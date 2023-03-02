駭客來襲 無煙硝的資安戰爭

文／黃俊超

近來多起知名商家與公家機關的個資外洩事件，不論對政府機關或民營企業，安危機警鈴大響，已進入刻不容緩的重要攻防。

水能載舟、亦能覆舟。網路帶動科技發展、生活便利程度都大幅度向上跳了不止一個層級，然而，卻也淪為新型態犯罪的溫床，且日新月異迅速進化，小如釣魚郵件、木馬程式，大如DDoS攻擊，只要連上網路，就可能受到各種未知且莫名的攻擊，生活、商業發展和資安防禦必須魚與熊掌兼得，成為個人、企業甚至政府、國防安全迫在眉睫的重大課題。

資安警報大響

約莫一九八○年代中期網路逐漸普及，電腦中毒開始成為使用者的夢魘，千禧年過後社群媒體興起，至近年的萬物聯網，越多能夠聯網的物品，就代表越有可能出現資訊安全的危機，包含汽車、飛機甚至武器等，資安對於每個人都具有威脅性，換個角度來看，不斷擴大的需求也成為企業極具發展性的商機。

絕大多數民眾幾乎每一天都會收到詐騙簡訊或不明電話騷擾，自去年下半年起，已傳出包含裕隆集團旗下格上租車、和泰集團旗下共享汽車iRent、統一集團旗下博客來網路商店、華航，還有超過四五間公益社福團體遭駭客入侵用於詐騙、北市信義分局小隊長將資料轉賣徵信業者等，多起民眾個資外洩事件頻繁發生，顯示並沒有得到應有的教訓。

縱然蔡總統早已明確表示「資安即國安」，然而也發生了極度誇張的健保署官員集體洩漏，並且盜賣全台民眾個資至中國，由於包含總統府、立法院、國防部與國安局、軍情局、調查局、警政署、檢察、海巡、政風及憲兵等十一情治系統，投保人員個資全都外洩，凸顯出就算對資安在軟體與硬體上加強防護，卻因少數無恥之人，仍讓生命財產暴露在風險當中。

台灣在二○一七年遭受勒索病毒攻擊的次數，就已經排名全球前二○％，一八年微軟與Frost&Sillivan合作發布亞太資安研究報告，顯示台灣一年因資安攻擊造成經濟成本損失高達八一○○億元，疫情爆發後更是變本加厲，根據微軟統計數據顯示，亞太地區頻率增加二．四倍，然而台灣遭攻擊更較其他國家高出兩倍。

副總統賴清德於「HITCON Pacific二○二一」時指出，台灣二一年上半年遭駭客攻擊次數，就已高達全球其他國家三倍，其中以銀行業受到最多攻擊，且多家科技大廠屢遭勒索病毒威脅、要求支付贖金異常增加。縱然如此，個資洩漏依舊防不勝防，顯示資安在台灣仍有相當大的發展空間。根據Verizon數據洩漏調查報告指出，高達八二％資安事件實際上都牽涉到人為因素。

產值年複合成長率逾一成

由於網安產業雲滲透占比仍屬偏低，加上ＩＤＣ預估網安產值將由二一年約一五一○億美元，至二四年達到二○○○億美元，Morgan Stanley報告就指出，未來三～五年內，資訊安全將成為企業重點投入項目，且幅度將會高於整體ＩＴ支出。

ＩＥＫ報告顯示，台灣二○年資安產業產值為五五二億元、成長十一．九％，遠高於全球平均的二．八％，二一年雖然受制網路安全硬體與模組生產因缺料而影響出貨，成長趨緩至九．三％為六○三．五億元，不過隨著缺料等因素緩解．預估二二年產值上看六六九億元，一六～二二年複合成長率達一○．八％，高於全球平均的八．一％，並預期二五年將挑戰七八○億元的目標。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2237期精彩當期內文轉載》

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