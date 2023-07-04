台北療癒咖啡小餐館推薦：GinGin Coffee Company信義店新開幕

GinGin Coffee Company信義店近期在台北文昌街開幕，結合義大利80年代繽紛設單椅與療癒系全日餐酒，讓咖啡館不再那麼一成不變。

最搶眼的咖啡小餐館GinGin Coffee Company-XinYi進駐台北文昌街，即日起正式開幕！跳脫了市場對咖啡廳樣貌的既定框架，GinGin Coffee Company-XinYi（GinGin信義店）以原版設計師單椅、風格燈飾桌款與繽紛色調為核心元素，結合品牌經營6年餐飲的堅強實力，提供健康與爽度兼具的療癒系全日餐酒，為2023年帶來最歡樂幽默、意想不到的驚喜體驗。

GinGin Coffee Company 創立於2017年， 當時以「全台北最小的精品外帶咖啡吧」為概念，秉持「不隨波逐流的獨立精神」， 在捷運忠孝新生站的大樓防火巷旁夾縫求生存。2018年開設忠孝本店， 也是品牌第一間內用型態咖啡廳。目前菜單以「療癒的健康食物」為概念， 以自行處理的原型食物為核心， 結合亞洲與歐美多項經典菜， 再重新轉化成台灣消費者喜歡的口味及呈現方式。熬過疫情，GinGin Coffee Company 於2023年啟動了展店計畫，信義店作為計畫第一步， 除了本來品牌擅長的餐飲服務外， 更結合了大量設計師名椅， 希望提升餐飲服務的美感及質感。

GinGin Coffee Company信義店近期在台北文昌街開幕，結合義大利80年代繽紛設單椅與療癒系全日餐酒，讓咖啡館不再那麼一成不變。

GinGin信義店除了延續本店的黃藍主色設計，更加入大量義大利80年代設計語彙：金屬、玻璃、磁磚、塑料、怪奇造型，將色彩組合的豐富多樣性，放入日常感官體驗，每一次坐在不同單椅上，都成為與靈感不期而遇的美好時光。

軟裝不手軟！大量60至80年代設計師單椅

GinGin信義店有24件橫跨60年代至80年代色彩造型皆獨特的原版設計師椅款。

GinGin Coffee Company創辦人I-Chun不只在餐飲業有豐富經驗，也投入經營中古家具店與攝影棚：「金屋」與「藏嬌」，兩個空間皆創立於2022年， 不只是攝影棚， 也是中古家具店。「金屋」為台灣少見的「全原版老件攝影棚」， 希望透過設計正品的質感細節， 為品牌、廠商們的拍攝內容畫龍點睛。「藏嬌」的物件來自義大利、荷蘭、德國及丹麥， 並且橫跨60年代至90年代， 希望讓台灣消費者能接觸到更多不同風格且有趣的家具，為居家與工作環境、日常生活氛圍增添趣味，構築每一個不簡單的時刻。

而文昌街上的GinGin信義店，將品牌靈魂角色長頸鹿紋路與斑點化為印花，融入信義店大面積牆面設計，創造路過絕不會錯過的亮眼視覺，為店面揭開序幕。推開黃色大門後，室內軟裝方面亦別具心意，選用了少見的藍、橘、綠、黃等有色玻璃餐桌，搭配24件橫跨60年代至80年代色彩造型皆獨特的原版設計師椅款，再運用丹麥經典飛碟造型吊燈、太空年代桌燈點綴，日夜各具風格。GinGin信義店格外重視軟裝佈置，也呼應所在地家具街的街區特質。

入口處圓桌放置四張綠色Gaudi Armchairs。 入口處圓桌放置四張綠色Gaudi Armchairs。

一進門就會看到四張充滿氣勢的綠色 Gaudi Armchairs， 是義大利建築師Vico Magistretti 於1971年設計的作品，擁有現代流線外型、扎實用料與舒適坐感等特質，顛覆你對塑料椅的想像；同時，因為早已停產， 目前在中古市場上價格水漲船高，在GinGin用餐就能舒服享受。

GinGin信義店有24件橫跨60年代至80年代色彩造型皆獨特的原版設計師椅款。 高人氣的設計單椅Bruno Rey chair。 GinGin信義店有24件橫跨60年代至80年代色彩造型皆獨特的原版設計師椅款。

另一邊則是傢俱史上最暢銷的單椅Series 7 Chair，由丹麥建築師、工業設計巨擘Arne Jacobsen於1955年所設計， 至今新品累積銷量已經超過700萬張， 是張叫好又叫座的經典，放在信義店裡的是1986年的珊瑚藍特殊色， 全台灣只有10張， 其中兩張就在GinGin。

而外型圓滾滾外型的是來自瑞士的Bruno Rey chair，這張瑞士傢俱史上最暢銷的單椅是由瑞士工業設計師Bruno Rey於1971年設計的作品， 有著厚實結構、寬大座面及可愛外型，也難怪那麼受歡迎了。其他還有義大利傳奇設計團體SuperStudio之作Franny Chair、丹麥最受歡迎的單椅Series 8000 Chair等。

爽感與健康兼具！療癒系餐飲全日供應

圖／Tatler Taiwan提供 圖／Tatler Taiwan提供

咖啡廳的好， 當然不是好看就好。一如忠孝本店，GinGin Coffee Company的廚房夥伴們親手處理每樣食材， 提供各種含有優質蛋白質的「療癒系健康食物」， 希望消費者吃得健康外， 還會有外食的爽快感。

「豬排三明治」是招牌必點品項，焦脆的吐司、厚實的豬排、特調豬排醬以及最重要的靈魂——醃漬紫高麗菜，讓整份三明治清爽帶酸，是極具記憶點的豬排三明治。「明太子雞胸義大利麵」放入整塊雞胸、自製明太子蕃茄紅醬及能吸附更多醬汁的寬麵條， 以油漬番茄、芝麻葉點綴，適合運動完補充蛋白質及碳水化合物， 增肌必吃！

「牛排沙拉」是我們對墨西哥牛肉塔可的致敬之作，取自牛肉塔可必備的「酪梨醬、莎莎醬、牛排」， 搭配新鮮蘿蔓， 解構重組成一份口味的沙拉，並附上玉米餅讓消費者配著享用。其他還有非常搞剛的「醉雞涼麵」、美拍必備「整顆酪梨開放三明治」與「雙醬薯條」等多項主食小點。

明太子雞胸義大利麵 西西里咖啡

飲品方面，義式咖啡選用瓜地馬拉單一產區的花神製作，並提供包括號稱全台北最好喝的「西西里咖啡」、「巧克力鮮奶的成年禮」、「液態提拉米蘇」、「金鳳李」等各式創意調飲及少量酒精選擇。 GinGin Coffee Company- XinYi 企圖打造有趣而不失細節的咖啡廳，讓消費者可以同時體驗到繽紛明亮的空間、要價不菲的設計師名椅、健康美味的食物、精品級咖啡以及享受微醺會醉的酒精。

主廚推薦！信義店必吃限定菜單

GinGin信義店打造必吃限定菜單。

從快節奏的忠孝新生，拓展至慢步調街區氛圍的文昌街，GinGin信義店不僅聚焦有意思的設計傢俱，營運團隊也在飲食上展露玩心，以【白天就快樂！】為主題研發限定新菜色，從飽足感十足的主食、小份量的鹹食、特色甜食到酒精飲品一應俱全，不分日夜提供全日快樂泉源。

主食方面首推「韓式炸雞飯」，悉心醃漬後的雞腿肉經兩次炸製達成金黃爽脆、鎖住肉汁，裹上特調比例韓式甜辣醬，綴以醃漬小黃瓜、海苔絲，香酥脆爽甜辣，令人胃口大開。小份量卻不馬虎的小點必嚐南部口味「牛滷肉飯」，主廚選用美國牛絞肉切碎製作，比起豬肉更多了份意料之外的香甜肉香，並以花椒提味，加上七分熟舒肥蛋，每一口都療癒感十足，還可以銅板價50元升級「威士忌」版本，上桌前加入野火雞（Wild Turkey）純正波本威士忌並點火燃燒，增添馥郁酒香與焦糖甜香。

牛滷肉飯 韓式炸雞飯

除了定番咖啡、茶飲與紅白酒，GinGin信義店研發出10幾款酒水選擇，包括「叢林鳥」、「茂谷柑瑪格麗特」、「金桔戴克力」、「紐約騷兒」、「梅酒馬丁尼」與「葡萄柚冰茶」等。其中「紅心芭樂」與台灣小農合作，使用新鮮芭樂汁、梅汁取其酸甜口感，搭上琴酒，風味明確討喜，是一款濃度適中、清爽易飲無負擔的選擇。命名逗趣、有18%至20%濃度的「淡水線冰茶」則是重磅酒款調飲，喝完剛好可以搭淡水信義線回家，以尼格羅尼（Negroni）苦甜交織為基底，加入通寧水的氣泡口感，令人愛不釋手。

圖／Tatler Taiwan提供

GinGin Coffee Company- XinYi

地址：台北市大安區文昌街274號（近捷運信義安和站）

電話：02-2700-8531

營業時間：每日10:00-21:00

GinGin Coffee Company 本店

地址：台北市中正區臨沂街27巷9號（近捷運忠孝新生站）

電話：02-2394-0089

營業時間：每日 09:30–21:00

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。