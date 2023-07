教授不點名》Geometry幾何學，原來跟古時候測量土地有關 —談談希臘字根裡的「地」

【閱讀重點】

1. 聽起來洋派的英文名字George喬治,其實原意是「在土地上工作的農夫」。

2. geography地理學、geology地質學、geometry幾何學是三個歷史最悠久的「地」字根詞彙。

3. 看到gee結尾的單字,代表跟「地球」有關,是-ge-字根在單字結尾時會出現的型態。

上一期我們介紹了 -phyll/phyllo- (葉)、-anth/antho- (花)、-carp/carpo- (果),我們「自然世界」類的希臘文構詞成分也就結束了。

溫故知新,緩步致遠,在進入下一個主題之前,我們不妨花點時間,重點複習上一個主題。「自然世界」類的希臘文構詞成分,我們一共正式介紹了21個,另有若干借題發揮、順便帶到的,在此略過不提。這21個構詞成分條列如下,並舉例說明:

-bio- 生命;生活;生物

biology 生物學

aerobics 有氧運動

amphibian 兩棲動物

antibiotic 抗生素

symbiosis 共生

microbe 微生物

-thanas/thanato- 死;死亡

euthanasia 安樂死

thanatology 死亡學

necro- 屍體;亡者

necropolis 大墓地

-anthropo- 人類

misanthrope 厭世者

-demo- 人民;民眾

demography 人口學

-agog/-agogue 帶領者

pedagogy 教學法

synagogue 猶太教堂

-andro- 男人

androgen 雄激素

-gyn-/ gyneco- 女人

gynarchy 女性主政

gynecology 婦科;婦科學

-ped- 兒童

pediatrics 小兒科

-zoo- 動物

Paleozoic era 古生代

entomo- 昆蟲

entomology 昆蟲學

ichthyo- 魚

ichthyosis 魚鱗癬

ornitho- 鳥

ornithopter 撲翼機

hippo- 馬

hippodrome 跑馬場

-cyte/cyto- 細胞

hemocyte 血細胞

cytoplasm 細胞質

-phyte/phyto- 植物

hydrophyte 水生植物

phytoplankton 浮游植物

dendro- 樹

dendrology 樹木學

xylo- 木

xylophone 木琴

-phyll/phyllo- 葉

chlorophyll 葉綠素

phyllotaxis 葉序

-anth/antho- 花

amaranth 莧菜

anthology 選集

-carp/carpo- 果

epicarp 外果皮

carpophagous 食果的



這一期開始,我們進入另一大類的構詞成分,繼續學習。這一大類是「物質世界」 (physical world),也就天地之間的無生命事物。

我們生活在地球上,雙腳踩著陸地,不妨就先從-ge- (地;土地;地球) 這個構詞成分說起。

喬治的本意其實是農夫?

先講一個有趣的例子。大家或許有所不知,George (喬治) 這個名字的意思是husbandman (莊稼漢),也就是farmer (農夫)。George可以拆成ge- (土地) + -orge (工作,與work有關) 兩部分,本義是「在土地上工作」、「種地的」,指的就是農夫。洋裡洋氣的George居然有著土裡土氣的涵義,想像不到吧?

題外話,husbandman不是「丈夫」,而是舊時的「莊稼漢」。沒錯,husband現在是「丈夫」,但它有個古義是「種地的」,再加個-man還是「種地的」。順著這個意思發展,husband加個-ry (名詞後綴,表「所從事的業務」) 衍生出來的husbandry,就是從事耕作或飼養的「農牧業」。把husbandry放在詞組裡,crop husbandry就是「種植業」 (字面「作物栽培」),animal husbandry就是「畜牧業」 (字面「動物飼養」)。

回過頭來繼續講-ge- (地;土地;地球),所衍生出來的,有三個字眼比較基礎,歷史也比較悠久。

其一是

geography 地理;地理學

geo-「地」+ -graphy「書寫;記錄;描述」

對於地球表面的描述就是地理,這個學科就稱為地理學。

另外,以前介紹過幾次,-graphy的本義是「書寫」 (最核心的成分是-graph-,-y是名詞後綴),引申而有「記錄」、「描述」之意。行業專家是geographer (地理學家),形容詞是geographical (地理的;地理學的)。美國知名的《國家地理雜誌》是National Geographic,源自舊稱National Geographic Magazine,雜誌名稱的「地理」用的是形容詞geographical的異體geographic,這裡需要留意一下。

之前曾經說明過,現在再提醒一次,上面的-ge-有兩個連字號,代表ge這個構詞成分前面可以接東西,後面也可以接東西。還有,一個構詞成分的前面或後面可能會加個o,這個o只是個連接母音 (connecting vowel),作為轉折、潤滑之用,讀起來也比較順,並沒有實質的意思,比方說這裡的geo-。另外,-graphy也作-ography,-logy也作-ology。

原來「幾何」是根據英文 “geo” 音譯的

與geography (地理;地理學) 的意思接近的字眼是

geology 地質;地質學

geo-「地」+ -logy「學問」

geology是研究地球的學問,特指地球內部,而geography則重在地球表面。

行業專家是geologist (地質學家),形容詞是geological (地質的;地質學的)。

還有一個字眼,本來和地球有關,現在則歸數學管轄,這個字眼是

geometry 幾何;幾何學

geo-「地」+ -metry「測量」,本指測量地球、測量土地

根據上海辭書出版社出版、黃河清編纂的《近現代漢語辭源》,「幾何」一詞首見於1607年北京出版的《幾何原本》,此乃義大利耶穌會傳教士利瑪竇 (Matteo Ricci) 根據古希臘數學家歐幾里得 (Euclid) 著作的口譯,徐光啟的筆受。「幾何」本來是漢語的固有詞彙,意思是「若干;多少」,比如曹操的《短歌行》:「對酒當歌,人生幾何」 (一邊喝酒一邊高歌,人生的歲月能有多少)。利瑪竇和徐光啟合作翻譯,把geometry翻成「幾何」,取的就是geo-的音。《幾何原本》的英文一般說Elements。

地球+熱的=地熱的—「地」字根的單字都那麼好懂

內含geo-的傳統單詞就這三個,都很基礎:geography (地理;地理學)、geology (地質;地質學)、geometry (幾何;幾何學)。

geo-這個構詞成分後面再加另一個構詞成分,構成的許多單詞,意思都是比較透明的,比如:

geoscience 地球科學

geo-「地球」+ science「科學」

現在多用earth science

geophysics 地球物理學

geo-「地球」+ physics「物理學」

geochemistry 地球化學

geo-「地球」+ chemistry「化學」

geopolitics 地緣政治學

geo-「地理」+ politics「政治學」

一個國家的地理位置、經濟特性、人口組成等因素會影響其外交政策,這樣的研究就是地緣政治學

geomagnetism 地磁學

geo-「地球」+ magnetism「磁性;磁學」

研究地球的磁性

geomedicine 風土醫學

geo-「土地」+ medicine「醫學」

研究疾病的地理因素

geochronology 地質年代學

geo-「地質」+ chronology「年代學;年表」

地質學的分支,測定岩石構成的年代和地質事件

geocentric 以地球為中心的;地心的

geo-「地球」+ centric「中心的」

geothermal 地熱的

geo-「地球」+ thermal「熱的;熱量的;保暖的」

和地球內部的熱能有關的

另有幾個geo-開頭的字眼語義比較不透明,需要進一步解釋一下,其中一個是

geotropism 向地性

geo-「地」+ tropism「向性」

就是植物的某些部分 (比如根) 朝著地底下 (也就是重力的方向) 生長的特性

又稱

gravitropism 向重力性

gravi- = gravity「重力」+ tropism「向性」

positive geotropism (正向地性) 是根往下生長的特性,negative geotropism (負向地性) 則是枝芽往上生長的特性。

tropism 向性

trop-「轉向」+ -ism「名詞後綴」

是植物生長的方向性

還有幾種常見的組合,比如

heliotropism 向日性

helio-「日」+ tropism「向性」

phototropism 向光性

photo-「光」+ tropism「向性」

hydrotropism 向水性;向濕性

hydro-「水」+ tropism「向性」

thigmotropism 向觸性

thigmo-「觸碰」+ tropism「向性」

等。

需要留意的是,表「濕」的希臘文構詞成分是hygro-,用以生成hygrometer (濕度計)、hygrophyte (濕生植物) 等單詞,不過「向濕性」一般就用「向水性」的hydrotropism,理論存在的hygrotropism雖然合理,但是連最大的英文詞典都查不到。

另一個geo-開頭但語義較不透明的字眼是

geodesy 大地測量學

geo-「地球」+ -desy「分割」

這門學問又稱測地學,研究的是描繪地球表面,藉以測定其大小和和形狀。

形容詞是geodesic (大地線的;網格狀的),描述的是球面或曲面上兩點之間的最短距離,也用來描述穹頂或其他結構,指其有網格狀的外觀,比如geodesic dome (網格穹頂)、geodesic structure (網格結構)。

第三個geo-開頭但語義較不透明的字眼是

geoponics 耕作學

geo-「土地」+ -ponics「耕作」

指的是傳統的土耕,也就是在土地上耕作的技術或學問。

後一半的-ponics (耕作) 去掉代表「技術」、「學問」的後綴-ics,剩下的-pon-的意思是「勞動」。形容詞是geoponic (耕作學的;耕作的;土耕的)。

這個geoponics講的是傳統的土耕,但隨著農業技術的進步,作物的生長不見得一定要有土壤,所以衍生出了新的

hydroponics 水耕

hydro-「水」+ -ponics「耕作」

和

aeroponics 氣耕;霧培

aero-「氣」+ -ponics「耕作」

hydroponics (水耕)是用液體養分來栽培植物,不用土壤,形容詞是hydroponic (水耕的)。而aeroponics (氣耕;霧培),則是把植物的根懸掛在空中,再噴以霧狀的液體養分來栽培,形容詞是aeroponic (氣耕的;霧培的)。

看到gee在單字結尾,代表跟「地球」有關

-ge-這個構詞成分大部分居於前位,以geo-的形態現身,但也可居於後位,以另一種形態-gee在詞尾發揮關鍵的作用。這個-gee的拼法是透過法文的中介。

這樣的例子主要有兩個,其一是

apogee 遠地點

apo-「遠離」+ -gee「地球」

指的是月球或人造衛星繞地球運行時,其軌道離地球最遠的那個點。

apogee前一半的成分apo-表「遠離」,若把連接母音的o拿掉,剩下的ap-和英文的off (離開) 有關。「道歉」的apology就有這個apo-,因為道歉就是用「話語」 (這裡的-logy是「話語」,表「學問」的意思由此引申而來) 來讓當事人「遠離」紛擾和糾葛,在面對他人的指責時進行自我防衛。

其二是

perigee 近地點

peri-「靠近」+ -gee「地球」

指的是月球或人造衛星繞地球運行時,其軌道離地球最近的那個點。

peri-以前介紹過,本義是「四周」、「環繞」。我們介紹人體部位的「心」時,講了一個專業詞彙pericardium (心包),就是包覆在心臟四周的薄膜。「四周」、「環繞」就是「不遠」,就是「靠近」,語義是相通的。

好了,差不多了,「物質世界」的第一個希臘文構詞成分-ge- (地;土地;地球) 就這些,我們下一期繼續探討,共同學習。So much for now (到此為止).

文/曾泰元 (東吳大學英文系前系主任)

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。