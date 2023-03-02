2023年11間亞洲豪華酒店開幕

2023年即將在亞洲開幕的五星級酒店有哪些？

雖然過去幾年旅遊業被迫沈寂，但是酒店業者看準復甦後的潛力，持續在世界各地打造如地標一般的住宿。以亞洲來說，目前就有11間五星級酒店會在2023年開幕，從位於新加坡中心的西好萊塢風格酒店，到讓客人置身於喜馬拉雅山脈中心的離網式豪華度假勝地，再到位於新南威爾士州外圍的誘人衝浪小屋等等，隨著住宿版圖的擴張，你的旅遊計畫是否也有了變動呢？

泰國：Andaz Pattaya Jomtien Beach

Andaz Pattaya Jomtien Beach

我們知道你在想什麼，芭堤雅有五星級酒店？真的嗎？Andaz Jomtien Beach的的確確為這片海灘綴上一絲奢華。

它擁有優雅的泰式風格建築、地道的Panpuri水療中心和六家餐廳，提供從農場直送的新鮮餐點，包括Fish Club、海濱海鮮燒烤店和位於修復後的古建築內的迷人Ruen Thai茶館。

酒店設有三座游泳池，可直接通往海灘，提供從海濱套房到柚木別墅的不同房型，包括四臥室莊園別墅、寬敞的六臥室傳統別墅，非常適合家庭入住。

中國：上海前灘31雅辰酒店

上海前灘31雅辰酒店

將於2023年第三季開幕的上海前灘31雅辰酒店是一家位於上海繁華藝術和文化中心的旗艦酒店。

該酒店由屢獲殊榮的如恩設計工作室(Neri & Hu)操刀，經典與現代的設計巧妙地融合了獨特的上海美學和文化元素。該酒店包括202間寬敞的客房、寬敞的樓層，融合了室內和室外空間、一間餐廳和露天酒吧。

澳洲：雪梨嘉佩樂酒店

雪梨嘉佩樂酒店

除了其在新加坡、曼谷等亞太地區酒店，嘉佩樂將其五星級住宿帶到更南的地方，即將於澳洲開第一家酒店。

備受期待的雪梨嘉佩樂酒店坐落在雪梨中央商務區中心一座壯觀的遺產名錄砂岩建築內，距離雪梨歌劇院僅幾步之遙。

其192間客房和套房性感而精緻，採用胡桃木和天然石材元素。六樓是Aruga水療中心、健身中心、瑜伽平台和20公尺長的室內恆溫游泳池。

該酒店的餐飲產品包括高級小酒館Brasserie 1930、以雞尾酒為主的McRae酒吧和Aperture，後者設有七公尺高的綠牆。

印尼：松巴島Cap Karoso

印尼松巴島Cap Karoso

松巴島距離峇厘島僅30分鐘航程，是印尼（某種程度上）的秘密天堂。這個基本上未開發的島嶼擁有崎嶇的海岸線、白色的沙灘、野馬和世界上最壯觀的度假勝地，如2023年初開幕的Cap Karoso。

Cap Karoso擁有47間客房和20棟別墅，以及一個有機農場，也是Sumbese社區的農業學校。

其創始人Fabrice和Evguenia Ivara決心改變當地社區和環境。諮詢松巴島的原住民社區後，他們承諾在當地僱傭80%的員工，使用50%的太陽能作為能源，並透過智能設計和綠化減少空調需求。

領導設計的是GFAB Architects，他融合了許多當地的影響，如印尼藝術、手工茶具、手工雕刻的木家具等。

中國：蘇州四季酒店

蘇州四季酒店

蘇州四季酒店位於金雞湖中心佔地22英畝的私人島嶼上，四周環繞著蘇州璀璨的城市天際線，將展示蘇州繁華大都市的面貌，同時向其歷史致敬。

這座中國東部城市，以其被聯合國教科文組織列為世界遺產的古典園林，以及橫跨寧靜水道的風景如畫的古老石橋而聞名。

酒店將包括200間客房、套房和別墅、室內和室外游泳池、兒童俱樂部和一條沿著島嶼海岸線的慢跑道。

印尼：Innit Lombok

印尼Innit Lombok

印尼不是只有峇里島！龍目島的陽光、大海和寧靜是遠離城市喧囂的好地方，隨著Innit Lombok的開幕，更加提升了到該地旅遊的舒適度。

Innit Lombok位於私人島嶼Ekas Bay，坐落在250公尺長的私人海灘上。該酒店擁有七棟海濱別墅、26棟海景別墅和27棟山頂住宅。建築師安德拉·馬丁 (Andra Martin) 和格雷戈里烏斯·蘇皮·約洛迪 (Gregorius Supie Yolodi) 的樸實簡約設計讓酒店鬱鬱蔥蔥的環境成為會說話的空間。

客人可以在酒店的戶外電影院享受從農場到餐桌的美食、世界上最好的衝浪，以及星空下的電影。

日本：Janu Tokyo

安縵姊妹品牌Janu終於亮相東京

關於安縵姊妹品牌Janu開幕的消息多年來一直在安縵迷們心中殷殷期盼。

該品牌的首家酒店Janu Tokyo將於2023年開幕，這個概念提供了安縵的舒適、服務和設計感，但又帶有一種俏皮的精神，為客人提供更活潑、更隱蔽的豪華旅行體驗。

Janu Tokyo由Denniston在Jean-Michel Gathy的領導下設計，將擁有120間客房和套房、一座3,500平方公尺的Janu水療中心，以及六個餐飲場所和酒吧。

新加坡：蒙德里安酒店

新加坡蒙德里安酒店

蒙德里安酒店（Mondrian Singapore）橫跨尼爾路和達士敦，其使命很簡單：讓遊客沉浸在這座城市最具活力的地區，並為當地人提供一個熱鬧的娛樂場所。Jungle Ballroom熱帶酒吧可透過一條秘密隧道進入，設有下沉式熔岩石酒吧，還有與傳奇屠夫Dario Cecchini合作的義大利餐廳Bottega di Carna。

共有304間客房和套房，包括少量臨街店屋套房。

總部位於洛杉磯的卡特工作室在其設計中為新加坡的店屋注入了現代、抽象的元素。雖然酒店主要歌頌新舊新加坡，但屋頂游泳池和峽谷俱樂部酒吧非常西好萊塢。

澳洲：新月岬Sea Sea

澳洲：新月岬Sea Sea

熟悉峇里島The Slow的人會很高興得知其創始人George Gorrow和Cisco Tschurtschenthaler正在新南威爾士州沿海城鎮新月岬開設一家類似的七零年代風格酒店。

其將擁有與The Slow類似的衝浪小屋別緻美學，重點關注美食、音樂、娛樂和藝術，並承諾舉辦一系列音樂表演和展覽，包括每六週在酒店13號房間舉辦一次的攝影展。

Sea Sea的飲食和飲料由雪梨備受推崇的 P&V Wine & Liquor Merchants 策劃，足以使其成為一個單獨的餐飲目的地。

澳洲：墨爾本麗思卡爾頓酒店

墨爾本麗思卡爾頓酒店

墨爾本麗思卡爾頓酒店被寄予厚望，因為它有望成為澳洲最高的酒店。

客人將在位於80樓的空中大堂辦理入住手續。酒店的客房和套房分佈在63至79樓，可欣賞到該市最壯觀的景色。

在真正的麗思卡爾頓時尚中，將有一些美妙的餐飲選擇，包括高級餐廳Atria，由廚師Michael Greenlaw掌舵，他曾在墨爾本著名的Vue de Monde擔任廚房主管，他專注於不尋常的、難以尋找和超季節性食材。

尼泊爾：Shinta Mani Mustang

尼泊爾Shinta Mani Mustang

現在有更多旅人希望尋找離網體驗，這正是Shinta Mani Mustang – A Bensley Collection將於2023年5月開幕時，為客人提供的服務。

Mustang以前是尼泊爾北部一個與世隔絕的王國，該酒店將成為該地區首批豪華酒店之一。設計酒店的Bill Bensley一反常態地保持了設計的最小化，以便將周圍引人入勝的景觀置於舞台中央。

Shinta Mani Mustang被喜馬拉雅山脈環繞，擁有29間套房，採用來自青藏高原的木材、石板和石頭建造，並輔以色彩大膽的紡織品。

Tatler小提醒：建議選擇全包套餐，其中包括加急出入境服務、往返機場接送、私人探險嚮導、日落飲品和無限次西藏水療護理。

作者／Hayley Yu

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