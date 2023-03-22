雜誌評選的「台灣最佳酒店」7年前也曾陷單日住房掛零窘境！一場疫情如何改變台灣飯店業生態？

文／陳葦庭

一場疫情沒有摧毀台灣觀光產業，反倒是國旅熱潮讓海外飯店業者看見台灣消費力；國際飯店品牌四季、萬豪、洲際，近期都邁開在台布局腳步，台灣飯店業真能迎來新榮景？

台灣飯店市場隨著疫情警報逐漸解除，將進入全新的戰國時代！

日前，元利建設總裁暨全聯董事長林敏雄宣布，攜手比爾・蓋茲投資的國際頂級奢華飯店集團「四季」（Four Seasons），預計投入兩百億元，在台北市信義計畫區興建全台第一家四季飯店（Four Seasons Hotel），提升台灣在國際上的能見度，預計二○二五年完工。

同樣位在信義計畫區，亞洲私募基金子樂投資和大陸建設合資成立的碩河開發，引進凱悅（Hyatt）集團旗下高端品牌「柏悅酒店」（Park Hyatt）與「安達仕酒店」（Andaz），也如火如荼地興建。若再加上原有的台北君悅、W飯店、艾美等知名飯店，小小1.5平方公里的信義計畫區內，至少會有六家五星級飯店、約兩千個客房數。

受惠疫情後國旅爆發

觀光飯店業績長紅

而全球最大連鎖飯店集團萬豪國際（Marriott International）和第二大的洲際酒店集團（IHG），也都分別喊出未來3至5年內，旗下品牌在台可望增至30、25個據點，都顯示出各大集團對台灣旅宿市場抱持正面樂觀態度。

其實，近年掀起的國旅熱潮，以及台灣人比疫情前更願意花錢住飯店的現象，正是帶動國際飯店在疫後陸續插旗台灣的關鍵。

「雖然少了海外交流，但台灣飯店業績卻讓人刮目相看！」萬豪國際集團港澳台區域副總裁龍田斯（Hans Loontiens）在台北W飯店總統套房接受《今周刊》專訪時直言。

根據交通部觀光局統計，2022年國內觀光旅館每晚平均房價達到4195元，寫下歷史新高，其中風景區更不乏要價萬元以上的飯店。

商機所在，也讓業者在近期紛紛大舉搶市。

「未來幾年內，萬豪在台灣的飯店數將增至30家！」龍田斯用充滿信心的語氣，宣示著集團的版圖擴張計畫。

根據萬豪國際的資料顯示，截至2022年3月，該集團在全球有30個品牌、8千多個據點，全球會員數高達1.77億人，穩居全球飯店集團龍頭，目前在台灣已有22個據點。

掛上國際品牌

吸引旅客最快速

龍田斯指出，疫情之前，台灣就有許多房地產、製造業背景的業者，有意跨足飯店業，但由於過去沒有飯店管理經驗，若想在市場打響知名度、站穩腳步，加盟或委由國際飯店品牌直營管理，就是最快吸引旅客的方式。「畢竟我們有95年的飯店管理經驗，知道業主跟消費者需要的是什麼。」他強調。

事實上，比起獨立經營的飯店單打獨鬥，國際飯店集團確實能在定價策略、會員服務、行銷策略上，提供更多資源。

例如，去年5月，台灣疫情升溫，連帶衝擊國旅市場的信心。而萬豪國際作為飯店集團的領頭羊，在疫情趨緩後，隨即串聯台灣旗下品牌，包含桃園大溪笠復威斯汀度假酒店在內的19家姊妹飯店，舉辦行銷活動、共享客源，藉此提升住房率。 (閱讀全文…)

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