羅芙奧3月線上拍賣C’est la Vie將登場 作品超療癒

在後疫情的時代人們格外需要將帶著舒暢、溫暖跟真摯的心情來面對生命中的每一天,為此,羅芙奧3月份線上拍賣蒐羅了當代藝術家喬納斯.伍德(Jonas Wood)、莫伊(Moises Yagues)、尤安.羅勃茲(Euan Roberts)、芬妮.布魯達(Fanny Brodar)的作品,著重於藝術家們不謀而合地運用其作品及其創作理念來提醒我們面對生活的態度,邀請藝術愛好者舉杯說一聲「C’EST LA VIE」。

近年,由於疫情和戰爭改變了世界的節奏與生活,有人因為隔離發慌,也有人很能享受難得的閒適。此次主題為法語中的「C’est la Vie」,是法國人的生活美學,強調抱有豁達樂觀的心態,不慌張也不逃避地面對生活,和美國諺語中的「When life gives you lemons, ask for salt and tequila.」異曲同工,寓意隨遇而安,將困難轉變為機遇的生活態度。此次線上拍賣「C’EST LA VIE」將於 3/1下午1點開始進行至3/11下午1點截標。

Ben OGA_光之船 /圖片由羅芙奧提供。

莫伊_ 鏖戰/圖片由羅芙奧提供。

作品透露藝術家細膩情感

在動盪不安的時刻,藝術家往往擁有著比常人更敏感的神經可以感受細緻變化和微妙情感,此次也可以通過觀察其作品來窺探他們細心的洞見和對生活的態度。

其中,美國藝術家喬納斯・伍德(Jonas Wood)認為面對生活帶著鬆弛而不刻意的狀態十分重要。因此,伍德的作品,時常選擇球類、窗台及植株等令人放鬆的題材來強調提取生活細微的舒展之處,帶給人自然清新暢然之感。作品《投票2020》以8,500美元起拍。

芬妮.布魯達_你們都是我的家人/圖片由羅芙奧提供。

Lot11_梁憙潾_我家在哪裡 No.2/圖片由羅芙奧提供。

用藝術傳遞赤子之心

此外,西班牙藝術家莫伊(Moisés Yagües)的作品則充滿溫暖,作品《鏖戰》中活力的小人們帶著誇張又不失童趣的眼神交流,提醒人們無論生活如何都要帶著赤子之心來對待每一個嶄新的日子,起拍價格4,400美元。

挪威藝術家芬妮.布魯達(Fanny Brodar‍)的作品用表現力極其強大的、如同孩童世界般的玩偶來強調保持生活的好奇心,用最熱切的態度來對待今天,將決定我們剩餘的人生,作品《你們都是我的家人》以5,900美元起拍,有興趣的藏家和藝術愛好者不要錯過 !

喬納斯.伍德_投票2020/圖片由羅芙奧提供。

Lot8_約西亞斯‧菲格爾里多_花園夢想家 #5//圖片由羅芙奧提供。

羅芙奧2023線上拍賣

ALL IN: BID ONE – C’EST LA VIE

拍賣時間:2023年3月1日 1:00 PM 至 2023年3月11日 1:00 PM (GMT+8)

競標平台:https://www.onlinebids-ravenel.com/auctions/12

作者/Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。