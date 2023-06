老闆叫你look alive 猜猜他要你幹什麼？！

Sandy和外籍老闆一大早要去拜訪客戶。兩人從辦公室出發,老闆行色匆匆說:

“Sandy, look alive!”

Sandy 緊張得要命,想自己一定是連夜趕報告,了無生氣的樣子,所以老闆要她stay alive。

要不要照個鏡子整妝一下,結果老闆又叫她 “Hurry up!”

原來 Look alive 就是 hurry up,「快一點」的意思。

1. Look alive.

(X)看起來像活著。

(O)快一點。

Look alive 字面是「看起來像活著」,引申為叫人「動起來、快一點」,經常用在祈使語句,來看看應用場景:

• There’s work to be done! Look alive! 還有很多工作要做,快一點。

• I say, look alive. We’ve got only two minutes left. 喂,快點,我們只剩下兩分鐘了。

• Look alive! You’ll miss the bus. 快點啊!你要趕不上公共汽車了。

2. Look who’s talking!

(X)看誰在說話?

(O)你還敢說別人。

因為有部電影叫《Look who’s talking! 》中文片名是《看誰在說話》,大家很容易被誤導,以為 look who’s talking 是這個意思。

Look who’s talking! 帶點諷刺意味,例如有個朋友自己很懶,但居然說你很懶,這時你就可以回:

I’m lazy? Look who’s talking! 我懶?虧你有臉說別人!

和這句很像,但意思不同,請不要搞混:

Now you’re talking.

(X)又是你在說了。

(O)你說對了。這個建議可真不錯。

3. Look straight through me

(X)一直看我

(O)故意不看我

我們看到 look straight through someone,因為有個straight,會以為是「直視」,其實是「視而不見」。看一下例句:

• I said hello but she looked straight through me. 我跟她打了個招呼,而她卻對我視而不見。

• I pleaded to the bystanders for help, but everyone just looked straight through me. 我向旁觀者尋求幫助,但每個人都裝做沒看見。

4. Look here!

(X)看這裡。

(O)聽著、請注意。

Look here 字面上是「看這裡」,但它其實是一個感嘆詞,引起別人的注意時用的,有點像中文裡的「聽著、你聽好」,多半是生氣時說的。例如:

Look here, we are not the ones to blame for this situation.

聽好,我們不是造成這種局面的主要原因。

外國人要表達「看這裡」,會較明確指出這裡是什麼,例如,look at this slide(看這張投影片),look at the chart (看這張圖表)。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。