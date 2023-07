開箱杭州西湖四季酒店 豪華住宿與滿足所有感官的文化活動融為一體

西湖泛舟、太極拳課程、鬱鬱蔥蔥的花園、皇家盛宴等等,沈醉在迷人的杭州。

如果你喜歡原始的湖泊、古老的寶塔和令人驚嘆的自然美景,那你一定會喜歡杭州。

這座城市被稱為中國浙江省的文化之都,是聯合國教科文組織世界遺產西湖的所在地,西湖的湖水在陽光下閃閃發光,有茂盛的植物和古橋古塔,激發了詩人蘇軾的靈感起源於宋代,而中國民間故事《白蛇傳》則可以追溯到乾隆皇帝時期。

鑑於這座城市的自然魅力和豐富的文化歷史,每年成千上萬的遊客湧入杭州也就不足為奇了。那些想要全面體驗這座城市景點的人可能會想要入住杭州西湖四季酒店,該酒店最近將豪華住宿與滿足所有感官的文化活動融為一體。

上個月,《Tatler》受邀入住幾天,以下是我們此次訪問中的重點內容。

第一印象

杭州西湖四季酒店距機場45分鐘車程,距著名的西湖僅幾步之遙,但掩映在綠樹叢中,立即給人一種寧靜幽靜的感覺。當汽車到達酒店時,入口處的石獅子、傳統的瓦片屋頂和米色的外觀將您帶入酒店,將城市的喧囂拒之門外。

走進酒店就像穿越回中國的皇宮,但又帶有現代氣息。接待廳裡擺滿了手工製作的木製家具,採用美麗的連鎖橫梁技術建造而成,天花板上懸掛的螺旋吊燈給空間帶來清新明亮的感覺。令人耳目一新的是辦理入住的速度如此之快,很快我就進入了二樓的房間,那裡有一個陽台,可以俯瞰色彩繽紛的花園。我在陽台上喝了一杯茉莉花茶,在鳥鳴和樹葉沙沙的聲音中放鬆。

探索酒店就像在迷宮中漫步。其佈局靈感源自中國傳統庭院和風水哲學,81間客房和套房分佈在兩層樓上,均透過對稱設計的走廊連接。位於酒店中心的花園和潟湖遍布橋樑、溪流和人工瀑布,使景觀看起來就像是直接從中國畫中走出來的。

接待樓及花園(照片:杭州四季酒店提供)

享受皇室般的待遇

沒有水療護理的輕鬆假期是不完整的,所以我預訂了60分鐘的香薰體驗。水療中心提供各種香味按摩油,從薰衣草等更傳統的選擇到含有中草藥的油。

每間水療室都與一個四面環水的平台相連,並設有紅色的門,讓人想起紫禁城的大門。我快速洗了個澡,然後在一張鞦韆床上坐下來。雖然與大多數按摩不同,但床的輕微搖擺實際上幫助我在整個按摩過程中進一步放鬆。我非常欣賞按摩師總是對淋巴結施加適量的壓力,以緩解肌肉疼痛,並用拂狀的竹子工具輕輕拍打我的腿,以緩解這些過度使用的肌肉的緊張。護理以茶和餅乾結束,值得一提的是,按摩時使用的竹器和龍井茶都是杭州的標誌性產品,它們為體驗增添了可愛的當地和儀式感。

不過,還有改進的地方:一是按摩時的背景音樂有點太激昂,不利於放鬆;其次,水療中心更衣室只提供洗臉服務,如果有其他保養品,像是保濕霜就更好了。

水療室的鞦韆床(照片:杭州四季酒店提供)

水療室(照片:杭州四季酒店提供)

提升體驗

如果你追求的不僅僅是輕鬆的住宿,請務必充分利用酒店提供的文化活動,例如,在一艘由船夫手動操作的仿古漁船製成的船上進行冥想課程,戴著釣魚帽,身著中國傳統服裝的冥想老師帶領我們在鳥鳴聲中做伸展運動和呼吸,小船帶著我們在潟湖中進行旅程。溫馨提示:每場只能容納兩位客人,因此我們建議提前預訂。

要進一步探索西湖,你還可以預訂由酒店工作人員帶領的早晨自行車之旅。沿湖騎行60分鐘並不算太費力,但如果你不熟悉路標,可能需要靠近導遊,因為白天道路上會很擁擠。

對於喜歡欣賞花園的客人,酒店提供早間太極課程,由中國健身氣功協會主席李淼大師授課,他會詳細解釋每個動作和理論。李老師還能夠密切關注每個學生的姿勢,這對於我們這些沒有經驗的人來說是很好的。

考慮到這是酒店提供的一種體驗,應該吸引來自世界各地的客人入住,太極拳課程可以從李大師的教義的更好的英文翻譯中受益,這些教義是普通話的。不過,鑑於太極哲學和中國文化難以翻譯,這也是一個可以理解的問題。

船禪(照片:杭州四季酒店提供)

傳統節日

王勇(照片:杭州四季酒店提供)

在一星米其林金沙餐廳,你可以品嚐到精緻的杭菜、上海菜、川菜和粵菜。我享用了八道菜的午餐,其中包括豐盛的魚湯和一個故事。

相傳,這道湯其實是一道杭州家常菜,雖然出身卑微,但卻深深打動了宋朝皇帝,從而名聲大噪。最初的食譜需要澳洲肺魚,但為了滿足今天的味蕾,主廚王勇將其改為鱈魚,以獲得更清淡的風味。

金莎包間(照片:杭州四季酒店提供)

身為香港人,我對廣東脆皮雞抱有很高的期望,王先生做到了:金黃的外皮緊貼著嫩肉,加上辣鹽和醬油的調味恰到好處。

除了傳統的中國風味外,他還提供了一道用蠶豆泥、香椿、海膽製成的現代料理,上面放了一個半熟雞蛋。它的擺盤很漂亮,而且很有趣,因為我們鼓勵客人根據自己的喜好混合配料。雖然所有的原料都很軟,但它們不同程度的奶油味卻很平衡地結合在一起。

這頓飯以甜甜的長靖茶焦糖布丁結束,苦茶和濃郁的蛋奶凍的完美結合。

直到下一次

酒店的建築、室內設計和地理位置讓人彷彿置身於中國的帝制時代,給人一種有趣的感覺,而員工的細心和熱情款待也讓入住杭州西湖四季酒店變得如此特別。當我在酒店迷路時,他們熱切地引導我到達目的地,到我在活動結束後留下的外套(折疊整齊並放入禮品袋)很快歸還,正是對細節的關注讓我們的一切都變得更加美好。

每次住宿結束時,如果時間允許,酒店都會安排從酒店到西湖碼頭的乘船送行。我很享受,因為它讓我有時間再次品嚐杭州的招牌龍井茶和茶餅,飽覽了背景中的古斷橋、竹林、雷峰塔和山脈,然後才依依不捨地回到現代。

小提示

如果你在溫暖的季節前往杭州,驅蚊劑會派上用場。

This story was originally written in English by Zabrina Lo and published on 19 June 2023.

作者/Hayley Yu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。