全球5艘最值得渡假的郵輪

如果你有5-7天的短假期，最想去哪裡渡假？為什麼豪華郵輪是一個熱門選擇？美食、娛樂、海景、管家、交通全部包辦的旅行才叫渡假啊！

雖然前三年受到疫情影響，搭乘郵輪渡假的意願不高，限制也很多，但是，不可否認，在疫情前，遊輪渡假在各個年齡層的接受度都很高，尤其對於孩童和老人家來說，這是一個很方便的旅遊方式。從水上活動到享用美味的自助餐，遊輪提供適合所有年齡段的服務和活動。

也就是說，如果你今年打算搭乘遊輪渡假，那你一定要參考本文介紹這5艘豪華郵輪，服務、設施一流皆為上品！

大洋遊輪諾蒂卡號

在大洋遊輪的諾蒂卡號上渡假是一種奢侈的享受，尤其是當你住在主人套房（Owner’s Suite）時。1,000平方英尺的套房配有超大淋浴間、私人柚木陽台和一張大床。在這裡，一定要充分利用套房的特權，包括24小時管家服務、免費迎賓香檳和無限次使用Aquamar Spa Terrace（船上的水療和活力中心，提供從香石按摩療法到緊膚護理等服務）。

麗晶七海郵輪輝煌號

位於輝煌號最高樓層的是攝政套房（Regent Suite）是豪華的，面積超過4,000平方英尺，可欣賞到海洋全景。每間套房均設有兩間臥室、大理石浴室、兩個私人陽台等。如果這還不夠奢華，套房還裝飾有手工吹製的Lalique藝術花瓶、一張特大號Hastens Vividus床和一架Steinway Grand Maroque鋼琴。該郵輪的服務和設施包含私人管家服務、有保證的餐廳預訂和無限次的岸上游覽。

挪威郵輪遁逸號

挪威郵輪（照片來源：臉書）

入住挪威郵輪遁逸號的避風港豪華主人套房（Haven Deluxe Owner Suite）是對自己的寵愛。在這裡，每間121平方公尺的套房均享有如畫般的海景，並設有吧台、兩個私人陽台和一張特大號床。除了24小時管家服務外，還可使用專屬場所和便利設施。在私人日光浴平台曬太陽，然後在其獨特的餐廳享用美食，最放鬆的渡假就是此般吧！

璽寶遊輪重奏號

搭上璽寶遊輪重奏號開啟你的「充分休息之旅」！該郵輪水療套房（Spa Suite）每間佔地50平方公尺，均設有私人陽台、優雅的大理石浴室和步入式衣櫥。免費的套房服務包含烈酒、套房內濃縮咖啡機和私人套房管家等，你還可以進入Spa Serene區，該區提供排毒療法、臉部保養和身體磨砂。

精緻遊輪

精緻遊輪（圖片來源：臉書）

在精緻遊輪最大的套房中醒來真的會以為自己是公主！招牌套房（Iconic Suite）擁有落地窗、漩渦浴缸，以及配有熱水浴缸和沙發床的私人露台。在這裡，你可以享受免費烈酒、優先行李服務和管家服務。不要忘記使用你的船上積分，可以在蒸汽浴室舒緩感官，或享受海洋水療按摩。

作者／Hayley Yu

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