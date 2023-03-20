5個黃金冷知識 這兩種金屬比黃金更貴

在避險情續的催化下，金價一夕暴漲，前景一片看好，更被稱之為「投資送分題」，那麼，你真的了解黃金嗎？本文帶你了解黃金的真面目！

你知道史上第一塊黃金是怎麼出現，或者說，怎麼發現的嗎？幾千年前，一名小在一條溪裡發現了一塊閃亮的石頭，這是人類第一次接觸到黃金。

黃金的元素符號是「Au」，這來自黃金的古老拉丁名稱「aurum」，意思是「閃亮的黎明」或「日出的光芒」。金這個詞來自日耳曼語，意思是「黃色」。

早期文明將黃金視為等同於神靈和統治者的象徵，被製成神龕和神像（金牛）、盤子、杯子、花瓶和各種器皿，當然還有用於個人裝飾的珠寶，人類幾乎本能地賦予黃金很高的價值，將其與權力、美麗和精英文化劃上等號。由於黃金在遍佈全球，我們可以發現古代和現代文明對黃金的使用無處不在，因此，也很容易成為世界公認的投資標的。

除了黃金的歷史與價值之外，本文為你整理關於5個關於黃金的冷知識：

隕石造就黃金

世界上幾乎所有的黃金都來自於地球形成2億年後撞擊地球的隕石。科學家們已經證實，地球表面通過撞擊隕石變得富含貴金屬。地殼和地幔含有黃金。正是在最後一次撞擊事件中，我們可以在地殼中獲取的黃金被發現。

黃金比鑽石更稀有

就其元素形式而言，黃金比鑽石稀有得多。一盎司的黃金比五克拉的開採鑽石更難找。畢竟，碳是地球上最豐富的元素之一，而鑽石幾乎完全由碳組成。地殼中黃金的平均含量非常非常低，為十億分之四。

黃金不是最昂貴的金屬

儘管黃金非常稀有，但其並非最昂貴的金屬。這可能就是為什麼它常出現在婚禮配是中。地球上發現的最昂貴的金屬是鈀和銠，這兩種金屬都比黃金貴得多。即便金價現在已經相當高，其仍比其他金屬更實惠。

就其元素形式而言，黃金比鑽石稀有得多。圖／freepik

海洋蘊含黃金

海洋中大約有2000萬噸貴金屬，價值約771萬億美元。據說在大西洋和北太平洋每1億公噸海水中含有大約1公克黃金。海底也有黃金。然而，海洋很深，這意味著很難找到藏在水下一兩英里處的金礦。

太空衣鍍金原因

到目前為止，我們只把黃金帶到了太空，但還沒有從外太空帶回來任何黃金。太空衣和航天器都塗有黃金，以反射來自太陽的有害紅外線輻射。NASA想要保持低溫的任何儀器也會鍍金（因為輻射也是一種重要的熱源），這包括世界上最強大的太空望遠鏡詹姆斯·韋伯太空望遠鏡。

太空衣和航天器都塗有黃金，以反射來自太陽的有害紅外線輻射。圖／freepik

作者／Hayley Yu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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