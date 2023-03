無論你是第一次要去京都,或是已經去了無數次的「京都癮患者」,這些秘境務必收進口袋名單,一定會讓你對京都這座文化與歷史交織的古都有更深的認識。

舊與新、文化與自然相遇,這就是京都體驗帶來靈感刺激。日本京都擁有17處聯合國教科文組織世界遺產,以及無數的寺廟、皇宮和花園,遊客可以在這裡享受慢節奏的生活,沉浸在自然、文化和工藝中。

這座古城曾在一千多年的歷史中成為日本的首都,在這裡,人們可以盡情享受精心策劃的豐富遺產場所,以及設計和生活方式領域的全新體驗。

在這裡,我們提供了一些地點讓你下次的京都行更豐富:

Maana Kiyomizu

京都Maana Kiyomizu的其中一間套房,可以俯瞰附近田野的景色

Maana Kiyomizu是Maana Homes開設的第三處房地產,它將舊的町家修復並變成充滿訂製設計元素,且充滿靈魂的短期租屋。Irene Chang和Hana Tsukamoto於2017年創立了精品酒店品牌,以突出這些遺產空間的美麗,並提供更貼心的旅行體驗。

該屋位於東山區的Maana Kiyomizu靠近京都國立博物館、祗園藝妓區和清水寺等地標,提供全面的京都生活方式體驗。

Maana Kiyomizu的Suite 3是一個兩居室單元,設有帶島台的寬敞廚房區

POJ Studio in Maana Kiyomizu的餐具一覽

Maana Kiyomizu 的設計方案刻意簡約低調

套房1可眺望田野和附近的神社

除了三間非常適合情侶和獨旅的小套房外,還有一間供應早餐和午餐的Kissa Kishin咖啡廳,以及由Tsukamoto和Tina創立的品牌POJ Studio的第一家實體店Koyama,提供由京都工匠製作的裝飾和室內產品。在店內,還可以享受藍染隔板、燈籠等精選商品的客訂服務。

京都艾斯酒店

京都艾斯酒店(Ace Hotel Kyoto)於2020年在Covid-19大流行期間開幕,是日本重新開放外國旅客後,熱門的參觀目的地之一,其位於1920 年代中期的前京都中央電話局舊址。Kengo Kuma and Associates、Commune Design與Atelier Ace一起打造了這個迷人的酒店。

京都艾斯酒店(圖片來源:Yoshihiro Makino)

京都艾斯酒店義大利餐廳的屋頂露台區

義大利餐廳Mr. Maurice’s的料理

即使不住酒店,我們也推薦您在Mr. Maurice’s Italian用餐,這是由Marc Vetri構思的餐廳,其被認為是美國最好的義大利廚師之一,還在費城開設了著名的Vetri Cucina餐廳。在這裡,你可以在前衛現代的室內享用美食,例如沙丁魚義式烤麵包配柑橘海藻黃油,和casoncelli bergamaschi配炸鼠尾草和培根。著名的設計元素包括來自京都手工工作室Kanaami Tsuji的銅燈籠,靈感來自Mathieu Mategot的作品,以及美國藝術家Kori Girand設計的黑白便士瓷磚地板和靛藍染色移動面板。

HOSOO

Hosoo的入口

Hosoo是一家歷史悠久的公司,成立於1688年,位於日本京都西陣舊區,該地區以生產被稱為西陣紡織品的預染紗線紡織品而聞名。每件Nishijin紡織品都需要一位工匠大師經過20多個步驟才能製作完成。 1923年,第9代擴展到和服策展,以突出印染和紡織工藝的美感和純正技術。

Hosoo(圖片來源:Kotaro Tanaka)

這家五層高的Hosoo旗艦店設有零售空間、休息室、藝術畫廊、多功能廳和沙龍,還有一個僅限會員使用的和服陳列室。畫廊定期舉辦展覽,展示如何從藝術、設計、工藝和科學的角度看待印染和編織。例如,最近舉辦的題為《Texture from Textile Vol.2: Clothing of Time-Clothing of Time-Takahashi Collection》的展覽,展出了約2,000件由著名時裝設計師Taiga Takahashi收集的1900年代初的服裝,以研究不同時期面料的縫製技術從而創造更持久的服裝。

麓京都LXR酒店

麓京都LXR酒店全天營業的用餐區(圖片來源:Ben Richards)

麓京都LXR酒店(Roku Kyoto)是希爾頓最新奢華品牌LXR Hotels & Resorts在亞洲的第一家酒店,該酒店位於天神河畔的高山腳下,由Blink Design Group設計,該集團以工匠住宅為藍本,因為酒店坐落在16世紀日本藝術家本阿彌光悅曾經居住過的地方。

該設計以工匠的住所為藍本(攝影:Ben Richards)

山頂套房起居區(攝影:Ben Richards)

麓京都LXR酒店的豪華雙床房(攝影:Ben Richards)

位於京都高山山腳下的酒店一景(攝影:Ben Richards)

設計內斂,但充滿豐富的細節和工藝元素,「簡潔的線條、廣闊的淺木色調、垂直的柱子和傾斜屋頂下的外部人行道,由雲反射的水池和從楓樹到櫻桃樹的季節性盛開的花園相連,都是設計故事的重要組成部分。」Blink Design集團創始人Clint Nagata說道。特別之處包括每間客房均配有訂製設計的茶櫃,讓你盡情享受日本著名的茶文化。

藍瓶咖啡京都咖啡廳

Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe(攝影:Takumi Ota)

由Schemata Architects設計,位於2018年在南禪寺附近,這是這家加州咖啡連鎖店首次進軍京都,坐落在一座擁有100年歷史的町屋大院內,該大院由兩座被庭院隔開的建築組成,後樓規劃為管理辦公室。一邊品嚐濃縮咖啡或新奧爾良風格的冰咖啡,一邊欣賞建築中新舊巧妙融合。

店舖位於擁有100年歷史的町家大院內(攝影:Takumi Ota)

Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe店內的另一景(攝影:太田匠)

Blue Bottle Coffee Kyoto Cafe的入口(攝影:太田匠)

現有的高架地板被降低並與外表面平齊,以便於通行,這也使得外面的鵝卵石地面與內部的水磨石融合在一起,內部的水磨石部分被抬高,形成櫃檯和長凳。保存完好的建築包括裸露的現有屋頂結構、粘土牆、木柱和橫梁,為享用綠茶薄荷餅乾等時令糕點提供了一個古色古香的環境。

