Ｗear thin 不是「穿得很薄」！

辦公室最近來了一個新同事，Tony 問起同部門的外籍同事這新人如何，外籍同事說，新人總是遲到：

“My patience is beginning to wear very thin.”

Tony 覺得很奇怪，同事老是遲到，跟 wearing thin，穿得很薄，有什麼關係? 今天看看幾個wear相關，很傳神的用法。

1. wear thin

（Ｘ）穿很薄

（Ｏ）逐漸失去耐心／逐漸失去作用

Wear 我們一般熟悉的用法是「穿著 」，但它還有另一層含意，是「磨損」。

Wear thin 就有「使用久了，越磨越薄」的意思。常用來指耐心，意思是「快失去耐心了」。

• My patience is beginning to wear very thin. 我快沒耐心了。

• Her standard excuse for being late was beginning to wear thin. 她遲到時常用的那個藉口已經開始不太管用了。

一件事經過了很久而有所耗損，就不再起作用，像一個笑話一講再講，變得不好笑了，這時可以說：

Tony, the joke is beginning to wear thin now – it’s time to stop.

東尼，那個笑話現在已經不那麼好笑——別再講了。

2. wear two hats

（Ｘ）戴兩頂帽子

（Ｏ）身兼兩職

Wear two hats 字面是「戴兩頂帽子」，是用來比喻「同時兼兩項工作」。例如：

He wears two hats, serving as the company’s chief financial officer as well as its chief executive officer.

他身兼兩職，同時是公司的財務長和執行長。

3. the worse for wear

（Ｘ）很難穿

（Ｏ）很疲倦，没有精力的

Worse 是 bad 的比較級，是指「很差的狀態」；而 wear 指「用久磨損」，在這裡當名詞，wear 當名詞，大家比較不熟，先來看幾個例子：

• This table is showing signs of wear. 這桌子開始顯得破舊了。

Wear 又可從破舊進一步延伸為「耐用性、持久性」：

There is plenty of wear left in the machine. 這台機器還可用好長一段時間。

The worse for wear可以形容人，用來指「奔波勞累」：

• She often comes home from work looking a little the worse for wear. 她下班回家常常顯得有點兒疲倦。

也可以指物品「破舊不堪」：

• His car looks a bit the worse for wear. It must have been used for a long time.

他的車子看來有點殘舊。這車子肯定用了很長時間。

Wear 誤區補充：

1. wear vs put on

Wear 和 put on中文裡都是「穿」，很多人會搞混。

Wear 是「穿著」，指穿著的狀態；put on 是「穿上」，是穿上這個短暫動作。比較一下：

• She is wearing a simple black dress. 她穿著一襲素淨的黑色長裙。

• She put on a blue skirt and went out. 她穿上一件藍色的裙子後出去了。

2. 多穿一點

（Ｘ）Wear more clothes.

（Ｏ）Please keep yourself warm.

天冷時，我們會叫人「多穿一點」，英文直譯成 wear more clothes。老外雖然也懂，但就文法上來說，就是錯的。

Wear 是一種狀態，指一直持續性的動作，意思是「穿著」，不是「穿上」。Wear more clothes 意思是「穿著更多衣服」，意思不通。

文法上要通，可以用大家熟悉的 put on 或 wrap up:

• Put on more clothes./Put on extra layers.

更常見的說法，請人多穿衣服，其實是叫人注意保暖：

• Keep yourself warm.

• Keep warm.

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

世界公民文化中心：商業英文學得又快又準。