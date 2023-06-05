老闆叫你look alive 猜猜他要你幹什麼？！

Sandy和外籍老闆一大早要去拜訪客戶。兩人從辦公室出發，老闆行色匆匆說：

“Sandy, look alive!”

Sandy 緊張得要命，想自己一定是連夜趕報告，了無生氣的樣子，所以老闆要她stay alive。

要不要照個鏡子整妝一下，結果老闆又叫她 “Hurry up!”

原來 Look alive 就是 hurry up，「快一點」的意思。

1. Look alive.

（Ｘ）看起來像活著。

（Ｏ）快一點。

Look alive 字面是「看起來像活著」，引申為叫人「動起來、快一點」，經常用在祈使語句，來看看應用場景：

• There’s work to be done! Look alive! 還有很多工作要做，快一點。

• I say, look alive. We’ve got only two minutes left. 喂，快點，我們只剩下兩分鐘了。

• Look alive! You’ll miss the bus. 快點啊!你要趕不上公共汽車了。

2. Look who’s talking!

（Ｘ）看誰在說話？

（Ｏ）你還敢說別人。

因為有部電影叫《Look who’s talking! 》中文片名是《看誰在說話》，大家很容易被誤導，以為 look who’s talking 是這個意思。

Look who’s talking! 帶點諷刺意味，例如有個朋友自己很懶，但居然說你很懶，這時你就可以回：

I’m lazy? Look who’s talking! 我懶？虧你有臉說別人！

和這句很像，但意思不同，請不要搞混：

Now you’re talking.

（Ｘ）又是你在說了。

（Ｏ）你說對了。這個建議可真不錯。

3. Look straight through me

（Ｘ）一直看我

（Ｏ）故意不看我

我們看到 look straight through someone，因為有個straight，會以為是「直視」，其實是「視而不見」。看一下例句：

• I said hello but she looked straight through me. 我跟她打了個招呼，而她卻對我視而不見。

• I pleaded to the bystanders for help, but everyone just looked straight through me. 我向旁觀者尋求幫助，但每個人都裝做沒看見。

4. Look here!

（Ｘ）看這裡。

（Ｏ）聽著、請注意。

Look here 字面上是「看這裡」，但它其實是一個感嘆詞，引起別人的注意時用的，有點像中文裡的「聽著、你聽好」，多半是生氣時說的。例如：

Look here, we are not the ones to blame for this situation.

聽好，我們不是造成這種局面的主要原因。

外國人要表達「看這裡」，會較明確指出這裡是什麼，例如，look at this slide(看這張投影片)，look at the chart (看這張圖表)。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。

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