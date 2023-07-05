公幼抽籤抽不到，送「準公幼」又常踩雷…為何5年來爸媽托育壓力沒變小？幼教政策總體檢

文／林良昇

新北市幼兒園事件，引起家有幼童的父母高度關注，公、私幼兒園的選擇再成討論焦點。準公共化幼兒園上路5年，政府遭質疑廣設卻未把關品質，反而擠壓公幼資源，政策資源錯置亟需修正。

你們家抽到了嗎？」每年5、6月間，有學齡前幼童的家長們，頻繁在家長群組中詢問公立幼兒園（下稱公幼）抽籤結果，幾家歡樂幾家愁。擠不進公幼窄門的家庭，咬緊牙關，改送收費高的私立幼兒園（下稱私幼），遇到最極端的情況，甚至得為孩子的送托問題換工作。

國內幼兒園分為四大類，除了公幼、非營利幼兒園屬於公共化體系，為補足公幼不足，2018年政府推出準公共化幼兒園政策（下稱準公幼），由政府與私立幼兒園簽約、給予補助，提供家長較平價的教保服務。雖稱作「準公幼」，不過本質上仍是私人業者經營，與一般私立幼兒園同被歸類在私幼體系。

過去收費便宜、品質穩定的公幼，讓家長搶破頭，但自去年開始，各縣市接連出現公幼缺額「招不滿」的怪象。業內普遍認為，這是政府近年廣設準公幼造成的「搶生大戰」，補助後屬於私幼的準公幼每月收費3千元，與公幼1千元相差不大，加上準公幼延托時間較彈性，還兼具才藝課程，讓公幼競爭力下滑。

30多歲的北漂二寶媽「魚媽」（化名），就是被迫棄公幼不讀的一例。住在台北市的她，曾經幸運幫女兒抽到公幼，但該所公幼4點半下課，最晚只能延托到5點半，作為上班族的她與先生沒有後援，完全無法接送小孩，最後只能放棄，轉去就讀準公幼。

然而，進入準公幼後，魚媽與女兒互動過程又發現，老師有嚴重管教問題，讓她很不放心，過兩、三周又轉學，當時選擇已不多，只能跨區就讀新北市私幼，連台北市補助都領不到。1年6位數的學費讓雙薪家庭也吃不消，只能選擇轉職，「我就是為了小孩的接送，換各種工作。」她苦笑說。

魚媽幫女兒找幼兒園的艱辛過程，在長期關注育兒政策的兒童福利聯盟政策發展處副處長兼發言人李宏文眼中，並不是特例。他指出，為因應少子女化，政府一八年起推動「○到六歲國家一起養」政策，但家長負擔並未減少，整體環境對育兒家庭仍不友善。

事實上，政府在「少子女化對策計畫」投入經費甚巨，行政院去年度共編列502.5億元經費，其中116.1億元用於「擴大公共化幼兒園供應量」，107.4億元用於「準公共機制」，其餘則用於幼兒免學費及育兒津貼。

換言之，除了純「發錢」補助外，「擴大公共化幼兒園」和「準公共機制」是行政院對幼兒園政策的「兩支箭」，一年都各投入百億元，最終目的是提供平價、品質好的教保服務，讓家長敢生孩子，拯救幾乎是全球最低的台灣生育率。

只是，該計畫推動了5年，每年砸數百億元，我國生育率仍連年下滑，2022年降至0.87，僅高於韓國的0.78。不僅如此，既有的幼兒園政策在擴充數量和提升品質上均未如預期，反而衍生諸多亂象。李宏文認為，全面體檢育兒政策的時候到了。(閱讀全文…)

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