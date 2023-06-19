No sale不是東西賣不出去！

No sale 其實就是斷然拒絕。圖／freepik
No sale 其實就是斷然拒絕。圖／freepik

正值公司的旺季，Kevin 想向國外老闆請一個長假，老闆回了一句：

“No sale!”

Kevin 搞不懂這是什麼意思，是指他一請假，業績銷售就會很差嗎？

別搞錯了，no sale 和有沒有銷售沒關係。來看看 sale 和 sell，常用卻還是會搞錯意思的單字。

1. No sale.
（Ｘ）沒有銷售。
（Ｏ）不行／想都別想。

No sale 其實就是斷然拒絕，英文的解釋是 “I reject the request, offer, or plan in question.” 拒絕提出來的要求或計畫。接近中文說的「不行、想都別想」。

用法及例句：

• I wanted to go to Japan for the holidays, but my father said, “No sale. ” 我本來想要去日本度假，可是我爸說：”不行！＂

• He wants to ask me a favor? No sale. 他想要請我幫忙？別想。

2. Don’t sell yourself short.
（Ｘ）別以為自己很矮。
（Ｏ）別小看自己。

Sell 是「賣」，short 有「不足、短缺」的意思 Sell short 本來就有賣空的意思。

• People sell short when they expect the market to decline. 人們在預料市價會跌時就賣空。

中間加了個人，把某人賣空，引申為「小看人、把人瞧扁了」：

• Tell them about your achievements — don’t sell yourself short. 把你的成就告訴他們–別看不起自己。

3. He was sold again.
（Ｘ）他又被賣了。
（Ｏ）他又上當了。

Sell 在口語中，原來就有「欺騙」的意思，有時會更簡單地用 Sold again! 又上當了！

除了當動詞，也有名詞用法，例如：

• The whole thing was a sell. 這完全是個騙局。

4. flash sale
（Ｘ）閃光燈特賣
（Ｏ）限時特賣／限時搶購

Flash 原來是「閃光」，但近來流行的「快閃」也用這個字，「快閃族」英文叫 flash mob。

Flash sale，字面意思是「一場快速的售賣」，指 「限時特賣、限時減價」，但折扣較大的促銷活動。店家有時會貼上「a flash sale」當作促銷。

• If you want to buy flight tickets, look out for the flash sales which are common after Christmas.
如果你想買機票，可以關注一下聖誕節後常有的限時搶購。

參考：BBC Learning English

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram
世界公民文化中心：商業英文學得又快又準

延伸閱讀

Have big shoes to fill！不是想穿更大的鞋！

老闆叫你look alive 猜猜他要你幹什麼？！

教授不點名》談談希臘文裡的葉子、花、果實

In the bag 不是「裝在袋子裡」；Bag a seat 不是「打包座位」

教授不點名》以視覺影像傳遞歷史與藝術價值 西班牙電影傳人—卡洛斯・索拉

歡迎訂閱追蹤 Instagram 樂讀電子報
英語島

一口入魂。 這個雜誌很有趣，我們也不特別教英文，但你讀了英文自然就變好。我們有「世界旅行家」、有「線上圖書館」、有「英語島教學實驗室」、有「Debug」…… 知識的滲透是不可思議、恍然大悟，會讓英文走入靈魂。英語入魂，像傳說中的拉麵口味，吸一口，一口入魂。