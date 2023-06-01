特斯拉VS比亞迪 頂尖對決

文／吳旻蓁

當前，特斯拉和比亞迪既是中美兩國新能源領域的領頭羊，也是目前全球新能源車銷量的前兩名。面對來勢洶洶的比亞迪，特斯拉為鞏固龍頭寶座，祭出殺價拚市占策略，也正式掀開電動車淘汰賽。

電動車市場在全球如火如荼的發展，銷售量年年破紀錄，根據國際能源總署（ＩＥＡ）統計，去年全球總共賣出超過一○○○萬輛的電動車，比二一年增長五五％；累計至去年底，全球共有超過二六○○萬輛電動車在路上行駛，這個數字比二一年成長了六成。且ＩＥＡ進一步預測今年全球電動車（包括純電動車和插電式混合動力車）將達到一四○○萬輛，這種爆炸性成長意味著電動車在整個汽車市場中的占有率已從二○年的四％左右上升到去年的十四％，預測今年將進一步增加到十八％。

電動車進入戰國時代

當前汽車產業「棄油改電」的發展趨勢勢不可擋，全球大廠也紛紛搶進車電市場，預估到二○三○年全球電動車銷售量將達三○○○多萬輛，產值有望超過一．三兆美元。然伴隨龐大商機起飛，電動車的戰國時代也正式揭開序幕；前陣子巴菲特就針對電動車市場表示，「這只是一個有全球競爭對手的行業，他們不會消失，而且無時無刻都會有贏家，但這並不能為你帶來永久的地位。」確實，這幾年特斯拉可以說一直主導著電動車市場，不過在傳統車廠加速轉型以及新創公司積極搶進下，競爭者如雨後春筍般出現，特斯拉市占率也開始被瓜分，因此現在要說究竟誰會是電動車市場的贏家還為時尚早。

而在眾多競爭對手中，又以去年銷售量翻倍增長、中國新能源車龍頭的比亞迪最為來勢洶洶。近十年來，比亞迪大力發展新能源車，以自研自產的發展路徑，從上游成立礦產公司在非洲買鋰礦，中游佈局三電系統（電池、電機、電控）、汽車半導體等，到下游全力轉向新能源汽車整車製造，號稱是全球唯一掌控產業鏈上中下游的新能源車企。

比亞迪作為重量級的電池製造廠商，市占也超趕神速，已強勢挑戰寧德時代的龍頭寶座。比亞迪去年電動車電池裝機量達七○．四GWh（十億瓦小時）、年增一六六．七％，尤其二○年推出的「刀片電池」，據悉電池的空間利用率可達六○％以上，大幅縮小電池體積，已成比亞迪一大利器。

刀片電池是將磷酸鐵鋰電池芯做成了刀片般的細長形狀，長度可以根據電池包的尺寸進行定製，最長可達兩公尺以上，能量密度較傳統的鋰離子電池高，且刀片電池安全性高，並可減少稀有金屬使用量，提高電動車的續航里程，因此除比亞迪自家電動車皆採用之外，就連特斯拉都將比亞迪刀片電池納入自家供應鏈，顯見比亞迪產品擁有強大競爭力。

比亞迪去年被視為電動車市場的最大贏家，電動車銷售量達一八五．七萬輛，較二一年的五九．四萬輛，大幅成長二一二．八％，已反超特斯拉成為全球第一，市占率也從二○年的五．七％，迅速成長至十七．七％；而以純電動車來看，比亞迪去年銷售量為九一．一萬輛，較二一年的三二．一萬輛，同樣呈現翻倍成長，增幅達一八四％，銷售量僅次於特斯拉。且比亞迪今年的銷售目標將力爭再翻倍增長至三六○萬輛，其中純電動車約占一半，這也意味有可能超過特斯拉躍居全球第一。

比亞迪超趕特斯拉拚全球第一

反觀特斯拉去年銷售量達一三一．四萬輛，較前一年的九三．六萬輛成長約四成，雖仍為全球純電動車的銷售龍頭，但其年成長率小於全球純電動車的五九．七％年成長率；若從市占率來看，老大哥在美國的地位似也岌岌可危，根據市場研究調查機構S&P Global Mobility的報告指出，儘管特斯拉目前仍是全美最暢銷電動車品牌，但隨著競爭對手推出愈來愈多價格低廉的車款，特斯拉主導地位正在減弱，截至去年第三季，特斯拉在美新註冊電動的市占率為六五％，雖然仍是市場霸主，但市占率逐年下滑，預期到二五年特斯拉電動車市占率恐降至連二○％都不到，因為屆時電動車款預計自現下的約五○款增加至一五○款以上。

報告也指出，特斯拉在美市占下滑不算意外，但市場關注的是其市占流失的速度，因此，為鞏固領先地位，特斯拉去年開始也陸續在各國調降價格，像是歐美地區降幅約二○％上下，中國的售價也比過去便宜十％左右。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）就表示在經濟疲軟的情況下，將優先考慮銷售增長，而不是利潤，且馬斯克更表示如果有必要，特斯拉可用「零利潤」的方式賣車，之後再靠自動駕駛軟體賺回更巨大的收益；對此，比亞迪方面也表達過類似觀點，指出在現在的市場環境下，最需要的是「快」，更表示快魚吃慢魚比大魚吃小魚更恰當。

由此來看，能在電動車市場中搶下越多的市占，絕對是當前各品牌車廠極力追求的目標，因此自特斯拉開啟電動車價格戰後，不少車廠都跟進降價，掀起一波電動車降價浪潮，包括福特汽車砍價旗艦電動車品牌Mustang Mach-E，車款降幅從一．二％到最高的八％；中國造車新勢力之一的小鵬汽車也宣布調降電動車售價一成。（全文未完）

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