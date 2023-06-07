台北植物園植光步道新亮相 夜晚微光漫步超詩意

台北植物園植光步道正式亮相於6月25日正式亮相。

位於台北市區、佔地達8.2公頃的台北植物園，是台灣歷史最悠久的都會型植物園，近日，由財團法人中強光電文化藝術基金會與行政院農業委員會林業試驗所攜手合作的「台北植物園植光計畫」，優化植物園和平西路口至博愛路出入口總長約435m的步道光環境，在考量園區生態環境前提下進行照明改善，透過減光降低光汙染，並重新設計燈具、調整位置，解決原本照度不均等問題，提供一條讓人們安全穿越植物園的友善步道。這條與環境和諧共生的光環境步道，宣布正式啟用。

植物園向來扮演著研究、教育、保育等專業功能，但也因台北植物園位處都市中心、交通要道的特性，使得園區有許多熙攘穿越的人群。農委會林業試驗所所長曾彥學表示，植物園和公園最大的不同在於，植物園具有保育植物的使命，因此環境要盡可能維持自然的韻律，提供植物一個良好的生長環境；也因都會型植物園的特性，園區需兼顧人們行走的使用機能需求。

降低燈具安裝的位置，避免光照影響植物園的樹木生理，同時避開容易誘引昆蟲的區域/photo : 中強光電文化藝術基金會提供、丰宇影像攝影

與自然達到優雅平衡

為避免燈光造成動植物的傷害，改造先是降低燈具安裝的位置，避免光照影響植物園的樹木生理，同時避開容易誘引昆蟲的區域。一般研究指出，昆蟲的可見光譜多分布300~600nm之間，紫外光及短波長的可見光較易吸引昆蟲，因此燈具以580nm以上波長及低色溫2700k以下或琥珀色為主，以減低夜間照明對昆蟲的影響。參與本次計畫的照明設計師林靖祐說：基於對生態環境的尊重，「減光」是第一個課題，透過優化光的「質」而非「量」，以低尺度、高光效的照明，避免眩光及減少溢散光；同時以視覺友善為原則，減少強烈明暗對比所造成人們視覺上的不適，讓恰如其分的光成為引領夜間人行活動的明道。

中強光電文化藝術基金會董事長姚政仲表示，基金會長期致力於友善光環境的推廣，這次與台北植物園合作的植光計畫便是一個轉變的開始，讓我們重新思考光，燈光不只是用來妝點城市，也能適度暗下來與自然達到一個平衡。

/photo : 中強光電文化藝術基金會提供、丰宇影像攝影

以視覺友善為原則，減少強烈明暗對比所造成人們視覺上的不適/photo : 中強光電文化藝術基金會提供、丰宇影像攝影

提高民眾感知能力

擔任計畫設計顧問的照明專家周鍊認為，改造後的台北植物園，帶給人的不只是視覺感受的轉變，同時也提高人們對於花香、草木、風聲、蟲鳴鳥叫的感知能力。改善後的植物園，夜間照明與環境融合也兼具使用機能，下次走進植物園，不妨放慢腳步抬頭感受月光與星空，享受大自然的靜謐時光！更多「植光計畫」系列活動，有興趣的人可於「台北植物園」或「中強光電文化藝術基金會」臉書與官網查詢。

都會型植物園的特性，園區需兼顧人們行走的使用機能需求/photo : 中強光電文化藝術基金會提供、丰宇影像攝影

以低尺度、高光效的照明，避免眩光及減少溢散光/photo : 中強光電文化藝術基金會提供、丰宇影像攝影