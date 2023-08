別 Cue 我啊 英文請不要說「Don’t cue me!」

Mike 和外籍同事一起和海外廠商開會。

外籍同事會主持會議,Mike 特別提醒外籍同事會議中別叫他發言,他說:”Don’t cue me.”

老外一臉疑惑,不知道他在說什麼。

Cue 這個字經常夾雜在中文裡,而且變成了個網路流行語。例如,我們會說

• 別 cue 我啊!

• 我等一下 cue 你。

• 老師在課堂上 cue 我,我答不出來…

因為中文口語習慣,我們直譯的句子,Don’t cue me. 老外會以為你說「不要給我提示」,意思完全不同。

今天來看看 cue,常常聽到,卻常常用錯的單字。

Cue 的發音是/kju/,和字母 Q 發音相同。它的意思是「暗示;提示」,提示卡,英文就叫做 cue card。

Cue 當名詞的用法比動詞還常見:

• I’ll give you a cue when time is up. 時間到時,我會給你提示。

• I threw her a cue but she missed it. 我給她暗示,可她沒有領會。

Cue 也可以當動詞用:

• The director will cue you when it’s your turn to come on. 輪到你上場時,導演會給提示。

還可以加上 in,Cue someone in,「提示、告知」的意思:

• Don’t worry, I was here from the beginning so I’ll cue you in on what we talked about.

別擔心,我從一開始就在這裡,所以我會提示你我們談論的內容。

Cue 是暗示或提示,開會時被點名發言,或課堂上,老師點一個學生回答問題,我們不用 cue。

1. 請不要點我發言。(別 cue 我!)

(X)Don’t cue me.

(O)Don’t call on me.

「被點名發言」,可以用片語 call on 或 call upon。意思就是被叫到名字,這用法算常見,多看幾個例子:

• I didn’t have an answer ready, but the teacher called on me anyway. 我還沒想好答案,但老師就點我發言。

• I’d now like to call upon our next speaker 現在有請下一位發言人。

2. Right on cue

(X)剛好被叫到

(O)剛剛好這時

Right on cue 指「剛好在這個時候」,right 是強調剛剛好,直接說 on cue 也可以。

是一個很有畫面感的片言,經常用在:有人覺得某件事情會發生,果真就發生了。

• He said Mary would be back very soon and, right on cue, she walked in.

他說瑪麗很快就回來, 說著說著, 她走進來了。

• Just as we’re leaving, right on cue, the kids say they need the toilet.

我們正要離開,恰巧這時小孩說他們要上廁所。

3. Cue vs Queue

有一個發音和 cue 一樣,意思不同的字叫 queue,不要混淆了。來看看 queue 的用法:

Queue 的意思是排隊,有名詞和動詞用法,多唸幾個例句熟悉一下:

• Are you in the queue for tickets? 你是在排隊買票嗎?

• If you want tickets, you’ll have to join the queue. 你想買票的話就要先排隊。

• We had to queue for three hours to get in. 我們排了三個小時的隊才進入。

• We queued up for the bus. 我們排隊等候公車。

