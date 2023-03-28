前Raw主廚黃以倫全新Fine Dining餐廳即將開幕！為何選址東區建案？命名為「A」原因一次看！

在饕客千呼萬喚下，主廚黃以倫近期宣布即將在台北東區開設自己的Fine Dining餐廳「A」，地點就在台北東區建案Diamond Towers 台北之星。

主廚黃以倫全新餐廳「A」進駐台北東區指標建案「Diamond Towers 台北之星」，單層150坪、挑高4米5，規劃迎賓吧（Alcolholiday）24席，用餐客席區30席，以及1間8人座VIP包廂和4人座的主廚餐桌（chef’s table），預計2023年中正式開幕。

關於主廚黃以倫

曾於台北RAW餐廳擔任主廚的黃以倫（chef Alain Huang），在高端餐飲圈有著相當大的影響力，更與當今台灣FIne Dining餐廳主廚有著相知相惜的革命情感。

較為眾人所知的，便是chef Alain連續兩年接受台中弘光科大邀請，與米其林二星logy主廚田原諒悟、JL Studio主廚林恬耀，以及今年加入的世界冠軍唎酒師張鴻亮，四人合開大學四年級畢業班的米其林大師課，從校園教育著手，與學校老師並肩翻轉學生思維，帶著年輕世代提早接軌餐廳實務工作。

畢業於台灣國立高雄餐旅大學，擁有西餐和烘焙雙學位的Chef Alain，投入餐飲工作資歷超過20年。師承國際名廚，先後至瑞典 Restaurang Jonas、法國 Domaine Les Crayères、台北RAW餐廳工作，全新餐飲品牌「A」即將在2023年中正式開幕。

餐廳為何命名為「A」？

A_Taipei logo

Chef Alain親自命名餐廳「A」，A是許多語種的起始字母，可以單獨使用，也能串接不同字母組成多元意義，字母擺放位置不同便能成就大異其趣的效果。以Restaurant A 或者A restaurant為例， 前者指的是A餐廳，後者可以被理解為一間餐廳。

Chef Alain說：「Restaurant A 可以單純是 a restaurant，但我規劃它是『More than a restaurant』、不只是一間餐廳。」從菜單設計、餐飲細節、空間配置、服務流程到跨界合作，「A」餐廳多元化滿足消費者期待，最重要的是，「這個餐飲品牌計畫，將是我投入餐飲傳承教育的起點。」

打造台北東區高端餐飲新據點

台北 Fine Dining餐廳「A」進駐台北東區指標建案Diamond Towers 台北之星。

歷時兩年籌備新品牌，「A」餐廳店址幾經周折，最終由百貨龍頭新光三越親自出面邀請chef Alain進駐指標計畫「Diamond Towers 台北之星」，除了看準台北東區商圈實力，擁有得天獨厚的精華地段，全新商業與住宅地標，具備垂直商城的生活風格潛力，吻合「A」餐廳致力於打造符合高端消費者用餐隱私的目標。

Chef Alain解釋，「A」餐廳不只是一間餐廳，打從客人步出電梯、領檯經理確認訂位之後，消費者已經展開餐飲旅程，因此他親自參與餐廳室內設計、內外場軟硬體規劃、擬定餐飲服務細節，堅持在用餐區保留一桌4人位的主廚餐桌（chef’s table），擁有全餐廳最佳視野，另外，打造一間8人座 VIP包廂，提供品飲餐會、商業聚餐和慶生歡聚等需求。

餐飲業缺工窘境如何解？

面對當前餐飲業缺工窘境，年輕世代抱怨工時長、薪水低，chef Alain打趣分享自己「待業兩年」的 心得，他直言，「Fine Dining是一個魔鬼藏在細節裡的產業，人生中的點滴累積都需要時間打磨，年輕的時候有本錢蹲低，未來才有機會跳得高。」

過去兩年，chef Alain花費大量時間思考籌備 「A」餐廳的各式細節，工作空擋就安排出國進修，到訪紐約、西雅圖、東京、新加坡等大城市考察 交流，也報名各種茶、酒、咖啡的專們課程。

隨著全球美食旅遊復甦，餐飲業最艱困的挑戰已經過去，「A」餐廳品牌即將在2023年夏天與消費者見面，期待正式營業與您見面的那一餐。

A_Taipei logo

A_Taipei

地址：台北市大安區忠孝東路三段282號4樓

座位區：景觀酒吧區24席 用餐客席區30席、8人座VIP包廂、4人座主廚餐桌(chef’s table)

作者／Chelsea Su

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