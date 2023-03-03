專訪》頂奢豪宅「陶朱隱園」的推手 室內設計大師杜康生

室內設計近年已成顯學，不只要住得舒坦，如何能貼近居者本質、將性格品味精準轉譯為有型有款的空間細節，則成為定義大師或平庸者之間的鮮明界線。作品跨足兩岸三地的室內設計大師杜康生，即便生性低調，卻因台北仁愛帝寶、文華苑、皇翔御琚、香港傲璇 OPUS 以及無數北上廣深等頂級的豪宅作品聲名大噪，更早在 2012 年即晉身最高殿堂「室內設計名人堂」 ( Interior Design Hall Of Fame ) 成員，「豪宅王」的美譽不脛而走。

當屋宅不僅止是遮風避雨的棲所，更是修復心靈的港灣，為冰冷空間賦予靈魂層次、展現居住者深度的空間設計師，成為當代人渴求的造物家。近年已成為亞洲眾多億萬富豪欽點御用的室內設計名師的杜康生，大師風範匯聚成千軍之勢、如蘊如光，近期台灣首屈一指、被全球媒體喻為全球最頂尖豪宅的世紀建案「陶朱隱園」，更指名杜康生打造多處室內空間與內裝，讓杜康生再度成為室內設計圈的目光焦點。

熱愛建築 未忘初心

即便事業已攀至顛峰，杜康生卻從未忘記入行的初心；「我熱愛建築以及所有與空間設計的相關事務，室內設計的領域最能和所愛的建築持續接軌且得以實現理想。」一路走來，經手天價豪宅無數，不同於多數師輩人物亟欲定義、侃侃而談所謂名家輪廓的「風格」時，杜康生卻一派雲淡風清的淡定姿態：「若以建築的觀點來看，論『風格』是有的，但真正好的室內設計師，如果一味強調自己的風格，恐怕反而成為一種侷限，也難有承接更大格局的契機！」

杜康生指出，不像公共建築如圖書館、音樂廳等空間屬於一次性的設計，而且目標相對單純，日後僅需修繕維護即可；但針對居住者特性打造的室內設計，除了須面對各個不同行業、背景及喜好的業主有多樣化的挑戰，相對於大型建築設計及工程，室內設計及工程幾乎範圍一致，但更加細膩且繁瑣，若設計師只朝向堅持自我風格表現，則很難擁有寬廣舞台，並做出打動人心的設計。

台北皇翔御琚（Photo：杜康生｜奧迪室內設計團隊）

台北聯合大於（Photo：杜康生｜奧迪室內設計團隊）

深圳九號大院（Photo：杜康生｜奧迪室內設計團隊）

2 大工作心法締造大師之路

杜康生以「敬業」與「專業」兩大心法，屢屢在居住者的喜好與期望中，融入精準到位又精彩的設計功力，發揮敬業精神，成果甚至超越客戶期待，也因此在競爭激烈的北京項目中，在眾多國際頂尖的設計團隊如打造倫敦最貴公寓「海德公園一號」等優秀對手中勝出；而台灣打造的獨一無二世界級地標建築：世紀豪奢名宅「陶朱隱園」，則歷經篩選數十家室內設計團隊後，待杜康生簡報結束當下即拍板定案交由杜康生負責，在在體現他以「敬業」和「專業」贏得肯定、迸發傲視同業的驚人實力。

一路走來，杜康生苦笑著說，如今最大的競爭對手其實是自己；「每當完美超越豪宅業主的期待後，業主們經常直接指定接手下一個案子，除了得打造不同以往的風格之外，更要全面超越自己先前經手的豪宅規格，比起與他人競爭，這樣的挑戰任務更是艱鉅。」熱愛建築和旅行、愛打籃球、並曾經夢想成為搖滾樂吉他手，看似不羇卻又理性與感性兼具，因而杜康生經手的室內設計案中仍可窺見一絲浪漫的影子，呼應著他如藝術家細膩善感的靈魂，自每處細節中展現他無可取代的美學觀點。

豪宅御用設計師 杜康生

人賦予空間生命力，空間豐富人的生活

因而除了由地段、價格形塑出豪宅等級、設計團隊彰顯出建築的高度外，歷久彌新的設計和美學內涵，則成為最後為空間本體注入獨一無二的靈魂要角。對照此點，杜康生擄獲人心的空間美學亦流瀉於「陶朱隱園」的點滴細節中；以大片書牆妝點於公共空間、表徵出如飽覽群籍、坐擁藏書室的文人氣息，而為居所巧妙增添幸福感的壁爐、優雅如畫的演奏型鋼琴等，皆是在杜康生私人住所同樣可見的生活美學，透過細緻的配件，杜康生猶如導演般為居者導引，自然催生出優雅迷人的生活情境與 Life style；「打造頂尖豪宅並非意味只靠金錢所堆砌的空間，或由名貴的傢俱所形塑的擺設，單純只為凸顯豪奢的形象，卻無法感動人心」

因此陶朱隱園的室內空間可見如金屬和竹編工藝、曲面薄切石材等特殊客製化細節帶來宛如藝術品般的優雅氣度，遠看磅礴有致，細細近觀則流露出敘事感強烈、溫柔暖心的居家氛圍。長年因「聆聽、巧思、認真執行」的態度打中層峰人士們的心，杜康生至今仍秉持著「讓每個作品成為精品，而非商品」的堅持，設計成果除了滿足業主的期待外，同時也讓參與的團隊如施工師傅、設備供應商等共同感受責任與榮耀，方能創造出獨一無二、令層峰人士擁有共鳴的居所自在感，即真正彰顯出無可取代的大師價值。

台北松濤苑（Photo：杜康生｜奧迪室內設計團隊）

北京源山春秋（Photo：杜康生｜奧迪室內設計團隊）

作者／Tatler Taiwan

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