俄烏戰爭週年，全球化已死還是巴爾幹化？

文／李建興

當您閱讀到本文時，或許您正徜徉於煙花三月的櫻花林下，在落英繽紛中翛然地度過228連假。但曾有多少人還記得，在去年的2月24日，自普丁在莫斯科黎明時分，無預警地向全世界放送了一支「向烏克蘭宣戰」的直播影片，開啟了這場世紀之戰，就自此等不到狼煙撲滅的一刻。

只能說，繁花易落盡、曙光總難現。當戰事屆滿一週年之際，非但沒有殺青完結，可悲的是，還以未完待續的外掛，在世紀的動盪史，持續占據篇章。

回顧這一年來，身為局外人的你我，或許只感受到東西方之間的相互制裁愈演愈烈、能源因而短缺、物價為此飆漲、供應鏈從此乾坤大挪移，鮮少人注意到，在這365天中，估計已有超過10萬名的兵民傷亡，其中有400多名是兒童，更有1700多萬難民流離失所，足足是敍利亞內戰的3倍。

然而歷史之所以為會一再重演，乃在於人們總習慣將教訓擺在史冊裏，而非內化到意識型態裏。這次俄烏戰爭其實最令人感嘆的是，他非但沒成為讓世人冷靜的安定劑，反倒成了加速世界裂解的助燃劑。

即便世人都目睹了這一年來世界因紛爭而帶來了災難式的懲罰，卻依然在這一年內以舖天蓋地的規模進行全方位的裂解，從軍事、政治、貿易，以至於文化進行有形或無形的「去全球化」，在強權的各自扞格下，自1991年12月25日蘇聯徹底瓦解、冷戰結束，人們共享普世規格，同步成長的「全球化」似乎終結。

雖然全球化濫觴於18世紀的工業化，但在冷戰結束後，由美國主動的新秩序，才讓真正的全球化掀開了扉頁。這30年間，在在強權寫手全球經濟發展下，推倒各國疆界，將全球全球市場乃至商品，進行一體化。

特別在美國主導下，全球化產業鏈被明確分工為「生產國」「資源國」與「消費國」。其中歐美先進國作為主要消費國，向全球提供需求技術與資本，而俄羅斯中東等傳統資源強國則奉獻全球供應能源及原物料。至於勞力豐沛的中印等國，則身製造生產大國。

在此生態系中，生產國獲取就業需求，帶動經濟發展，消費國贏得更高性價比的產品資源，資源國則靠著販售資源得利，達成參與方互利共贏的局面。但就誠如元末明初小說家羅貫中在《三國演義》開宗明義就提及：「天下大勢，分久必合，合久必分。」看似共贏的全球化也開始缺點敗露。

就拿富含石油鐵礦與糧食的「資源國」拉丁美洲來說，卻在美國等「消費國」的強勢資金主導下，生產先進國家所需的物品，在產品全數廉價外銷後，卻使得拉美自己本身賴以維生的資源，還得向外高價採購。

也就是說，不對稱的依存關係中，強勢方藉著國際聯盟獲取戰略利益，而弱勢方不但被當韭菜割，更可能成為強國博弈中的棋子。

然而全球化的後遺症，也絕非弱國的專利。當強勢國貪圖廉價資源開始將生產外包時，則也開始出現產業空洞化，當就業機會被「生產國」取代後，加速了強國底層民眾的貧窮化，這也就是美國中西部鐵鏽帶形成的原因。

2018年一項調查顯示，高達1／3美國中等收入成人手頭甚至沒有400美元，足以支付無預警的支出。於是美國才會倒果為因將情緒發洩到中國等代罪羔羊身上，而「制裁」為名行「報復」之實。

交流、共享、共生，才是國際秩序王道

由此可以窺知，這場由美國撰寫的全球化，非但沒有舉世皆贏，更未必是普世價值。

哈佛大學經濟學家羅德里克曾提出一個「全球經濟的三元悖論（Trilemma of Global Economy）」即，全球化、民主、主權只能擇其二，「如果你選擇民主跟主權，你就很難全球化。」

而在這個「地緣政治」凌駕商業「比較利益」（即生產或貿易的抉擇，會遵循低本高利的原則）時，張忠謀才會感嘆：「全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失。」

值得注意的是，當全球的單極主導的「全球化」漸漸退場後，取而代之的不是「去全球化」，而是「全球兩極化（多極化）」甚至「全球巴爾幹化」。

由於國際的貿易、科研、軍事，甚至關乎人類存亡的氣候變遷，都不能單打獨鬥，都需要合作。只是將演變成政治決定經濟，立場制度相左右減少往來依賴，政治外交價值相近者拉幫結派，在黨同伐異下，貿易依著政治圈地劃線的型勢愈發清晰，亦即「全球化可能未死，只是大改版。」

最令人擔心的就是演變成政治經濟學上所稱的「巴爾幹化」。這是拿歐洲火藥庫巴爾幹半島來作比喻，指的是原本一個較大的國家或地區因政治立場不同，而分裂為許多小國，但裂解後國家關係持續緊張，對內凝聚力強，對外劍拔駑張。試想，若將來世界分裂為美、中兩大系統，是否也是另一個「巴爾幹化」的呈現？

其實張忠謀會對「全球化已死」會發出悼念之辭，就是深覺台灣產業之所以能數度成功轉型，甚至締造無數個隱形冠軍，就是因為政治歸政治、經濟歸經濟，在普世的規格上，讓市場不大的台灣，能享有全球化的市場，進而創造經濟奇跡，然而一但世界「巴爾幹化」，台灣會怎樣？

《遠見》在俄烏戰爭週年之際，特別有感而策劃了封面專題〈裂解後，再全球化〉，重點不在為「全球化是否已死？」下定論，而是探討當上一代全球化退場後，下一起全球化的脈絡和結構。無論未來世界是中美兩極抑或多極並立的全球化，台灣如何在「再全球化」的生態中，生存得利？

值得一提的是，《遠見》始終認為交流、共享、共生永遠是國際生存的王道，因此我們檢討的是「美式」的全球化，擔心的「美式」的「去全球化」，更想提醒的是，台灣將來參與「再全球化」的過程中，如何避免再度落入「美式陷阱」?

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】