宜蘭郵輪概念酒店正式啟航 海景房直望龜山島

國際名廚江振誠掌創意總監

瞄準國內深度體驗型的旅遊商機，歷時五年籌建、耗資30億，坐落於宜蘭頭城烏石港，最貼近龜山島、享270度環抱視角，擁有海天一色的東北角度假新地標—— 「THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店」於3月10日開放部分營運，以遊輪為靈感，展現「度假、美食、親子、休閒、溫泉」等五大亮點，結合海上、陸上一站式服務，打造「陸上遊輪」之最，入住即可享受「全方位」假期。除了擁有得天獨厚的地理位置，酒店也與星級名廚合作，以「From Sea to Table」為核心，結合漁港產地直送海鮮、宜蘭特色美食，獻映獨具風格的餐飲饗宴。完美結合烏石港周邊豐富觀光旅遊資源，讓旅客盡情擁抱山海與極鮮美味，成為今年宜蘭最令人期待的度假首選。

曾為烏石港光觀發展引航舵手，前宜蘭縣長林聰賢於啟航活動上期許表示：「烏石港具有獨特的歷史意涵與地理位置，完成遊艇碼頭後，更成為以漁港為中心的海洋遊憩旅遊帶，可以增加就業及產業升級機會。期待酒店以民間經營的活力為宜蘭觀光發展注入不一樣的創意！」THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店董事長 林燈城表則示：「因緣際會看到酒店位於烏石港三面環海無遮蔽的獨特優越地理位置，就決定打造一個與眾不同的親海渡假村。身為宜蘭人，對於這片土地擁有特殊情感，期待結合周邊商家一起打造烏石港觀光休閒生態圈，回饋頭城在地，重現烏石港百年風華。」

酒店自3月10日至5月31日開放部分營運，開放設施包括客房、「archi 藝廚」義式餐廳、「pelago百匯廚」自助餐、「coco椰林」咖啡廳、「blue bar蘭調」、「thermal club 溫泉俱樂部」大眾裸湯溫泉與健身房、「kids club同趣」親子共遊區，以及專屬商務與婚宴的「banquet 宴會廳」，期間推出一泊二食住房專案8,140元起。

執行長林家漢表示：「THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店致力打造全方位食宿行樂，再整合附近海洋娛樂資源，如衝浪、賞鯨船、登龜山島等行程，迎接暑期商機，希望未來能拓展國際觀光客源，將宜蘭之美傳遞給全世界。」

不出海，也有遊輪體驗！從旅客視角出發，延伸「海」的情懷！

THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店坐落於百年烏石港灣，緊鄰外澳沙灘，坐擁海景第一排，三面環海一面山的獨特位置，龜山島海天一色美景盡入眼簾。「海」，成為酒店最重要的情懷，將「Archipelago」群島意涵，連結著海洋與陸地，巧妙勾勒出海天一線、海陸一線，從水平面到垂直面描繪出與海洋的關聯。海浪意象的遊輪造型外觀醒目吸睛，飯店內裝同樣延伸對海的聯想與熱情，讓旅客進門即可感受有如登船踏上甲板之意象，開啟精采的陸上遊輪假期。

一樓展現海底世界的巧思：充滿各種圓潤、泡泡、波紋圖騰、藍調配色及反光壁材展現令人驚喜的設計細節。

二樓呈現航行在海平面上的世界：空間包含大廳、餐廳與咖啡廳，設計概念則以甲板、船帆與鯨魚為發想，打造出另一個海平面。

三樓則是來自上岸後的想像：thermal club 溫泉俱樂部像是讓旅客走入靜謐森林，盡情舒壓與療癒。

無時無刻開闊放鬆的度假體驗，寬闊舒適客房盡納海洋山嵐之美

THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店佔地6.7公頃，將近10個足球場大，希冀提供每位旅客盡情放鬆的假期，廣闊放鬆是酒店迎賓的基本姿態，無時無刻的「舒適感」更是酒店的待客哲學。5樓至12樓客房樓層共有285間客房，以「寬廣」為標配，客房空間皆15坪以上，配置陽台、浴缸與客製化加大床鋪，採用和洋式床架搭配的藍色地毯，彷彿躺在船上甲板望向大海。現代簡約設計風格，搭配跳色家具沙發，鮮明活潑的色彩，為入住旅客帶來明亮開朗心情。全館60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島，從地毯、床頭、壁面、沙發至漸層窗紗，不同層次的藍呼應湛藍天空，也洗淨旅人的疲憊；40%為景觀房，房內特別設計圓形山洞，作為大小朋友的秘密基地，享受靜謐山嵐之美。11樓至12樓天際客房可眺望最遠天際，獨擁無邊際碧海藍天與最寬闊空間，一泊二食晚餐搭配archi藝廚，星廚精緻套餐，奢享極致完美假期。

凱渡廣場酒店

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

電話：03-9771166

官網：https://www.archipelago.com.tw/

粉專：https://www.facebook.com/HotelArchipelago

撰文者-DECO TV 編輯部

圖片提供-凱渡廣場酒店

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