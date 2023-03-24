春祭 清明節10大禁忌不要犯

清明節比較常被稱為「春祭」。圖／freepik
清明節比較常被稱為「春祭」。圖／freepik

你知道清明節有哪些事絕對不能做嗎？一文整理！

其實在上古時期，清明節比較常被稱為「春祭」，在4月初期間，萬物復蘇，草木盛開，生機勃勃，有一種春和景明之象，在這樣的日子裡，是最適合祭奠祖先，以表緬懷之情。（延伸閱讀：清明節練習題 你希望死後如何被人懷念？

除了知道清明節應該準備三牲、六或十二道飯菜、紅龜粿、紅蛋、春捲、金紙等基本供品是一定要做的之外，哪些事是絕對不能犯的你記清楚了嗎？本文為你劃好重點，避開十大禁忌平安一整年！

  1. 3歲以下的小孩比較不建議帶去掃墓，無論是按照東西方的理論來看，這個年齡的小孩體質比較敏感，而就醫學角度出發的話，掃墓的地方比較容易有蚊蟲叮咬，食物曝曬也容易有新不新鮮的問題出現，因次幼童不宜參加此類活動。
  2. 孕婦不宜參加掃墓，一來是因為舟車勞頓、天氣炎熱，容易影響胎氣，燃放鞭炮也容易驚嚇到孕婦，二來是民間習俗有一種說法，未出生的小孩不適合見到已經離開人世的祖輩。
  3. 不要選擇黃昏去掃墓，正午為最佳，清晨次之。
  4. 不可以將墓園的花草、沒有燒完的蠟燭等物帶回家。
  5. 如果生日撞到清明節，建議於當日配戴黃花。
  6. 於當年犯太歲的人也建議不要參加掃墓活動。
  7. 準備給祖先的祭品不可以在祭祀前、祭祀時偷吃，務必等到祭祀結束之後才能入口。
  8. 不宜選在清明節當日結婚，談論婚嫁也不合適。
  9. 清明節當天不要買鞋，因為鞋與「邪」同音，犯禁忌。
  10. 掃墓當天穿的鞋子不要直接踩進家裡，建議到人多的地方走動再回家，或者也可以將鞋子放在門外。

(延伸閱讀：清明節、掃墓、祭祖、潤餅 英文怎麼說

作者／Hayley Yu
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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