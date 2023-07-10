A cheap date 千萬別以為是「約會很便宜」

Cheap這個字簡單，但錯誤率也很高。例如＂這價格很便宜＂，很多人會直接說

The price is cheap. （Ｘ）

這樣說錯了。Cheap 的意思是「便宜」，而價格是一個數字，不會 cheap，東西才會 cheap。

所以我們會說：

The car is cheap. 這車很便宜。（Ｏ）

The jacket is cheap. 這外套很便宜。（Ｏ）

又例如，要稱讚人”你很節儉”，有人會用

You are cheap.（Ｘ）

這不但錯，還會得罪人，cheap 是便宜，不是節儉；除了便宜，它還有「小氣、卑鄙、虛偽」的意思，說 You are cheap，等於在駡人。

我們比較少聽到老外稱讚別人節儉，可能是這隱含了評判，真要說別人節儉，可以用另一種表達方式：

• She lives a simple, frugal lifestyle. 她過著簡單、節儉的生活型態。

除了看看 cheap 的常見錯誤，也來看看 cheap 的道地用法。

1. Cheap at the price

（Ｘ）很便宜的價格

（Ｏ）(貴)但很值得

這個片語乍聽之下會以為是指東西很便宜，其實不是。字面意思是「就這個價格來說，它算便宜了」。會這麼說，基本上是貴的，但它「儘管貴但值得」。

• I know £6,000 is a lot of money, but a great car like this is cheap at the price.

我知道六千英磅是一筆不小的數目，但像這樣一部好車，它值得這個價。

2. Feel cheap

（Ｘ）覺得很便宜

（Ｏ）覺得自己很糟／覺得很慚愧

Cheap 本來指「便宜」，意思就是價值不高。Feel cheap 的意思就是「覺得自己很沒價值、自我感覺很差」。例如：

• I feel cheap lying to her. 對她說謊我覺得自己很糟糕。

• He felt cheap about his mistake. 他對自己的錯誤感到慚愧。

3. Go cheap

（Ｘ）去便宜的地方

（Ｏ）大降價

這也是一個口語，指降價促銷。例如：

• They’re going cheap in the slack season. 他們在淡季時降價銷售。

• There were some chairs in the market going cheap. 市場上有些椅子在降價出售。

4. Cheap date

（Ｘ）很便宜的約會

（Ｏ）一喝就醉的人

Cheap date 不是「便宜的約會」，而是指「酒量很小、一喝就醉的人」，除了用 cheap date，也可以用 cheap drunk，意思一樣。

• Mike was drunk. I forgot that he was a cheap date. 麥克喝醉了。我忘了他不勝酒力。

• All it took was one small beer. She’s such a cheap date. 也不過喝了一小杯啤酒，她真的酒量很小。

5. Cheap shot

（Ｘ）廉價的鏡頭

（Ｏ）奚落／賤招／偷偷摸摸的犯規

Cheap 除了「便宜」之外，也有「卑賤」的意思，而 shot 是「開火、射擊」，可以理解為「卑賤的攻擊」，接近我們口語裡的「賤招」。

政治人物相互抨擊時，常用得到這個詞，例如：

• This is just another cheap shot from my opponent. 這只是對手的惡意攻擊。

• The magazine article took cheap shots at his physical appearance. 那篇雜誌文章對他的外貌做了惡意攻擊。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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