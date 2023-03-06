凍卵須知》第一個凍卵寶寶誕生於1999年！卵子庫存、排卵有幾顆？哪些族群不適合凍卵？費用約多少？

隨著醫療科技的不斷進步，婦女不再受到「生理年齡而結婚」的限制，這很大一部分要歸功於凍卵（Social Egg Freezing, SEF）技術與人工輔助生殖技術（artificial reproductive technology, ART）的問世，隨然我們對於這些詞彙並不陌生，但你在選擇要不要做此類療程時，你真的都瞭解清楚了嗎？

由於女性教育水準、社經地位的不斷抬升，進入婚姻只為了求得一張長是飯票的意識也相對降低，晚婚成為一個很普遍的現象，但是，仍然有部分女性掙扎於「想在生理年齡老去之前進入婚姻」，也就是說，在女性生育黃金年齡在25至35歲後，想要生小孩的女性會出現未婚焦慮症，在這樣的情緒下，很容易將就進入一段婚姻，進而導致離婚率，孩童童年不幸福等問題產生，這不是社會所樂見的，這也就是為什麼本文要與女性們談論生育年齡的替代方案「凍卵」。

雖然我們常聽到凍卵這個詞彙，但你對此療程的了解有多少？《Tatler》特別訪問到台中禾馨宜蘊生殖中心國際醫療部主任黃佩真醫師，她與我們討論到凍卵技術的提升、女性凍卵最常見的問題、凍卵的成功率、療程與費用等問題。

在開始聊冷凍卵子(凍卵)之前，和大家先簡介人工輔助生殖技術(artificial reproductive technology, ART)的發展。第一個試管寶寶的誕生是在1978年，現在的我們可能很難想像，當時沒有排卵藥物的輔助與經陰道超音波取卵的技術，女性朋友得要開腹取卵、而甚至一個月就是取到那少數0-2顆的卵。隨後取卵方式的改良、排卵藥物的出現、實驗室(授精方式、胚胎培養、生殖細胞冷凍解凍)技術的進步，讓我們可以更安全、更有效率的幫助不孕夫妻完成生育的計畫。

冷凍受精後形成的胚胎和冷凍未受精的卵子程度上還是有一點點不一樣，女性的卵子比胚胎更小、更脆弱、更需要被小心地呵護。現在因為急速冷凍(或稱為玻璃化冷凍)技術的廣泛運用，讓胚胎、卵子、精蟲等生殖細胞的保存變得穩定，也讓現代人更有彈性的可以規劃自己的職業生涯與家庭計畫。讓延後生育計畫和保存生育能力變得可能。

請問凍卵技術對於台灣女性的接受度與3-5年前相比是否有顯著的提升？

對生殖細胞比較友善的保存方式是急速冷凍與解凍，第一個使用此技術冷凍與解凍的卵子而誕下的寶寶早在1999年出生，而目前這項技術在臨床上已經穩定與成熟的被利用於生殖細胞的保存。

早期鼓勵卵子冷凍、生育保存，是用於罹癌的年輕女性朋友，希望為她們保留未來治療後的一線生機。因為這些女性在接受完化學治療後，疾病雖然痊癒了，但有可能卵巢功能也隨之喪失，後續失去為人母的權力。

最近幾年詢問或接受凍卵的女性有顯著增加的趨勢。越來越多女性朋友在適婚適育年齡，可能遇不到適合的對象，也或者放不下職場的理想追求、但又不放棄未來生育的計畫，而考慮在適當的時機冷凍卵子；當然KOL、藝人等公眾人物的推波助瀾，也讓大家意識到生育力保存的重要性，想為自己的將來留下幸福的可能。

請問一般來說女性在諮詢凍卵時，最常問的問題有哪些？

我自己最常被問到的問題是，療程中使用的排卵針劑是否會加速更年期的來臨?排卵針劑是否會有變胖的副作用?

其實女性在出生時卵子庫存約有200萬顆初級卵母細胞，初經開始我們的卵巢庫存裡約還有40萬顆卵子、到停經時大致歸零。而初經開始到停經約經過40年，一個月經週期會篩選、排出一顆最有優勢的卵，一年即排出12-14顆卵，算算終其一生大概只排出500-600顆卵，這表示絕大多數的卵子都在每個月自我篩選的過程中退化、凋亡掉。凍卵或是試管療程即是使用排卵針劑，相當於給予這些原本要退化、凋亡的卵子足夠的營養，讓她們能有機會長大，在適當的時後被提取出來冷凍或被使用。 排卵針劑的使用會使得女性朋友在取卵前後，身體的雌激素達到高峰，大量的雌激素確實可能造成身體短時間的水腫、體重略微增加，但取卵手術過後到下次月經來臨時，身體的賀爾蒙會回到原本的狀態，體重就會回到原本的狀態。

請問尋求凍卵的女性當中，結婚與未婚的比例約莫是多少？

針對女性凍卵這件事，臨床上觀察到已婚與未婚的比例約莫 2:8。主要還是因為冷凍過後的生殖細胞(胚胎與卵子相比)，在面臨要解凍時，解凍已經受精的胚胎相對的較解凍卵子存活率高。因此部分實驗室會鼓勵已婚者冷凍胚胎、而非單純冷凍卵子。然而，有些已婚的夫妻，若取卵當下先生無法及時提供可用的精子時，就必須考慮先行凍卵。

另外，遇到取得的卵子數目較多的年輕已婚夫妻，我也會請他們思考是否部份受精成胚胎、部份卵子冷凍，因為年輕夫妻成功率相對高，可能不需要預留太多的胚胎。

請問現在的技術與過去相比，哪一方面得到了提升？

基本上急速冷凍與解凍技術目前已經被絕大多數的生殖中心普遍的利用。而且解凍後的卵子需要後續利用顯微注射的技術受精，因此胚胎師的實力與實驗室的環境與設備是否夠精良，相對會影響後續解凍後的成績，包括解凍後存活率、受精率、囊胚率、懷孕率，甚至是活產率等等。

請問凍卵的成功率大約是多少？

目前絕大多數的生殖中心都是使用急速冷凍與解凍技術來保存卵子，然而實驗室的軟硬體設備仍會影響後續卵子解凍後的存活率，整體來說，禾馨宜蘊生殖中心的卵子解凍存活率高達95%，受精率有83%左右，囊胚率有70%，懷孕率也有將近57%，植入一顆經過PGT-A檢測的正常胚胎懷孕率更有70-80%，許多人也對解凍卵子和新鮮卵子的懷孕成功率有疑問，其實解凍後的卵子在後續的受精率、胚胎植入後的懷孕成功率與新鮮卵子，並沒有太大差異。

請問哪些族群的女性不適合凍卵？

沒有絕對不適合凍卵的族群，只有未來能不能有機會使用的到，又或者當要使用時，自己的生、心、靈狀態，是否可以負荷孕育一個新的生命。

請簡易說明整個凍卵的療程與費用。

凍卵療程大致可以分成用藥與取卵兩個部分，整體開始用藥到取卵完成大約是兩週左右的時間。

大部分的醫師會在個案月經剛來的頭幾天安排抽血以及超音波的檢查，確認當月的狀況是否適合進入療程。通常會於月經的第2-4天起開始使用排卵藥物，然而每個人的身體狀況不同，藥物的使用及劑量會因人而異，也依醫師的臨床經驗而有不同。開始使用藥物一週過後會安排回診，監測卵巢濾泡成長狀況、進行藥物的調整，通常取卵前的回診追蹤會有1-3次，待適當時機即會施打破卵針劑，隨後於34-36小時進行取卵手術。取卵後，胚胎師會將適合冷凍的成熟卵子急速冷凍並存放在-196度C的液態氮桶內保存，療程即完成。療程因為藥物使用的狀況不同，也因為實驗室設備會約略有些差異，目前臨床上的費用約落在10萬-15萬左右。

台中禾馨宜蘊生殖中心國際醫療部主任黃佩真醫師

作者／Hayley Yu

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