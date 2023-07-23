別對外國人說：I feel sorry for you！

Jason看到一位外國同事，搞砸了一個案子而苦惱，他想要安慰同事，就說：

“I feel sorry for you.”

結果同事不但不領情，而且很生氣。Jason覺得很納悶，他表達自己的遺憾，有何不妥嗎？

Sorry 雖然很簡單，但用錯了代價也不小，來看看幾個 sorry 的誤區。

1. I feel sorry for you.

（Ｘ）很遺憾。

（Ｏ）我覺得你很可憐。

「I feel sorry for you」與其說是表達「遺憾」，但更像是「同情、憐憫」，例如：

• I was sorry for Jane. She seemed so lonely. 我覺得 Jane 很可憐，她總是一個人。

而這種同情，經常是居高臨下，有優越感的一種表達，對 feel sorry for someone，英文字典的解釋是：

To pity someone or their situation, especially in a condescending manner.

（同情某人的處境，尤其是指以居高臨下的方式。）

來看兩個例句，感受一下用法：

• I feel sorry for the guys who have to work double shifts. 我覺得那些要輪班工作的人好可憐。

• I don’t need you or anyone else feeling sorry for me! 我不需要任何人同情我。

真想表達遺憾，可以直接說：I’m sorry. 簡單直接。

或者用 I feel sorry for 再加一件具體的事。例如，知道對方失去親人時，最常講的一句話是：

• I am/feel sorry for your loss.

這裡的 sorry 除了遺憾之外，也有悲傷的含意。這句話中文大多譯為「節哀順變」。

2. You’ll be sorry.

（Ｘ）你會很可憐。

（Ｏ）你一定會後悔。

“You’ll be sorry.” 是一句帶有威脅感的話，sorry 在這裡的意思是「後悔的」。熟悉一下用法：

• Get back in there, or you’ll be sorry. 趕快回來，不然你一定會後悔。

• Apologize to me right now! Or you’ll be sorry! 立刻跟我道歉！否則你會後悔的！

3. Don’t feel sorry for myself.

（Ｘ）不要覺得自己很抱歉。

（Ｏ）不要自怨自艾。

Feel sorry for oneself. 指抱怨自己的處境不好，「覺得自己很倒霉、很不幸」。

例如：

• I feel sorry for myself, but it’s all my own fault. 我感覺自己挺倒霉的，但是沒辦法，都是我自己的錯。

• You can’t sit there feeling sorry for yourself all day. 別坐在那裡整天自怨自艾。

4. You look a sorry sight.

（Ｘ）你看起來很抱歉。

（Ｏ）你一副慘兮兮的樣子。

“A sorry sight” 是指 「一副慘兮兮的樣子，一副可憐相」，常用來指人，也可以形容東西，意思是「慘不忍賭、糟糕的狀況 」。

• He was a sorry sight when he got home – soaking and covered in mud. 他到家的時候，一副慘兮兮的樣子——渾身濕透了，而且全身是泥。

• The office looked a sorry sight. It was in desperate need of renovation. 這辦公室看起來糟的不得了，極需翻修。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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