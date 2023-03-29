日本京都必訪秘境

麓京都LXR酒店。圖／Ben Richards
麓京都LXR酒店。圖／Ben Richards

無論你是第一次要去京都，或是已經去了無數次的「京都癮患者」，這些秘境務必收進口袋名單，一定會讓你對京都這座文化與歷史交織的古都有更深的認識。

舊與新、文化與自然相遇，這就是京都體驗帶來靈感刺激。日本京都擁有17處聯合國教科文組織世界遺產，以及無數的寺廟、皇宮和花園，遊客可以在這裡享受慢節奏的生活，沉浸在自然、文化和工藝中。

這座古城曾在一千多年的歷史中成為日本的首都，在這裡，人們可以盡情享受精心策劃的豐富遺產場所，以及設計和生活方式領域的全新體驗。

在這裡，我們提供了一些地點讓你下次的京都行更豐富：

Maana Kiyomizu

京都Maana Kiyomizu的其中一間套房，可以俯瞰附近田野的景色
京都Maana Kiyomizu的其中一間套房，可以俯瞰附近田野的景色

Maana Kiyomizu是Maana Homes開設的第三處房地產，它將舊的町家修復並變成充滿訂製設計元素，且充滿靈魂的短期租屋。Irene Chang和Hana Tsukamoto於2017年創立了精品酒店品牌，以突出這些遺產空間的美麗，並提供更貼心的旅行體驗。

該屋位於東山區的Maana Kiyomizu靠近京都國立博物館、祗園藝妓區和清水寺等地標，提供全面的京都生活方式體驗。

Maana Kiyomizu的Suite 3是一個兩居室單元，設有帶島台的寬敞廚房區
Maana Kiyomizu的Suite 3是一個兩居室單元，設有帶島台的寬敞廚房區
POJ Studio in Maana Kiyomizu的餐具一覽
POJ Studio in Maana Kiyomizu的餐具一覽
Maana Kiyomizu 的設計方案刻意簡約低調
Maana Kiyomizu 的設計方案刻意簡約低調
套房1可眺望田野和附近的神社
套房1可眺望田野和附近的神社

除了三間非常適合情侶和獨旅的小套房外，還有一間供應早餐和午餐的Kissa Kishin咖啡廳，以及由Tsukamoto和Tina創立的品牌POJ Studio的第一家實體店Koyama，提供由京都工匠製作的裝飾和室內產品。在店內，還可以享受藍染隔板、燈籠等精選商品的客訂服務。

京都艾斯酒店

京都艾斯酒店（Ace Hotel Kyoto）於2020年在Covid-19大流行期間開幕，是日本重新開放外國旅客後，熱門的參觀目的地之一，其位於1920 年代中期的前京都中央電話局舊址。Kengo Kuma and Associates、Commune Design與Atelier Ace一起打造了這個迷人的酒店。

京都艾斯酒店（圖片來源：Yoshihiro Makino）
京都艾斯酒店（圖片來源：Yoshihiro Makino）
京都艾斯酒店義大利餐廳的屋頂露台區
京都艾斯酒店義大利餐廳的屋頂露台區
義大利餐廳Mr. Maurice's的料理
義大利餐廳Mr. Maurice’s的料理

即使不住酒店，我們也推薦您在Mr. Maurice’s Italian用餐，這是由Marc Vetri構思的餐廳，其被認為是美國最好的義大利廚師之一，還在費城開設了著名的Vetri Cucina餐廳。在這裡，你可以在前衛現代的室內享用美食，例如沙丁魚義式烤麵包配柑橘海藻黃油，和casoncelli bergamaschi配炸鼠尾草和培根。著名的設計元素包括來自京都手工工作室Kanaami Tsuji的銅燈籠，靈感來自Mathieu Mategot的作品，以及美國藝術家Kori Girand設計的黑白便士瓷磚地板和靛藍染色移動面板。

HOSOO

Hosoo的入口
Hosoo的入口

Hosoo是一家歷史悠久的公司，成立於1688年，位於日本京都西陣舊區，該地區以生產被稱為西陣紡織品的預染紗線紡織品而聞名。每件Nishijin紡織品都需要一位工匠大師經過20多個步驟才能製作完成。 1923年，第9代擴展到和服策展，以突出印染和紡織工藝的美感和純正技術。

Hosoo（圖片來源：Kotaro Tanaka）
Hosoo（圖片來源：Kotaro Tanaka）

這家五層高的Hosoo旗艦店設有零售空間、休息室、藝術畫廊、多功能廳和沙龍，還有一個僅限會員使用的和服陳列室。畫廊定期舉辦展覽，展示如何從藝術、設計、工藝和科學的角度看待印染和編織。例如，最近舉辦的題為《Texture from Textile Vol.2: Clothing of Time-Clothing of Time-Takahashi Collection》的展覽，展出了約2,000件由著名時裝設計師Taiga Takahashi收集的1900年代初的服裝，以研究不同時期面料的縫製技術從而創造更持久的服裝。

麓京都LXR酒店

麓京都LXR酒店全天營業的用餐區（圖片來源：Ben Richards）
麓京都LXR酒店全天營業的用餐區（圖片來源：Ben Richards）

麓京都LXR酒店（Roku Kyoto）是希爾頓最新奢華品牌LXR Hotels & Resorts在亞洲的第一家酒店，該酒店位於天神河畔的高山腳下，由Blink Design Group設計，該集團以工匠住宅為藍本，因為酒店坐落在16世紀日本藝術家本阿彌光悅曾經居住過的地方。

該設計以工匠的住所為藍本（攝影：Ben Richards）
該設計以工匠的住所為藍本（攝影：Ben Richards）
山頂套房起居區（攝影：Ben Richards）
山頂套房起居區（攝影：Ben Richards）
麓京都LXR酒店的豪華雙床房（攝影：Ben Richards）
麓京都LXR酒店的豪華雙床房（攝影：Ben Richards）
位於京都高山山腳下的酒店一景（攝影：Ben Richards）
位於京都高山山腳下的酒店一景（攝影：Ben Richards）

設計內斂，但充滿豐富的細節和工藝元素，「簡潔的線條、廣闊的淺木色調、垂直的柱子和傾斜屋頂下的外部人行道，由雲反射的水池和從楓樹到櫻桃樹的季節性盛開的花園相連，都是設計故事的重要組成部分。」Blink Design集團創始人Clint Nagata說道。特別之處包括每間客房均配有訂製設計的茶櫃，讓你盡情享受日本著名的茶文化。

藍瓶咖啡京都咖啡廳

Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe（攝影：Takumi Ota）
Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe（攝影：Takumi Ota）

由Schemata Architects設計，位於2018年在南禪寺附近，這是這家加州咖啡連鎖店首次進軍京都，坐落在一座擁有100年歷史的町屋大院內，該大院由兩座被庭院隔開的建築組成，後樓規劃為管理辦公室。一邊品嚐濃縮咖啡或新奧爾良風格的冰咖啡，一邊欣賞建築中新舊巧妙融合。

店舖位於擁有100年歷史的町家大院內（攝影：Takumi Ota）
店舖位於擁有100年歷史的町家大院內（攝影：Takumi Ota）
Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe店內的另一景（攝影：太田匠）
Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe店內的另一景（攝影：太田匠）
Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe的入口（攝影：太田匠）
Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe的入口（攝影：太田匠）

現有的高架地板被降低並與外表面平齊，以便於通行，這也使得外面的鵝卵石地面與內部的水磨石融合在一起，內部的水磨石部分被抬高，形成櫃檯和長凳。保存完好的建築包括裸露的現有屋頂結構、粘土牆、木柱和橫梁，為享用綠茶薄荷餅乾等時令糕點提供了一個古色古香的環境。

This story was originally written in English by Luo Jingmei and published on 7 February 2023.
原作者 Luo Jingmei 於 2023 年 2 月 7 日發表本文，請按此瀏覽英文版本

作者／Hayley Yu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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