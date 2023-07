A cheap date 千萬別以為是「約會很便宜」

Cheap這個字簡單,但錯誤率也很高。例如"這價格很便宜",很多人會直接說

The price is cheap. (X)

這樣說錯了。Cheap 的意思是「便宜」,而價格是一個數字,不會 cheap,東西才會 cheap。

所以我們會說:

The car is cheap. 這車很便宜。(O)

The jacket is cheap. 這外套很便宜。(O)

又例如,要稱讚人”你很節儉”,有人會用

You are cheap.(X)

這不但錯,還會得罪人,cheap 是便宜,不是節儉;除了便宜,它還有「小氣、卑鄙、虛偽」的意思,說 You are cheap,等於在駡人。

我們比較少聽到老外稱讚別人節儉,可能是這隱含了評判,真要說別人節儉,可以用另一種表達方式:

• She lives a simple, frugal lifestyle. 她過著簡單、節儉的生活型態。

除了看看 cheap 的常見錯誤,也來看看 cheap 的道地用法。

1. Cheap at the price

(X)很便宜的價格

(O)(貴)但很值得

這個片語乍聽之下會以為是指東西很便宜,其實不是。字面意思是「就這個價格來說,它算便宜了」。會這麼說,基本上是貴的,但它「儘管貴但值得」。

• I know £6,000 is a lot of money, but a great car like this is cheap at the price.

我知道六千英磅是一筆不小的數目,但像這樣一部好車,它值得這個價。

2. Feel cheap

(X)覺得很便宜

(O)覺得自己很糟/覺得很慚愧

Cheap 本來指「便宜」,意思就是價值不高。Feel cheap 的意思就是「覺得自己很沒價值、自我感覺很差」。例如:

• I feel cheap lying to her. 對她說謊我覺得自己很糟糕。

• He felt cheap about his mistake. 他對自己的錯誤感到慚愧。

3. Go cheap

(X)去便宜的地方

(O)大降價

這也是一個口語,指降價促銷。例如:

• They’re going cheap in the slack season. 他們在淡季時降價銷售。

• There were some chairs in the market going cheap. 市場上有些椅子在降價出售。

4. Cheap date

(X)很便宜的約會

(O)一喝就醉的人

Cheap date 不是「便宜的約會」,而是指「酒量很小、一喝就醉的人」,除了用 cheap date,也可以用 cheap drunk,意思一樣。

• Mike was drunk. I forgot that he was a cheap date. 麥克喝醉了。我忘了他不勝酒力。

• All it took was one small beer. She’s such a cheap date. 也不過喝了一小杯啤酒,她真的酒量很小。

5. Cheap shot

(X)廉價的鏡頭

(O)奚落/賤招/偷偷摸摸的犯規

Cheap 除了「便宜」之外,也有「卑賤」的意思,而 shot 是「開火、射擊」,可以理解為「卑賤的攻擊」,接近我們口語裡的「賤招」。

政治人物相互抨擊時,常用得到這個詞,例如:

• This is just another cheap shot from my opponent. 這只是對手的惡意攻擊。

• The magazine article took cheap shots at his physical appearance. 那篇雜誌文章對他的外貌做了惡意攻擊。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。