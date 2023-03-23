升息尾聲 台股投資策略大翻轉

文／方亞申

國際金融不利情勢瞬息萬變，從美國到歐洲都是，台股卻在企業大方配息、具有較高殖利率優勢下，今年以來上市櫃指數表現優秀，大致上以電子股的矽智財、網通、工業電腦、伺服器等族群為焦點；傳產則隨著國內電價將上漲，包括重電、風電、儲能以及軍工、內需餐飲等具有業績優勢族群為操作重點。

在矽谷銀行宣布倒閉後，雖摩根大通、摩根士丹利等十一家銀行同意聯合存入三百億美元注資美國第一共和銀行，但該銀行股價大幅震盪，還在創新低，尚未完全止跌。瑞士當局快刀斬亂麻解決瑞信問題，以免恐懼氣氛外溢到德國及法國。而美國政府雖開啟融通窗口，但還要民間銀行出面，市場仍擔心還有其他中小銀行會出事，所以銀行股股價普遍都不穩，導致美國聯準會、加拿大、英國、日本、歐洲等央行宣布，自三月二十日起提高美元換匯的操作頻率，把提供美元交易的頻率從每周增加到每天，提升美元流動性。而當前的另一焦點就是聯準會即將開會，對於持續升息幾碼或是否升息，成為大家關注的焦點。

各國銀行股遭空襲

由於近兩周國際油價進一步重挫至七十美元以下，今年以來已下跌超過十三％，較去年俄烏戰爭初期的一三三美元幾乎腰斬。大宗物資黃小玉價格小跌；非鐵金屬亦同，大多下跌二至十六％；加上房價及租金續跌，目前就只有薪資成本持續緩慢上升，一般預估通膨高峰已過，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）降至五．五％以下是可能的，果如此聯準會就不必再升三次息（以每次一碼推估，將上升至五．五％左右）。而這次金融事件最大根源就來自於聯準會暴力升息十八碼，果真出現企業倒閉，如今更聯合其他央行提供市場資金，態度與過去積極緊縮資金不太一樣，似乎已經不擔心經濟過熱風險。所以聯準會這次開會對利率動作以及後續聲明相當重要。

今年以來那指及費半指數走勢明顯強過道瓊及標普（銀行及能源相關股普遍下跌），費半指數今年明顯較強，尤其是輝達、超微、博通、微軟、臉書及蘋果表現也不錯。特別是微軟轉投資的OpenAI推出ChatGPT席捲市場，輝達創辦人暨執行長黃仁勳看好運算系統及生成式ＡＩ、工業元宇宙、大型語言模型、雲端運算等四大ＡＩ應用發展，企盼加速推動ＡＩ，也激勵股價今年上漲逼近八成，帶動超微及英特爾。博通也看好ＡＩ部門業績，股價表現都很優。大致上短線只要費半守在三千點之上就屬強勢。而那指有蘋果、臉書、微軟等支撐，一一五○○點是強勢續彈關卡。標普及道瓊年線各在三二五○○點及四千點，在此之上偏多。

歐股原本今年強勢，卻在瑞信事件衝擊下，德、英、法都回到季線上下震盪，歐央持續升息，資金理應流向歐洲，就看弱勢的歐洲銀行股能否築底。亞洲中國宣布降準，釋放五千億人民幣，顯見中國經濟不振，深滬指數還在季線之上震盪，近期中國為救經濟，地方單位對汽車促銷亂了套，在補貼下幾乎都是賠錢賣車，未來還有房地產、外銷低迷問題待解決。

台股今年來表現可圈可點

國際油價下跌、美元指數拉回至一○三．五以下，對於台灣應較有利，不過電費調漲，不少公司獲利或被吃掉部分。當然台幣未大幅貶值，顯示外資並未持續外流，而台股今年以來表現相當強勢，至二十二日為止，全球主要股市費半彈幅超過二二％居冠，再來就是台灣的櫃買超過十七％，第三名是那指反彈大約十三％，台股上市指數反彈十一％，位居第四名。

外資逃離中國成為趨勢，另一方面則積極轉單台灣，尤其是半導體部分，對台灣電子業有利。再者，今年上市櫃公司配發股息都相當大方，預估大約將配出二．五兆元，對於台股低檔支撐有利。技術上，短線台股拉回最低至一五一八六點，在年線之上止跌，而後反彈，一五八○○至一六○○○點是大關卡壓力，必須有權值股配合才利突破向去年跌幅的三分之二約一六六二○點附近挺升。（全文未完）

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