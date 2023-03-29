今年台股一路猛衝，現在還能上車嗎？市井股神郭勝不藏私：10檔看好名單出列

文／唐祖貽

儘管內憂外患不斷，台股卻似乎充耳不聞，從去年10月底至今一路過關斬將，目前已逼近萬6大關，漲幅超過3千點；至於個股表現更是強強滾，漲幅逾倍的比比皆是。接下來還會繼續漲嗎？還有可以布局的標的嗎？

「市井股神」郭勝：

關注底底高、主力與投信同調標的

鑽研法人與主力籌碼多年的「市井股神」郭勝指出，這幾個月的上攻行情，大戶與法人從默默吃貨到一路拉抬，可說大獲全勝；但從融資餘額來看，這波散戶參與的程度並不高，「軋空手」的效應還在延續，因此，他認為接下來要緊盯籌碼與技術面變化，「漲多的未必不能買，跌深的未必可以接。」

郭勝把現階段值得布局的標的分為兩類，一類是在年線之上，但離年線不遠，且股價基期仍偏低者，例如怡利電、康舒等。他認為，這些個股屬於中長期布局，目前可能因基本面尚未有好消息，或暫時缺乏大戶、法人關愛，但技術面都呈現每次回檔低點愈墊愈高的「底底高」型態，「只要這個型態能繼續維持，逢拉回都可以布局。」

另一類則是目前漲幅已大、基期已高者，例如中興電、台半、華孚等，觀察重點除了「底底高」多頭型態不能被改變之外，還要特別關注主力與投信持股的變化。郭勝進一步表示，中小型股特別重視這兩者的買賣超，如果兩者同步買或賣，比較容易判斷；若兩者不同調，則要特別留意。

至於主力籌碼哪裡看？郭勝表示，其實不需要研究券商分點、打聽大戶動向，多數的免費看盤軟體都有「主力買賣超」的數據，或是每周更新的「千張大戶持股比率」，「看這兩個就夠了。」

郭勝指出，觀察主力與投信籌碼時，若兩者同步買（賣），代表後市較為明確向上（下），比較容易判斷；若兩者不同步，且股價又在相對高低檔時，就須提高警覺，仔細研判。

例如，當股價漲多、基期已高時，若主力開始連續賣超，投信卻仍然大買，就不排除有「市場主力倒貨給法人」的嫌疑，而這往往也是散戶最容易失去戒心的時候；接下來若跌破前波低點，就該當機立斷，出清持股。反之，當股價跌至低檔，往往會伴隨投信的停損賣壓，這時若主力呈現買超，接走投信籌碼，通常也是底部不遠的信號。

郭勝以中興電為例，由於題材夠、業績好，可說是本波領漲股之一，郭勝從年初就一路推薦並持有至今。不過，他表示雖然目前「底底高」的型態還沒被破壞，但已有主力與投信不同調的訊號，「我會提高警覺，暫不動作，觀察前波低點能否守住。」(閱讀全文…)

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