TOTOxNAID舉辦「最具參考價值衛浴改修案」 評選結果出爐

科技與美學的極致揉合 TOTO 2023新品滿足台灣主流改修風格

TOTO因應台灣中古屋翻修需求熱度，展覽現場提供2023新款NEOREST一體形除菌全自動馬桶及淋浴新品展示，以及在不同空間條件與使用需求下衛浴設備的裝設建議，勢必滿足台灣改修市場的主流風格。

NEOREST系列新品特點：

繼2018年TOTO於台灣發表NEOREST COLLECTIONS系列，以精緻工藝的一體形除菌全自動馬桶驚艷市場、好評不斷，2023年再推出「NEOREST NX」、｢NEOREST LS｣、｢NEOREST AS｣、｢NEOREST RS｣四款新品，機能更加淨階，外型更加多元，以滿足不同消費者喜好。

外型更多元：

「希望能夠設計成如裝飾品般的存在」，除匯集工藝大成的NEOREST NX，NEOREST LS也以優雅時尚的流線設計融入環境，加入金屬飾條增添空間層次，並提供適配不同裝潢風格的黑色、鎳色、銀色三色選擇。NEOREST AS以筆直俐落的線條，展現簡約洗鍊之美，如陽光從樹葉縫隙照射進來，為空間創造人人喜愛的明亮感受。外型溫潤圓順的NEOREST RS，優雅曲線因應想營造自然氛圍的衛浴空間而生，能帶來溫暖柔和的印象。

除菌更全面：

近年「除菌」成為現代人不可忽視的重要需求，TOTO首創電解水除菌技術，擁有99%除菌效果，可以分解污物，使污垢難以殘留，常保馬桶內壁、噴嘴的潔淨，疫情後，TOTO注意消費者「除菌」意識更為提升，將電解除菌水技術擴大運用於時常被忽略卻容易藏污納垢的「便座底部前緣」，以電解除菌水均勻噴灑，抑制髒污累積，帶來更全面的潔淨。

清潔更便捷：

TOTO以最低人力消耗做為日常清潔目標，消除便座接縫與凹槽，防止污垢積聚；更增加打掃時能輕鬆抬升便蓋的設計，方便擦拭便蓋與馬桶間的縫隙，清潔更有效率，達成內外全方位的真潔淨。

除了最高階的NEOREST商品外，TOTO也提供不同價格帶的除菌全自動商品可供消費者依預算及需求做選擇。

對應台灣改修熱潮，TOTO展現強大實力

除了外型與優良品質值得消費者信賴，TOTO也努力為設計師提供更多資源，比如提供商品完整施工尺寸圖，今年官方也新增Sketch UP的3D模型，針對中古屋翻修，也有壁排馬桶可做對應，讓設計師在實務施作上更加便利有效率。

TOTO將前瞻性思維，體現在以「人」為本的核心精神上，如電解除菌水技術為消費者做好安心把關、不斷研發再進化的產品細節使清潔更輕鬆全面，更備有24小時全天守候的客服專線，提供最貼心的售後服務！

品牌介紹

「提供健康文明的生活方式」— 這是 TOTO 創始人的願景，並作為集團的企業理念不斷地傳遞給每位員工。此願景已經持續超過一個世紀，並被視為 TOTO 集團經營的中心思想，同時也是TOTO工藝和銷售的指標。

TOTO始終堅持提供兼顧「潔淨舒適」與「環境」的商品，希望能實現永續地球環境，創造安全可信賴的產品及服務給世界各地的顧客，並致力實現「以衛浴空間為中心，創造豐富、舒適的生活文化」的企業理念。

NEOREST 一體形除菌全自動馬桶

繼2018年TOTO NEOREST NX新品發表，以「曲線之美」的設計理念，體現極致工藝的一體形除菌全自動馬桶驚艷市場。2023年再推出「NEOREST NX」、｢NEOREST LS｣、｢NEOREST AS｣、｢NEOREST RS｣四款新品，外型絕美進化，內在極淨革新，滿足不同消費者喜好，創造全然舒適的衛浴體驗。

【NEOREST NX】

將陶器美感發揮到最限度的「曲線美」，從現代到古典，在各式空間裡，展現如藝術品般的絕美存在。

獲獎獎項

2018 iF國際設計大獎

2018 Red Dot國際設計大獎

2020 國際綠色優良設計大獎

【NEOREST RS】

優雅時尚的流線設計，提供鎳色、黑色、銀色三色金屬光澤飾條選擇，適配不同裝潢風格，為空間增添層次。

獲獎獎項

2022 Red Dot國際設計大獎

2022 iF國際設計大獎

2020 國際綠色優良設計大獎

【NEOREST AS】

筆直俐落的線條，展現簡約洗鍊之美，如同一筆就能勾畫出來的輪廓，帶來寧靜安逸的感受。

獲獎獎項

2022 iF國際設計大獎

2020 國際綠色優良設計大獎

【NEOREST RS】

優雅曲線的美麗輪廓、溫柔圓潤外型，搭上窗外自然灑落的光影，譜出和諧自然、溫暖靜謐的氛圍。

獲獎獎項

2022 Red Dot國際設計大獎

2020 國際綠色優良設計大獎

撰文者-DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供-TOTO

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