Ｗear thin 不是「穿得很薄」！

辦公室最近來了一個新同事,Tony 問起同部門的外籍同事這新人如何,外籍同事說,新人總是遲到:

“My patience is beginning to wear very thin.”

Tony 覺得很奇怪,同事老是遲到,跟 wearing thin,穿得很薄,有什麼關係? 今天看看幾個wear相關,很傳神的用法。

1. wear thin

(X)穿很薄

(O)逐漸失去耐心/逐漸失去作用

Wear 我們一般熟悉的用法是「穿著 」,但它還有另一層含意,是「磨損」。

Wear thin 就有「使用久了,越磨越薄」的意思。常用來指耐心,意思是「快失去耐心了」。

• My patience is beginning to wear very thin. 我快沒耐心了。

• Her standard excuse for being late was beginning to wear thin. 她遲到時常用的那個藉口已經開始不太管用了。

一件事經過了很久而有所耗損,就不再起作用,像一個笑話一講再講,變得不好笑了,這時可以說:

Tony, the joke is beginning to wear thin now – it’s time to stop.

東尼,那個笑話現在已經不那麼好笑——別再講了。

2. wear two hats

(X)戴兩頂帽子

(O)身兼兩職

Wear two hats 字面是「戴兩頂帽子」,是用來比喻「同時兼兩項工作」。例如:

He wears two hats, serving as the company’s chief financial officer as well as its chief executive officer.

他身兼兩職,同時是公司的財務長和執行長。

3. the worse for wear

(X)很難穿

(O)很疲倦,没有精力的

Worse 是 bad 的比較級,是指「很差的狀態」;而 wear 指「用久磨損」,在這裡當名詞,wear 當名詞,大家比較不熟,先來看幾個例子:

• This table is showing signs of wear. 這桌子開始顯得破舊了。

Wear 又可從破舊進一步延伸為「耐用性、持久性」:

There is plenty of wear left in the machine. 這台機器還可用好長一段時間。

The worse for wear可以形容人,用來指「奔波勞累」:

• She often comes home from work looking a little the worse for wear. 她下班回家常常顯得有點兒疲倦。

也可以指物品「破舊不堪」:

• His car looks a bit the worse for wear. It must have been used for a long time.

他的車子看來有點殘舊。這車子肯定用了很長時間。

Wear 誤區補充:

1. wear vs put on

Wear 和 put on中文裡都是「穿」,很多人會搞混。

Wear 是「穿著」,指穿著的狀態;put on 是「穿上」,是穿上這個短暫動作。比較一下:

• She is wearing a simple black dress. 她穿著一襲素淨的黑色長裙。

• She put on a blue skirt and went out. 她穿上一件藍色的裙子後出去了。

2. 多穿一點

(X)Wear more clothes.

(O)Please keep yourself warm.

天冷時,我們會叫人「多穿一點」,英文直譯成 wear more clothes。老外雖然也懂,但就文法上來說,就是錯的。

Wear 是一種狀態,指一直持續性的動作,意思是「穿著」,不是「穿上」。Wear more clothes 意思是「穿著更多衣服」,意思不通。

文法上要通,可以用大家熟悉的 put on 或 wrap up:

• Put on more clothes./Put on extra layers.

更常見的說法,請人多穿衣服,其實是叫人注意保暖:

• Keep yourself warm.

• Keep warm.

