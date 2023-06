No sale不是東西賣不出去！

正值公司的旺季,Kevin 想向國外老闆請一個長假,老闆回了一句:

“No sale!”

Kevin 搞不懂這是什麼意思,是指他一請假,業績銷售就會很差嗎?

別搞錯了,no sale 和有沒有銷售沒關係。來看看 sale 和 sell,常用卻還是會搞錯意思的單字。

1. No sale.

(X)沒有銷售。

(O)不行/想都別想。

No sale 其實就是斷然拒絕,英文的解釋是 “I reject the request, offer, or plan in question.” 拒絕提出來的要求或計畫。接近中文說的「不行、想都別想」。

用法及例句:

• I wanted to go to Japan for the holidays, but my father said, “No sale. ” 我本來想要去日本度假,可是我爸說:”不行!"

• He wants to ask me a favor? No sale. 他想要請我幫忙?別想。

2. Don’t sell yourself short.

(X)別以為自己很矮。

(O)別小看自己。

Sell 是「賣」,short 有「不足、短缺」的意思 Sell short 本來就有賣空的意思。

• People sell short when they expect the market to decline. 人們在預料市價會跌時就賣空。

中間加了個人,把某人賣空,引申為「小看人、把人瞧扁了」:

• Tell them about your achievements — don’t sell yourself short. 把你的成就告訴他們–別看不起自己。

3. He was sold again.

(X)他又被賣了。

(O)他又上當了。

Sell 在口語中,原來就有「欺騙」的意思,有時會更簡單地用 Sold again! 又上當了!

除了當動詞,也有名詞用法,例如:

• The whole thing was a sell. 這完全是個騙局。

4. flash sale

(X)閃光燈特賣

(O)限時特賣/限時搶購

Flash 原來是「閃光」,但近來流行的「快閃」也用這個字,「快閃族」英文叫 flash mob。

Flash sale,字面意思是「一場快速的售賣」,指 「限時特賣、限時減價」,但折扣較大的促銷活動。店家有時會貼上「a flash sale」當作促銷。

• If you want to buy flight tickets, look out for the flash sales which are common after Christmas.

如果你想買機票,可以關注一下聖誕節後常有的限時搶購。

參考:BBC Learning English

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。