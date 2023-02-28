怎麼做能夠幫助修行的食物？Tatler獨家專訪南韓正寬法師

2022亞洲50大餐廳標誌人物獎得主正寬法師（Jeong Kwan），於2023年2月9日至高雄Thomas Chien法式餐廳與簡天才師傅聯手客座，呈獻獨具南韓寺廟特色的無菜單料理。這次Tatler獨家專訪正寬法師，邀請她與我們聊聊自己的與台灣的緣分、料理啟蒙與一路以來的思考。

Tatler：這是法師第一次來到台灣嗎？在此之前對台灣與高雄的印象是什麼？

正寬法師於2023年2月9日至高雄Thomas Chien法式餐廳與簡天才師傅聯手客座，呈獻獨具南韓寺廟特色的無菜單料理。Photography by Renan Chung

Jeong Kwan：

我在30年前曾經為了佛教巡禮來到台灣，當時先去了台北故宮，再來到高雄佛光山。後來還去了阿里山、花蓮，當下的記憶栩栩如生留在腦海裡，但現在可能沒辦法再找到那些地方了。（笑）

印象特別深刻的，是台灣把許多文物保存的很好，還記得米粒上刻著心經、一個紅色的大甕……那第一次看見文物的感動，至今都留在我的心裡。之後來到高雄，感覺到佛光山師父修行的樣子，跟在韓國不太一樣。最大的不同在於：韓國是為了自己的「開悟」，而台灣則是源於為了救濟眾生的「慈悲之心」。我是第一次瞭解到這樣截然不同的佛教精神。

我認為「修行」都是修自己的，不是為了炫耀，我希望能夠透過食物來與人分享、交流、結善緣，這份心30年來都沒有改變。

Tatler：與我們談談前輩、家人帶給你的料理啟蒙好嗎？

正寬法師於2023年2月9日至高雄Thomas Chien法式餐廳與簡天才師傅聯手客座，呈獻獨具南韓寺廟特色的無菜單料理。Photography by Renan Chung

Jeong Kwan：

要超脫時間和空間來看這件事情，把時間放下，就會變成過去。現在、過去及未來，都是同一個意思。

我在一個農村出生，田地就是我的樂園，我是吃那裡的土、喝那裡的水、曬那裡的太陽長大的，約莫七歲時，母親在做料理，我就會觀察她、默默學，現在回想，那時候就對做料理很有感覺。

我剛出家時的第一份工作，就是跟師父一起下田採蔬菜、做料理。師父教育我：做小菜就是要累積智慧、燒飯就是累積「德」，透過食物連結身體的能量，才有力量修行。

Tatler：請與我們分享您貫徹多年的餐飲哲學與堅持。

正寬法師於2023年2月9日至高雄Thomas Chien法式餐廳與簡天才師傅聯手客座，呈獻獨具南韓寺廟特色的無菜單料理。Photography by Renan Chung

Jeong Kwan：

食物的味道，可以左右人的身心。吃到柔軟的食物，身體也會柔軟，反之亦然。飲食可以表現出我們的身心狀況，我認為韓國的寺廟料理，可以幫助修行，以達到開悟的境界。

正寬法師於2023年2月9日至高雄Thomas Chien法式餐廳與簡天才師傅聯手客座，呈獻獨具南韓寺廟特色的無菜單料理。Photography by Renan Chung

但要怎麼做能夠幫助修行的食物？食材哪裡來、營養是什麼？怎麼料理？這都是有法則在裡面的，但做選擇的是自己。地、水、火、風這四元素構成大自然，首先需要有種子在土地裡，要澆水、要陽光、溫度、流通平衡的風等元素，合在一起才能讓生命成長。

正寬法師於2023年2月9日至高雄Thomas Chien法式餐廳與簡天才師傅聯手客座，呈獻獨具南韓寺廟特色的無菜單料理。Photography by Renan Chung

我認為料理不是學來的，因此我沒有固定的食譜。端看跟哪一道食材有緣，就以它來做料理。那樣的食物進到我們身體，就是良藥。現在地球正面臨因科技發展而暖化的困境，我們要尊重食材、尊重地球，過程中保持喜樂，就能得到真的自由。