【教授不點名】Disaster災難的本意是「星象不佳」 –希臘構詞裡的日月星辰

disaster的本義是ill-starred (星象不佳的)。圖／freepik
disaster的本義是ill-starred (星象不佳的)。圖／freepik

【閱讀重點】
1. 向日葵叫太陽花不是沒有原因，他的學名跟太陽的字根大有關聯。
2. Disaster的本意是「星象不佳」，原來是因為古人迷信星象。
3. 天文學與占星學原本都是研究天體的學門，不過後來一個轉向科學，一個往玄學發展。

上一期開始，我們進入了另一大類「物質世界」的希臘文構詞成分，探討天地之間的無生命事物。我們學習的第一個構詞成分是-ge- (地；土地；地球)，而且一整期的內容就圍繞著這個構詞成分。溫故知新，我們先重點複習一下：

-ge- 地；土地；地球
geometry 幾何；幾何學
apogee 遠地點

在介紹下一個構詞成分之前，請容我不厭其煩，再次提醒各位讀者幾個小細節。構詞成分前面、後面的連字號，是為了說明構詞成分不是單詞，不要誤把構詞成分當單詞。構詞成分前面有連字號，表示構詞成分前面要接其他成分，構詞成分後面有連字號，表示構詞成分後面要接其他成分，構詞成分前後都有連字號，表示構詞成分的前後都可以接其他成分。另外，字母o常作為「連接母音」 (connecting vowel) 之用，以潤滑、轉折的功能出現在構詞成分的前後，並沒有實質的意思。

我們做人要頂天立地，頭頂青天，腳踏大地。表「地」的-ge-介紹完了，接下來我們就仰望天空，看看天上的日月星辰。

元素「氦」的名字藏著它與太陽的關係

「物質世界」類的第二個構詞成分是 -heli- (日；太陽)，這個構詞成分大家應該不陌生，因為上一期才提到

heliotropism 向日性
helio-「日」+ tropism「向性」

向日葵 (sunflower) 有著眾所周知的向日性，它的屬名「向日葵屬」

helianthus 太陽花
heli-「日；太陽」+ -anth「花」+ -us「後綴」

同英文一樣，展現出這種花和太陽的密切性。

16世紀的時候，波蘭的天文學家哥白尼 (Copernicus，音標 [koʊˈpərnɪkəs]) 提出了日心說，系統論述了地球和其他行星以太陽為中心、繞著太陽轉的學說，關鍵的字眼就是

heliocentric 日心的
helio-「日」+ centric「中心的」

哥白尼所推翻的，就是古希臘天文學家托勒米 (Ptolemy，音標 [ˈtɑləmi]) 的地心說，關鍵字眼geocentric (地心的；以地球為中心的) 上一期介紹過。

上一期也介紹了兩個以地球為基準的天文學概念，一個是apogee (遠地點)，也就是月球或人造衛星繞地球運行時軌道離地球最遠的點，另一個是perigee (近地點)，也就是月球或人造衛星繞地球運行時軌道離地球最近的點。
同樣的道理，以太陽為基準，天文學上也有

aphelion 遠日點
ap- = apo-「離開」+ -heli-「日」+ -on「名詞後綴」

也就是行星或彗星繞太陽公轉的軌道上離太陽最遠的點，

當然還有

perihelion 近日點
peri-「接近」+ -heli-「日」+ -on「名詞後綴」

也就是行星或彗星繞太陽公轉的軌道上離太陽最近的點。

大家或許有所不知，元素

helium 氦
heli-「太陽」+ -um「後綴」

與太陽有關，英文名稱helium的本義就是「太陽元素」。氦的原子序 (atomic number) 為2，是個惰性氣體 (inert gas) 或鈍氣 (noble gas)，最初之所以被科學家發現，是起因於觀察太陽的光譜，由光譜所呈現的加以推導而來。

希臘神話的太陽神是Helios (音標 [ˈhiliˌɑs])，裡面也有heli- (太陽) 這個構詞成分。羅馬神話的太陽神是Sol (音標 [sɑl])，拉丁詞根sol-衍生出了solar (太陽的) 等單詞。

日月星辰，太陽講完講月球，「物質世界」類的第三個構詞成分是selen- (月；月球)。

相對於geology (地質學)，有一門研究月球地質的學問稱為

selenology 月質學
seleno-「月」+ -logy「知識；學問」

月質學又稱月球地質學，是研究月球的物質成分、結構、形成和演化的學科。領域專家是selenologist (月質學家)。

相對於geography (地理學)，有一門研究月球地理的學問稱為

selenography 月理學
seleno-「月」+ -graphy「知識；學問」

月理學又稱為月面學，是研究月球表面的形態特徵、地理環境、構造規律以及各種物理特徵的學科。領域專家是selenographer (月理學家；月面學家)。

有geocentric (地心的) 和heliocentric (日心的)，理當也有selenocentric (月心的)。有geotropism (向地性) 和heliotropism (向日性)，理當也有selenotropism (向月性)。可以想像得到，這兩個月球的衍生詞遠不如地球和太陽的版本來得常見。

希臘神話的月神是Selene (音標 [səˈlini])。羅馬神話的月神是Luna (音標 [ˈlunə])，拉丁詞根lun-衍生出了lunar (月亮的) 等單詞。

「月球」的希臘文構詞成分selen-構詞能力有限，衍生出來的單詞大概就只有這些。

日月星辰，太陽和月球都講完了，接下來講星辰。「物質世界」類的第四個構詞成分是-aster/astro- (星)。

Disaster 的本意是「星象不佳的」?

作為獨立單詞的aster是「紫菀屬」，是草本植物的一個類別，屬於菊科，有好幾百種，在中國最常見的是China aster (翠菊)。英文之所以有這個名稱，是因為花朵呈輻射狀，像星星散發的光芒。

在太陽系 (solar system) 裡，介於Mars (火星) 和Jupiter (木星) 之間，有個知名的「小行星帶」 (asteroid belt)，關鍵的組成就是

asteroid 小行星
aster-「星」+ -oid 「類；似；像」

小行星是一種小天體，像星星卻不是星星，總數估計不下百萬顆。

順便提一下，太陽系有八大行星，從最接近太陽的算起，依次為：Mercury (水星)、Venus (金星)、Earth (地球)、Mars (火星)、Jupiter (木星)、Saturn (土星)、Uranus (天王星)、Neptune (海王星)。原本的第九顆行星Pluto (冥王星) 因為距離太遠、體積過小、軌道古怪以及諸多不尋常的特點，2006年已被國際天文聯合會 (International Astronomical Union，簡稱IAU) 除名，降級而為矮行星 (dwarf planet)。

夜空中，有一種像星座 (constellation) 但規模較小的恒星群，英文稱之為

asterism 星群
aster-「星」+ -ism「名詞後綴」

asterism除了天文學的用法之外，在印刷學上也代表「三星標」，也就是三個星號疊成三角形的標記，用以提醒讀者留意接下來的段落文字。

「星號」除了常見的star之外，還有一個較為專業的

asterisk 星號
aster-「星」+ -isk「指小後綴」

這個asterisk本義為「小星星」。請留意，「星號」一般不說star sign (西洋占星術的星座)，說star或asterisk。

有一個常見的基礎字眼，反映了古時候歐洲人民的迷信：

disaster 災難
dis-「表否定」+ -aster「星」

disaster的本義是ill-starred (星象不佳的)，也就是ill-starred event (星象不佳的事件)，因為古時候的歐洲人相信，星星的位置會影響人類的命運，比如日食，發生的時候月球、地球、太陽連成一直線，古人迷信這種星象是個凶兆，會帶來毀滅性的災難。

古人會觀察星象來推斷吉凶，中外皆然，這就是

astrology 占星術
astro-「星」+ -logy「知識；學問」

占星術本來是研究星星 (天體) 的學問，後來演變為觀察天體的佈局來預測未來。

在西方，占星術逐漸往玄學發展，越來越偏向迷信，使得崇尚理性的知識界不再相信，然而在民間仍有其吸引力。領域專家一般說astrologer (占星師)，形容詞是astrological (占星術的)。

占星學與天文學本來是同件事

同樣是研究天體，另一門學問astronomy原本和astrology同義，也關心天體運動對人類產生的可能影響，不過後來二者卻分道揚鑣，發展出截然不同的面貌。
這門轉向科學的

astronomy 天文學
astro-「星」+ -nomy「法則；學問」

在實際生活中應用很廣，如授時、編制曆法、測定方位等，還促進了其他相關學科的發展。
領域專家是astronomer (天文學家)，形容詞是astronomical (天文學的；天文數字的)。

因為astronomy (天文學) 的關係，astro-除了原本的「星」之外，有時也是「天文」的意思，比如astrophysics (天文物理學)、astrochemistry (天文化學)、astrophotography (天文攝影)、astrodome (航空器頂部的「天文觀測圓頂」) 等。首字母大寫的Astrodome是個專有名詞，為美國德州休士頓的「太空巨蛋」體育場，名稱冠以astro-，用以言其大。

以astro-開頭的另一個字眼，一直是許多心懷科學夢的小朋友所嚮往的志業，這個字眼就是

astronaut 太空人
astro-「星」+ -naut「航行者」

太空人又稱宇航員、航天員，原本指的是「星際間的航行者」。太空航行、太空探索的相關科學和技術，英文稱之為astronautics (航太學；太空航行學)。

英文裡有幾個以-naut (航行者) 結尾的單詞，值得我們留意、學習。美國的太空人是astronaut，這也是一般太空人的通稱。俄羅斯的太空人有個專屬的

cosmonaut 宇航員
cosmo- = cosmos「宇宙」+ -naut「航行者」

中國的太空人也有個專屬的

taikonaut 航天員
taiko- = taikong「太空」+ -naut「航行者」

1998年首度出現于英文的文獻裡。

如果太空人登陸月球，我們稱之為

lunarnaut 登月太空人
lunar「月球的」+ -naut「航行者」

另外有些-naut，和太空人無關，比如

aquanaut 潛水員
aqua-「水」+ -naut「航行者」

cybernaut 網民
cyber-「網路空間」+ -naut「航行者」

希臘神話裡有

Argonaut 阿爾戈英雄
Argo 阿爾戈 (船名) + -naut「航行者」

指的是搭乘「阿爾戈」 (Argo) 號船、隨著傳說中的領袖Jason一起去尋找金羊毛 (quest for the Golden Fleece) 的英雄。

好了，這一期介紹了-heli- (日)、selen- (月)、-aster/astro- (星) 三個希臘文構詞成分，內容頗為豐富，我們就到此為止，下期再見！

文/曾泰元 (東吳大學英文系前系主任)

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram
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