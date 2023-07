別對外國人說:I feel sorry for you!

Jason看到一位外國同事,搞砸了一個案子而苦惱,他想要安慰同事,就說:

“I feel sorry for you.”

結果同事不但不領情,而且很生氣。Jason覺得很納悶,他表達自己的遺憾,有何不妥嗎?

Sorry 雖然很簡單,但用錯了代價也不小,來看看幾個 sorry 的誤區。

1. I feel sorry for you.

(X)很遺憾。

(O)我覺得你很可憐。

「I feel sorry for you」與其說是表達「遺憾」,但更像是「同情、憐憫」,例如:

• I was sorry for Jane. She seemed so lonely. 我覺得 Jane 很可憐,她總是一個人。

而這種同情,經常是居高臨下,有優越感的一種表達,對 feel sorry for someone,英文字典的解釋是:

To pity someone or their situation, especially in a condescending manner.

(同情某人的處境,尤其是指以居高臨下的方式。)

來看兩個例句,感受一下用法:

• I feel sorry for the guys who have to work double shifts. 我覺得那些要輪班工作的人好可憐。

• I don’t need you or anyone else feeling sorry for me! 我不需要任何人同情我。

真想表達遺憾,可以直接說:I’m sorry. 簡單直接。

或者用 I feel sorry for 再加一件具體的事。例如,知道對方失去親人時,最常講的一句話是:

• I am/feel sorry for your loss.

這裡的 sorry 除了遺憾之外,也有悲傷的含意。這句話中文大多譯為「節哀順變」。

2. You’ll be sorry.

(X)你會很可憐。

(O)你一定會後悔。

“You’ll be sorry.” 是一句帶有威脅感的話,sorry 在這裡的意思是「後悔的」。熟悉一下用法:

• Get back in there, or you’ll be sorry. 趕快回來,不然你一定會後悔。

• Apologize to me right now! Or you’ll be sorry! 立刻跟我道歉!否則你會後悔的!

3. Don’t feel sorry for myself.

(X)不要覺得自己很抱歉。

(O)不要自怨自艾。

Feel sorry for oneself. 指抱怨自己的處境不好,「覺得自己很倒霉、很不幸」。

例如:

• I feel sorry for myself, but it’s all my own fault. 我感覺自己挺倒霉的,但是沒辦法,都是我自己的錯。

• You can’t sit there feeling sorry for yourself all day. 別坐在那裡整天自怨自艾。

4. You look a sorry sight.

(X)你看起來很抱歉。

(O)你一副慘兮兮的樣子。

“A sorry sight” 是指 「一副慘兮兮的樣子,一副可憐相」,常用來指人,也可以形容東西,意思是「慘不忍賭、糟糕的狀況 」。

• He was a sorry sight when he got home – soaking and covered in mud. 他到家的時候,一副慘兮兮的樣子——渾身濕透了,而且全身是泥。

• The office looked a sorry sight. It was in desperate need of renovation. 這辦公室看起來糟的不得了,極需翻修。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。