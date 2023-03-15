全球5大海底酒店 旅遊求婚聖地別錯過！

夢想成為一條美人魚？還是想與尼莫一起睡覺？趕快把這5間豪華海底酒店加入旅遊、求婚地點清單！

已經看膩了高空城市夜景？還是對於遠遠的看海景已經麻木？也許是時候去更特別的地方冒險了！探索世界上最獨特的海底套房就是很推的選擇，事實上，這個未來主義概念在全球許多國家都非常盛行。

當然，海景酒店的景致依然很美，但是，如果你能在在海底近距離觀賞海底生物一整晚，是不是更吸引人？本文為你整理全球五間最值得造訪的海底酒店：

新加坡聖淘沙名勝世界Equarius Ocean Suites

入住聖淘沙名勝世界 (Resorts World Sentosa)的海洋套房就可以深入海底！這座兩層樓的聯排別墅提供兩全其美的體驗，上層可欣賞陸地景觀，下層則沉浸在水下。在自己的豪華套房中舒適地觀賞豐富多彩的海洋生物。

杜拜棕櫚島亞特蘭蒂斯海底套房

棕櫚島亞特蘭蒂斯酒店就是奢華的縮影，入住這間酒店將帶你進入傳說中失落之城的深處。生活在水族館的65,000隻海洋生物中，包括鯊魚、鰩魚等。配備私人電梯，可隨時將你帶到地面上，直達私人休息室或下到臥室。

馬爾地夫穆拉卡Conrad Rangali Resort

渴望享受馬爾地夫悠閒步調的遊客也熱切希望在穆拉卡酒店享受獨一無二的住宿體驗嗎？被譽為「世界上第一座海底別墅」，將自己沉侵在海平面以下16英尺以上，當你透過180度弧形壓克力圓頂迎接海洋生物時，印度洋會成為你此生看過最美的風景。

中國上海天馬山世茂深坑酒店海底套房

上海天馬山世茂深坑酒店擁有一系列適合海洋愛好者的海底套房，特大號床套房和兩層樓高的複合式套房是熱門選擇，在令人驚嘆的「個人水族館」前拍下永生難忘的照片是睡前的享受，觀看引人入勝的燈光和水上表演是今晚的搖籃曲。

澳洲大堡礁珊瑚礁套房

想在聯合國教科文組織世界遺產大堡礁的水下停留一晚嗎？澳洲第一間海底住宿提供私人、包羅萬象的海洋生物體驗，最棒的是，可以在繁星點點的甲板上享用燭光晚餐，結束後，回到海底房間，透過落地窗觀看珊瑚礁，還有什麼比這樣的生活更愜意？

作者／Hayley Yu

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