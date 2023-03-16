全球最暢銷法國藝術家 Richard Orlinski 創作正式登台 C羅和披頭4都收藏

Richard Orlinski雕塑創作藝術展將於4月14日至5月7日在台北市Orlinski門市展出。

近日，丹意信實集團旗下新成立的D&L Gallery日前引進法國當代藝術雕塑品牌Richard Orlinski，與本地藝術鑑賞家和粉絲們一起分享他的傑出創作。榮獲全球藝術品交易平台Artprice評鑑為全球最暢銷的法國當代藝術家Richard Orlinski，致力將藝術融入生活並貼近人群，透過細膩描繪野生動物天性與本能的雕塑作品，喚起人們內心對生命的情感，將動物的衝動本性轉化為積極正面的能量。

Richard Orlinski雕塑創作藝術展將於4月14日至5月7日在Orlinski門市正式展出，除了Richard Orlinski的雕塑創作外，現場特別邀請頂級陳年蘭姆酒品牌Dictador協同展出「Dictador x Orlinski 5 Decades Dictador聯名奧林斯基5個十年版陳年蘭姆藏酒」，期許結合不同型態的高奢藝品，碰撞出新的品味火花。

pic via D&L Gallery

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Orlinski集音樂創作、DJ、建築師、設計師和雕塑藝術家於一身，並將創作風格定義為「天生野性」（Born Wild）。挾著立體主義和普普藝術風格的流行圖像、光影、色彩和翻玩質材，創作出一系列具有強大視覺衝擊力的鱷魚、金剛、黑豹等巨型而狂野的野生動物雕塑，以視覺藝術的形式扭轉人們内心的恐懼和暴力。

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全球最暢銷的法國藝術家

Orlinski 也被公認為最受歡迎同時也最具趣味的法國當代藝術家，擁有全球超過570萬Instagram粉絲，致力將藝術融入生活並貼近人群。他也熱衷參與許多跨界合作，以親筆簽名並編號的紀念性雕塑成為人們爭相收藏的商業作品，從Hublot腕錶、F1、保時捷911、Dictador陳年蘭姆酒、卡通到數位 NFT 藝術…等。

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明星瘋收藏的雕塑藝術

今天，Orlinski各種雕塑創作已陸續不斷地出現在世界各地知名的藝術拍賣會上，起標價從50美元至數十萬美元不等，意味著任何階層的藝術愛好者都能以實惠的價格擁有並珍藏他的作品。同時，許多限量版作品的收藏價值都不斷地快速攀升，並創下驚人的紀錄。

多年來，他的作品已深受不少知名人士的喜愛與珍藏，包括葡萄牙足球明星C.羅納度、前NBA球星東尼帕克、英國億萬富豪理查布蘭森、米其林三星主厨 Frederic Anton、及英國披頭4樂團歌手保羅麥卡尼、與演藝界的喬治盧卡斯、哈里森福特、梅莉史翠普、安迪加西亞、沙朗史東…等，都是他的粉絲。藝術愛好者可以前往看看！

作者／Pin Huang

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