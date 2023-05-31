勞力士「拼圖腕錶」 大膽創新的錶面設計超繽紛

勞力士每一只錶款，總是一推出便成為眾人急欲收藏之錶款，各有其精彩之處。不過，2023年OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36最新錶款，在視覺衝擊上，絕對是品牌佳作代表。

永恒的經典

勞力士腕錶在激烈的市場銷售中，即使面對眾多競爭對手不斷推成出新的洪流之下，其高保值性始終穩坐排名第一主位，這要歸功於勞力士在品管上擁有極高水準，對於製錶材質更是講究，使得所有錶款總能經得起歲月考驗。其中包括琺瑯上釉等製錶業傳承多年的精湛工藝，並以先進的現代科技，使勞力士錶面的製造工藝生動詮釋了品牌的理念精髓，追求卓越達到精美無瑕，進而成就市場中永恒的經典地位。

而今年OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36最新錶款甫一亮相，其原創錶面設計，前所未有的大膽創新，便在鐘錶領域掀起一場炫風，成為話題性最高的一款作品。

Oyster Perpetual Day-Date，36毫米，黃金。（Photo：Rolex）

真正純粹的讀時樂趣

當1956年品牌開創先河，所推出的Day-Date(星期日曆型)，為全球首款 在12點鐘位置設置弧形窗顯示星期全寫的日曆腕錶，堪為當年的一大技術成就。而此次新款DAY-DATE 36讓12點鐘所設置的弧形窗不再顯示星期，而是「Happy 開心」、「Eternity 永恒」、「Gratitude 感恩」、「Peace和平」、「Faith 信仰」、「Love 愛」，以及「Hope希望」七大鼓舞人心、充滿的正向希望的英文詞彙，所搭載的3255型機芯，每週七天更分別對應不同單詞，設計了獨有的表情符號，讓時計儼然不再只是閱讀“當下”時間，而是一種在心靈上對於「未來」的期許。

而大膽多彩組合的錶面設計，其圖案靈感源自於「拼圖」，錶面完全以內填琺瑯工藝打造。綠松石藍色、紅色、紫紅色、橙色、綠色、黃色各種色塊彼此拼接，在單色背景襯托之下，使得各種顏色色塊有了彩度更高的視覺衝擊。而10顆方形藍寶石鐘點標記輝映六種不同色調，同時針對錶面主色細緻鑲嵌。18K黃金款與18K白色黃金款搭配綠松石藍色錶面，而18K永恒玫瑰金款則配以橙色錶面。

Oyster Perpetual Day-Date，36毫米，永恒玫瑰金。（Photo：Rolex） Oyster Perpetual Day-Date，36毫米，永恒玫瑰金。（Photo：Rolex） Oyster Perpetual Day-Date，36毫米，永恒玫瑰金。（Photo：Rolex）

堅強的實力功能技術

新款Oyster Perpetual Day-Date 36所搭載為3255型機芯，此機芯於2015年推出，完全由勞力士研發製造，配置勞力士專利 Chronergy 擒縱系統，以鎳磷合金製成，不受高強度磁場干擾，不只擁有高穩定性，更具備有傑出的抗震性能，完全凝聚了勞力士的精湛技術，無論是在精準可靠、動力儲備，或方便使用…..各個方面皆表現出眾。如同所有勞力士腕錶， 均獲頂級天文台精密時計認證，以確保腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。

此款三格實心鏈節錶帶，僅以18K金或950鉑金鑄造，為Day-Date 及貴金屬款 Datejust(日誌型)的專屬錶帶。元首型錶帶配有隱蔽式皇冠帶扣，錶帶內嵌勞力士設計的專利陶質組件。36 毫米蠔式錶殼保證防水深達100米，雙扣鎖上鏈錶冠具備雙重防水系統，鏡面以防反光藍水晶製造不易刮損，其防水蠔式錶殼給予了機芯最高的堅實防護。

Oyster Perpetual Day-Date，36毫米，黃金。（Photo：Rolex） Oyster Perpetual Day-Date，36毫米，白色黃金。（Photo：Rolex）

作者／Tatler Taiwan

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