「挽肉と米」亦即絞肉與米，主打「新鮮現絞」、「新鮮現烤」、「新鮮現煮」，「挽肉と米」台灣店在最新發布的新聞稿中提到，因為相信漢堡排就是現烤的才最好吃，才希望打造能夠品嚐現烤餐點的餐廳，這是不論展店至何處都不會改變的信念。

品牌更近一步提到，除了堅持新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮「三個現做」， 提供「完美的漢堡排體驗」。也堅持每天早上在店內絞好 100% 的純和牛絞肉， 並在顧客面前以炭火燒烤， 搭配用羽釜鍋現煮的白飯以及豐富自製配料。希望能用現烤漢堡排的美味，為世人帶來幸福。

「 挽肉と米」台灣店可以吃到什麼？

。photo via Fujin Tree Group
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為了讓顧客將現烤漢堡排搭配現煮的白飯一起品嚐， 「挽肉と米」台灣店僅供應「挽肉と米套餐」這一道菜色。 

挽肉と米套餐：

  • 提供每天早上剛絞好的漢堡排 3個（1個90g）
  • 現煮日本白飯（可免費續飯）
  • 味噌湯
  • 生蛋（免費：一人一個）
  • 蘿蔔泥+椪醋

每個座位都有提供8種特製配料，希望大家嘗試各種不同配料，尋找自己喜歡的味道跟吃法！

「挽肉と米」台灣店有哪些飲品？

為了讓顧客盡情享受用餐時光， 「挽肉と米」台灣店準備了多種飲品，有充滿日本風情的煎茶、以及使用和歌山縣產，清爽優雅且熟成後的梅子所做出的梅酒薩瓦、自製檸檬薩瓦等。 

「挽肉と米」台灣店限定伴手禮

為了讓大家隨時都能感受到挽肉と米有趣又時尚的設計，我們有販售挽肉と米短袖T-Shirt，其中啤酒杯為台灣限定（共3款），希望讓愛喝啤酒的大家，在喝啤酒時，能藉由喝著可愛又繽紛的啤酒杯而感到更開心。

最重要的…預約方式看這裡！

「挽肉と米」台灣店採當日記名方式登記座位，不接受電話/社群預約，詳細的來店方式請參閱挽肉と米IG、粉專【用餐須知】貼文。需要來店預約的人，請務必遵守店鋪規則！

【關於預約登記方式】

本店與日本店(京都店除外)相同，採用當日記名方式登記座位
登記開始時間：不分時段，皆從早上9:00開始登記 
＊因等待的客人眾多，請提前來店排隊登記

【登記須知】

  1. 一個人最多可以登記４位。
  2. 登記名需與本人相符。沒有號碼牌的情況下，請恕無法帶位。
  3. 不用餐的客人無法入座。
  4. 請勿在店門口逗留，以免發生危險。

【登記後須知】

  1. 請依登記時間回到店鋪，等待服務員叫號。
  2. 因店內無侯位空間，請在店門口等待，還請見諒。
  3. 等待時間會因前一組客人的用餐速度而有所不同。
  4. 超過登記時間未到，將直接取消訂位。
  5. 因座位與食材是按照登記人數準備，故無法更改時間與人數。
  6. 預約後，恕不接受臨時取消。
  7. 因現場忙碌，店鋪電話常有無法接聽之情況，還請見諒。

【用餐須知】

為維護顧客用餐體驗，請協助閱讀以下用餐須知如下：

【用餐時間】

用餐時間為60分鐘，為了讓更多顧客能夠體驗美味的餐點，用餐時間結束請務必讓座給下一組顧客。我們堅持讓顧客每一口都能吃到最新鮮、熱騰騰的白飯，因此我們會持續地炊煮白飯，請顧客務必配合用餐時間，避免浪費農夫辛苦種出優質的米。

【基本消費】

每個人的基本消費為一份套餐   ※另有供應兒童套餐（僅有白飯、味噌湯）

【其它】

  • 請在登記時間前抵達現場，若顧客不在現場，將不會保留座位。
  • 全部人數到齊才能入座，超過時間尚未到的人將無法入座。
  • 用餐人數4位以上， 將視現場營運狀況拆桌
  • 店內禁止攜帶外食
  • 店內禁止寵物進入
  • 為避免危險，請勿抱著孩童用餐。 （可以背在背上或嬰兒車上） 
。photo via Fujin Tree Group
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挽肉と米 台北中山店
正式開幕日期：2023年07月14日 
地址：台北市大同區赤峰街8巷8號
座位：一樓弧形劇場座位，可容納20人

作者／Chelsea Su
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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