SVB爆雷　台股撈底撿便宜

文／黃俊超

美國經濟數據表現佳，通膨恐仍將維持高檔，不過銀行接連出現狀況，聯準會腹背受敵，股市震盪加劇，台股則在彈升後轉趨震盪，個股依題材仍具表現空間，然也需留意風險與持股比重控管。

作用與反作用力逐漸發酵。古典力學裡，牛頓第三運動定律為當兩個物體交互作用，彼此施加對方的力，大小相等而方向相反。美國聯準會強勢且迅速升息的後遺症，已逐漸在市場產生影響，近一周內已有規模最大的加密友好銀行Silvergate Bank在三月八日盤後宣布關閉業務並進行清算，矽谷銀行（Silicon Valley Bank; SVB）擠兌並宣布破產，以及規模第二大的加密友善銀行Signature Bank由紐約州金融監管機構接管。

美國一周內三銀行遭接管

其中，矽谷銀行為美國第十六大銀行，主要服務科技、風險投資及新創公司，去年底銀行總資產為二○九○億美元、存款總額一七五七億美元，目前已遭美國聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管，為金融海嘯後最大銀行危機。美國財政部長葉倫表示，雖然政府希望能避免矽谷銀行倒閉引發金融風險擴散，但已排除採取紓困措施，將專注於滿足存戶需求。

雖然美國政府已經祭出政策支持存款戶，不過多家區域銀行股股價大幅走跌，其中第一共和與西部聯合銀行跌幅較大，也影響到大型銀行股表現，並一度蔓延到歐洲銀行股，德國聯邦金融監管局與法國經濟財政部長都已出面表示，不會對德國與法國的金融機構造成危險。

市場一般預估，若能有更大的銀行採取併購模式，將是對矽谷銀行倒閉事件最好的結果。銀行端狀況頻傳，為了避免骨牌效應，美國政府已採取應對措施，可以觀察到近日的美元指數，不僅未能突破年線反壓，還再次轉弱，向下回落到季線附近尋找支撐，新台幣兌美元也升值回到三○．六募一美元附近。

日前公告的美國非農就業人數，雖然較一月增加減少，不過卻仍高於預期，失業率略升、薪資持漲放緩，整體而言，就業市場依舊緊張，聯準會抑制通膨發展，基本想法是升息至更高水準並維持更長時間，最新公告的二月消費者物價指數（ＣＰＩ）與核心ＣＰＩ，都符合市場預期，通膨仍在由高檔回落的過程之中。

美國聯準會提出新的救市工具，由美國財政部提供二五○億美元的銀行定期融資計畫（ＢＴＦＰ），為面臨流動性危機的銀行提供貸款，將向抵押美國國債、機構債務、抵押貸款支持證券（ＭＢＳ）與其他合格資產的銀行，提供最長一年的貸款。聯準會在聲明中強調，強化銀行體系確保存戶存款安全，並準備因應任何可能出現的流動性壓力。亡羊而補牢，未為遲也。

在美國公債殖利率方面，因投資人擔心引發連鎖效應，資金朝向美債等資產避險，五年期以上公債殖利率全面下滑到四％之下，三年期與短期則下降至四～五％，經濟數據表現佳，一度拉高市場對三月聯準會升息兩碼的預期，不過目前回到以一碼機率為最高，美商高盛證券甚至轉向認為不會升息。

指數震盪 個股各自表述

美股先受聯準會可能於三月中升息兩碼影響，而後則是銀行事件的組合拳，道瓊指數率先跌破二四○日均線，且今年來報酬率轉為負值，S&P 500指數跌至半年線附近，代表科技股的Nasdaq反彈力道相對不強，又再次修正至六○日均線附近，唯有費城半導體指數相對強勢，仍在短期均線糾結與六○日均線之上。

歐元區的經濟狀況略優於預期，歐洲央行即將召開利率會議，一般預期將升息二碼並且加速縮表，德國與法國股市仍持穩在季線之上；而在亞洲股市方面，韓國股市維持區間震盪，日經指數則自今年高點回落至中長期均線附近，日本央行新任總裁植田和男將於四月九日走馬上任，中國兩會之後，滬、深指數持穩區間，香港股市近期則回落至二四○日均線之下。

雖然國際政經局勢變數仍然多且繁雜，台灣棒球隊於經典賽雖有讓人感動的好表現，卻不幸遭到淘汰，然而台股表現仍屬中上，力守在高檔區間震盪格局當中，雖然追價力道出現減弱跡象，不過季線上揚至一五○四二點具有支撐力道，櫃檯指數回測二○日均線，尚未跌破自去年第四季以來的上升趨勢線。

採季配息的龍頭台積電，與半年度配息的大立光，都將於三月十六日除息，對於息利行情將帶來第一波的示範效果。陽明公布將配發現金股息二○元，股價一度突破整理區間，目前殖利率約為三○％，台驊控股去年下半年將配息五元，十三日股價直奔漲停板，龍頭長榮配發現金股息七○元，高於市場預期，但股價反應不如預期。

二月營收已全數公告，由於農曆年影響，因此建議將一、二月合併再與去年同期比較，不過可以想像的到，去年上半年甚至至第三季，多數公司的營運狀況仍處於高原期，因此今年上半年營運表現不會太好看，參考的方向在於能否逐月出現好轉跡象，而月底前去年年報也將揭露，特別留意庫存調整的變化。

過往績優的品牌大廠華碩，去年第四季由盈轉虧，公司展望今年ＰＣ需求低迷、總經不確定性大，第一季營收估季減十五％，然可望落底，第二季庫存將恢復至健康水位，基本上，這也是多數科技公司的展望，有機會呈現先蹲後起，至於起能到怎樣的程度，總體經濟的變數深刻影響需求回溫的速度。（全文未完）

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