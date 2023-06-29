台灣新電影重要代表人物 已故導演楊德昌全球首次完整回顧展

藉由此展，讓你我重新認識楊德昌的精彩電影世界。

知名臺灣電影導演楊德昌全球首次完整回顧展「一一重構：楊德昌」，由國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）與臺北市立美術館（北美館）共同策辦，2023年7月22日至10月22日將分別以影展與展覽同步於兩館進行。

除了呈現歷來最齊全的楊德昌電影創作系列以及特別主題放映，同時以沉浸式展覽引領觀眾走進楊導的電影世界，在首度公開展示的文件與影音資料中，讓喜愛楊德昌作品的觀眾一同尋思其獨特的創作歷程。

「臺灣新電影」重要代表導演楊德昌，你必須認識

1980年代的「臺灣新電影」標誌了臺灣獨特與創新電影文化的開端，在世界影壇屢屢締造重要成績，而楊德昌即為當中最具代表性，也是最為國際矚目與認識的臺灣電影導演之一。楊德昌的創作能量豐沛而多元，一生執導過 1 部電視劇、1 部電影短片、7 部電影長片作品，另曾編導過至少 4 部劇場作品、數部 MV 和 flash 動畫、繪製連環漫畫，更有《追風》、《小朋友》等未完成的動畫長片與多部劇本創作，逾40年的創作生涯屢創臺灣電影新頁。

楊德昌導演的作品影響好幾代人，並持續至現在，許多國內外導演與藝術創作者皆曾受到啟發。

楊德昌被公認為「都會文化省思者」，作品關注都市人的生活情狀及對現代性的體驗，在見證本土性與現代性交替融合的變動時代之後，從臺北揭開普世價值的全球探問。縱然作品題旨嚴肅，電影表現手法總是大膽、慧黠與具理性思辯，一生致力以獨特方式實踐其創新電影語言。

楊德昌電影《一一》至今仍是許多影迷心中經典。

楊德昌電影作品獲獎無數：《恐怖份子》（1986）獲第23屆金馬獎最佳劇情片獎；《牯嶺街少年殺人事件》（1991）獲第28屆金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本及第36屆亞太影展最佳影片獎；《獨立時代》（1994）曾獲第31屆金馬獎最佳原著劇本獎，《麻將》（1996）獲第46屆柏林影展評審團特別獎及第9屆新加坡國際電影節最佳導演獎，《一一》（2000）則讓楊德昌一舉成為首位獲得坎城電影節最佳導演獎的臺灣影人。2007年他獲頒第44屆金馬獎終身成就獎，而《牯嶺街少年殺人事件》與《一一》則名列英國電影協會（BFI）影史百大片單之中。

起源自2019年楊德昌遺孀洽談數位修復

楊德昌導演的作品影響好幾代人，並持續至現在，許多國內外導演與藝術創作者皆曾受到啟發。

此計畫緣起於2019年，楊德昌導演遺孀彭鎧立女士與國家電影中心（現影視聽中心）洽談《獨立時代》與《麻將》的數位修復事宜，並寄存一萬多件從未公開的珍貴楊德昌相關電影文物，當中完整保存楊導從中央電影公司，到自立門戶開設公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料等，銘刻著已故導演各個生命階段的特殊性與重要印記。

影視聽中心歷經近三年相關文物的造冊、整飭、數位化及研究後，與北美館攜手合作，由彭鎧立女士擔任首席創意顧問，回顧展覽由王俊傑館長與電影學者孫松榮教授擔任策展人，影展則由影視聽中心策展人林木材策劃，共同向這位具有高度藝術成就的國際導演致敬。

楊德昌導演的作品影響好幾代人，並持續至現在，許多國內外導演與藝術創作者皆曾受到啟發。

彭鎧立女士表示，「文物與展覽能在臺北再度曝光、成為重新面對世界的契機，對楊導非常重要，感謝國家影視聽中心和北美館一同促成這件很重要的事情。」臺北是反映全球化的城市縮影，亦突顯了當代世界進化的普世性。

楊德昌曾說，他的電影因經濟限制而聚焦臺北，但也以記錄臺北，能為她寫史而自豪。楊德昌既憂心人們身處的世界一昧追求成長數字的經濟發展，亦敏感於政治、經濟、文化殖民之於人們處境與命運的影響，時至今日，這些提醒仍然犀利有效、鏗鏘有力。北美館與國家影視聽中心將以最完整與深度研究的態度，為關注文化、藝術與電影的大眾呈現全球首次的楊德昌回顧展覽。

在北美館「一一重構：楊德昌」可以看到什麼？

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

本次將透過首度曝光的重要文獻與影音檔案，於北美館立體呈現楊導之電影創作脈絡：如從劇本之各個修訂版本、人物關係圖等，得以一窺其創作理路及對角色刻劃之著力；而分鏡圖、場記表等文件，以及劇組側拍紀錄，讓我們得以揣摩其於電影拍攝現場的工作樣態。

除了執導影視作品，楊德昌曾編導過多部劇場作品，本次將展出《如果》、《成長季節》、《九哥與老七：九七狂想》，以及與香港劇團「進念．二十面體」合作《實驗莎士比亞：李爾王》之劇本、相關手稿與文件、演出錄影等。

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

此外，楊導於建中時期即繪製大量連環漫畫，於其事業晚期亦投身動畫製作，多部Flash動畫、未完成動畫長片《追風》及《小朋友》之手繪稿都將展出。展覽奠基於楊導的精彩傳世之作，及較少被提及之創作，乃至尚未實踐的眾多計畫，以七個子題帶出其創作生涯的不同面向。

本展除了側重他在美學、文化及歷史批判等面向上的重要成就，更彰顯展映型態與當代藝術之間的對話，透過回應其電影美學與創作意圖的跨域展呈，帶領觀眾走入一個蘊含楊導創作能量與理念的沉浸式影音世界。

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

影視聽中心同時舉辦的回顧影展，將以楊德昌導演的電影創作全系列為主。此外也企劃特別主題，試圖從不同角度重現楊導的電影世界與創作思考：例如「楊德昌的十大電影」，即規劃放映其1992年應英國電影協會Sight and Sound雜誌邀請所推舉之影史十大佳片，包含啟發其以電影創作為職志、韋納．荷索（Werner HERZOG）的《天譴》（Aguirre, der Zorn Gottes），以及亞倫．雷內（Alain RESNAIS）的《我的美國舅舅》（My American Uncle）、伍迪．艾倫（Woody ALLEN）的《曼哈頓》（Manhattan）等。

「特別放映」 選映由是枝裕和（Hirokazu KORE-EDA）所拍攝，以楊導為主角的紀錄片《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，以及對楊德昌別具意義的動畫電影《原子小金剛》（Astro Boy）1960年版本，呼應其自幼對手塚治虫（Osamu TEZUKA）漫畫的喜愛與受到的啟發。

「一一重構：楊德昌」回顧影展片單

北美館「一一重構：楊德昌」將立體呈現楊導之電影創作脈絡。

一、理性的靈魂：再見楊德昌

《一九零五年的冬天》，1981（楊德昌擔任劇情策劃）

《浮萍》電視劇，1981

《光陰的故事：指望》，1983

《海灘的一天》，1983

《青梅竹馬》，1985

《恐怖份子》，1986

《牯嶺街少年殺人事件》，1991

《獨立時代》，1994，本次影展開幕片，國家影視聽中心自主修復之作，2022 金馬影展觀眾票選第一名

《麻將》，1996，國家影視聽中心限定 膠卷放映版

《一一》，2000《追風》試拍片段，2002-2005

二、楊德昌的十大電影

《天譴》Aguirre, der Zorn Gottes，韋納．荷索 Werner HERZOG，1972

《藍絲絨》Blue Velvet，大衛．林區 David LYNCH，1986

《發條橘子》A Clockwork Orange，史丹利．庫柏力克 Stanley KUBRICK，1971

《八又二分之一》8½，費德里柯．費里尼 Federico FELLINI，1963

《浮雲》Floating Clouds，成瀨已喜男 Mikio NARUSE，1955

《曼哈頓》Manhattan，伍迪．艾倫 Woody ALLEN，1979

《我的美國舅舅》My American Uncle，亞倫．雷內 Alain RESNAIS，1980

《鄉愁》Nostalgia，安德烈．塔可夫斯基 Andrei TARKOVSKY，1983

《切腹》Harakiri，小林正樹 Masaki KOBAYASHI，1962

《錢》L’Argent，羅伯．布列松 Robert BRESSON，1983

《金錢》L’Argent，馬賽．萊赫比耶 Marcel L’HERBIER，1928

三、特別放映

《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》，是枝裕和 Hirokazu KORE-EDA，1993

《原子小金剛》Astro Boy，手塚治虫 Osamu TEZUKA，1964

展覽開幕的當周周末（7月22至23日）將於北美館舉辦論壇，邀集國際重量級影人與學者如法國《電影筆記》前主編、知名電影學者Jean-Michel Frodon、荷蘭EYE電影博物館展覽總監Jaap Guldemond、東京都攝影博物館策展人田坂博子、M+博物館香港電影及媒體外聘策展人李焯桃、香港資深影評人舒琪、紐約動態影像博物館（MOMI）策展事務副總監Barbara Miller等，與國內知名編劇、演員及導演等針對兩大主題「電影與美術館」、「楊德昌的電影世界」展開討論。

論壇共計兩場專題演講、四場座談，詳情請見：https://www.tfam.museum/yiyiey，預計於7月10日早上10點開放報名。歡迎持續追蹤影視聽中心及北美館之官網與社群平台，以獲取影展、論壇與展覽之最新消息。

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。