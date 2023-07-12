2023年浪漫台三線藝術季開跑 17個鄉鎮的藝術饗宴亮點一覽

客家委員會主辦的「第2屆浪漫台三線藝術季」跨越北桃竹苗中5縣市、17個鄉鎮，共150公里的藝術饗宴，已於6月24日開展，展期至8月27日，從藝術到飲食的展覽內容都相當豐富。

第2屆浪漫台三線藝術季以「Falabidbog花啦嗶啵」作為策展主題，翻轉大眾對客家文化質樸保守的既定印象，主視覺設計由曾創作過2017世大運宣傳片、以及在金馬、金曲及金點獎擔任視覺統籌的Bito創辦人暨創意總監劉耕名，操刀設計本屆藝術季主視覺，呈現出不同於以往的活潑明亮的視覺溝通調性。

設計團隊打破一般國內外藝術季慣用的，結合現地景致、偏重靜態之視覺溝通風格，將台三線上永續保育標的物種石虎、客家信仰伯公廟、代表性物產柿子與茶花、咬噬出東方美人茶的小綠葉蟬以及最具生命力的桂竹等，將最能代表浪漫台三線的風土元素，以「帶得走的公路旅行」為設計思考主軸，透過圓潤吸睛的3D手法和鮮豔亮眼的視覺轉換，表現出驚喜連連，介於真實和奇幻之間的台三線藝術旅程，藉此翻玩出空前豐富多彩的藝術季視覺設計風格。

第2屆藝術季橫跨北、桃、竹、苗、中5大縣市，長達150公里、涵蓋高達17個鄉鎮區的超大幅員，集結了7個國家的50位藝術家、21組設計團隊，創作出90件作品，同時以全新的飲食實驗計畫連結推薦了台三線上45間在地餐廳，以及與全家及多個飲食團隊創作出30種全新客家味，梳理出60條經典藝術季旅行路線，舉辦多達100場文化活動，共同呈現長達65天的藝術季饗宴，可說是客家議題中最多元、最花啦嗶啵的藝術文化活動。

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

「花啦嗶啵」是什麼意思？

Falabidbog是傳統客家語詞，用來形容多彩繽紛的意思。因為過去客家族群開墾拓荒，生活上多以儉約、實用為考量，習慣避免華麗與不必要的裝飾，如今，表面上低調不張揚的台三線客庄生活場域，由於原住民、閩、日等多種文化，長期以來相互交流激盪，已呈現出多元且豐富的面向與內涵，在時空背景轉移之下，Falabidbog也早應有全新的詮釋與意義。

「台三線」象徵多重文化交融

客家委員會副主委周江杰表示，台三線處在多重文化衝擊交融的第一線，早已不只是大眾刻板印象中勤儉保守的單一面貌，用Falabidbog花啦嗶啵這個既傳統、又具國際感與趣味性的語詞作為主題，不僅精準呼應了浪漫台三線文化的多元性，更完美詮釋了本屆藝術季所要呈現的藝術、設計、飲食文化等多樣面貌，並將傳統上較為負面的語境，翻轉為正面繽紛的嶄新詮釋。

Bito創辦人暨創意總監劉耕名操刀視覺設計

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

一般在國內外的大地藝術季，在設計視覺溝通畫面與元素時，皆偏重結合現地實景及視覺框架，創造出沈靜的人文藝術感，或是以簡潔單純的色塊文字作為畫面鋪排，幾乎已成為標準的藝術季溝通方式。但第2屆藝術季以角色設計手法，選取台三線上具代表性的客家文化元素，賦予全新造型，再以吸睛的3D手法和鮮豔螢光的用色風格，配合經過簡化、誇張，以充氣膨脹感的造型與觸感設計之官方商品物件，顛覆了過去藝術季的設計風格，不但化被動觀看轉為主動抓取眼球，同時大大增加民眾收集擁有相關製作物及官方商品的期望。

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

第2屆浪漫台三線藝術季主視覺。

Bito創辦人暨創意總監劉耕名表示，以往的藝術季，強調的是現場景物與藝術作品的交集；這次設計團隊以「公路旅行」定義出浪漫台三線藝術季的獨特賣點，並透過「modern twist」當代設計意念的轉譯和翻轉，創造出空前未有的藝術季印象，讓大眾從主視覺畫面就能代入這趟旅程，無門檻地感受客家及台三線好玩的、有趣的元素，讓每個進入藝術季領域的人，都能因為自己的經驗和探索，而有不同的遇見和收獲，並將回憶和紀念品帶走。

截然不同的策展思維

第2屆藝術季將不同於以藝術創作為主的藝術季策展思維，在策劃階段就設立了「藝術策展」、「設計導入」、「飲食實驗計畫」三大藝術季主軸，以最具生活感的手法、文化公路旅行的概念，打造融合原住民、客家、閩南、日本等多元融合文化特色的五感體驗，呈現出前所未有的台灣旅行切入角度，適合想在短期間內同時感受最多台灣各族群文化的旅客。

第2屆藝術季已在6月24日展開，展期到8月27日，即刻起只要到浪漫台三線藝術季臉書粉絲專頁參加活動，就能將主視覺桌布下載收藏，打開手機即感受一場花啦嗶啵的台三線公路旅行。

作者／Chelsea Su

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