肉桂捲、法式甜點愛好者有福了！引領全台肉桂捲熱潮「承繼」首間實體概念店開幕！

肉桂捲、法式甜點愛好者有福了！早在七年前以電商模式經營，在社群上掀起全台肉桂捲熱潮的法式甜點工作室「承繼」，一開始以甜點預購接單再製作的模式販售，同時也提供精品外燴、烹飪廚藝與花藝課程服務，只有每週開放營業日提供快遞派送、顧客自行至工作室自取服務。

成立甜點品牌是無心插柳

二位主理人陳佳揚與謝思菲回顧在成立承繼初期，在舉辦烹飪或課堂活動時都會準備小點提供學員淺嚐，怎知學員紛紛表示強烈的訂購意願，遂而發展出甜點電商最初的樣貌。累積4年甜點販售經驗後，二位主理人逐漸實踐想像中的品牌規模，更進一步思考提供消費者更多細緻的服務。

終於在2023年初成立首間實體品牌概念店！除了想好好享用美好甜點，不再需要苦苦等預購；偌大的空間裡，也能實踐主理人更多元的空間運用想法。

引領全台肉桂捲熱潮的「承繼」首間實體概念店開幕。

實體店落腳松山靜謐住宅區

引領全台肉桂捲熱潮的「承繼」首間實體概念店開幕。

承繼品牌概念店座落於北市文華東方酒店後方靜謐住宅區，整體空間以品牌慣用的冷調灰白、暈染石磚面與無光澤的不鏽鋼拉絲為元素，呈現寬敞、簡約的視覺感。

採光上來自大幅落地窗的自然光，讓光線在空間中隨著時間自然流轉，店內佈置大量的綠化植栽也在通透的格局中進行光合作用。

引領全台肉桂捲熱潮的「承繼」首間實體概念店開幕。

而在視覺上精緻簡約的甜點烘焙品展示台與櫃檯，是主要服務顧客的區域、一目瞭然的多功能空間則會做為多元微沙龍、課程體驗與預約制品嚐服務活動場域使用。

引領全台肉桂捲熱潮的「承繼」首間實體概念店開幕。

承繼的第一家概念店以推動親近自然的角度出發，出門市後步行只要10秒鐘即可到達一處靜謐小森林，迎面而來的是整排高聳落羽松，眼前即是佔地2000多坪面積的松基公園，公園各處老樹遮蔭，邀請大家走到戶外感被光、藍天與微風以及大樹環繞的氛圍時小憩，邊品嚐美味甜點、啜飲飲品，非常愜意。

主打「體驗」的微沙龍、預約制品嚐場域

引領全台肉桂捲熱潮的「承繼」首間實體概念店開幕。

除了提供販售甜點的實體空間，承繼概念店打造重點在於「體驗」的服務，包含開放預約制的品嚐體驗與採購諮詢。以往有送禮採購需求的顧客，僅能透過網路訂購後等待數日，收到甜點品嚐後才能決定是否選購贈禮。

從三月開始，承繼提供網路訂位並可選擇日期，品嚐甜點同時可諮詢專業人員相關事宜，讓顧客享有舒適環境與專屬的品嚐時間。此外，在概念店選購甜點後，也可同時帶走花卉禮盒、亦可代客配送。未來的花藝相關美學課程，也是正在籌備中、也有許多人期待的體驗。

不嗜肉桂者都肯定喜歡！

承繼的經典不敗品項「肉桂阿曼」被眾多網友評比「連不愛吃肉桂捲的人都肯定喜歡」。有別於一般甜膩的美式肉桂捲，承繼用的是使用100%自行研磨肉桂粉，以及自養老麵、完全以鮮乳製作、使用蜂蜜發酵，其中堅持不加入一滴水，並將現磨玉桂成粉均勻混入內餡。一口咬下首先感受外皮的酥脆，接著在輕薄紅糖、肉桂粉、法式奶油融合之下，肉桂餡與麵包體入口即化。重點是一點也不過甜！

現正最熱銷的預購甜點！

而在2022年共販售至少50,000條的招牌「焦糖起司蛋糕」，據品牌提供數舉統計，回購率與販售數量預期在2023年將以倍數上升。特點在於其酥脆焦糖表層與冰淇淋般口感的輕重乳酪，且口感介於冰淇淋、雪糕與蛋糕之間，搭配亮點——蛋糕上頭薄脆的焦糖，整體達成不過甜膩、急度香濃的層次，奶香、焦糖愛好者必試！（2月23日起在品牌概念店現場每日限量販售）

時髦小巧又好吃的法式甜點Dessert Bar

在實體店面，也有相當受歡迎、輕盈的包裝設計讓單手就可輕鬆手持入口的法式甜點Dessert Bar，皆為當日製作並依季節推出限定口味。例如櫻桃塔、草莓塔都是冬季推薦的法式塔類甜點，後者採低溫發酵草莓汁製作草莓卡士達，口感滑順且味道濃郁。抹茶塔則是以抹茶巧克力，內含抹茶慕斯與抹茶巴伐利亞奶油流心，滋味香濃，令人忍不住一口接一口。

飲品選用興波咖啡豆、鮮乳坊牛奶

在甜鹹點的搭配飲品選擇上，承繼提供咖啡與茶。義式咖啡與咖啡調飲選豆使用Simple kaffa興波咖啡，拿鐵飲品的鮮奶乳源以健全食農生態的鮮乳坊供應，同時提供拿鐵飲品做燕麥奶更換的不加價服務，另有經典的法國Mariage Frères瑪黑兄弟系列茶飲提供給品茶的愛好者，未來在特定季節也會計畫針對甜點推出搭配的限定口味氣泡飲，滿足現代人各種飲食喜好與取向。

引領全台肉桂捲熱潮的「承繼」首間實體概念店開幕。

承繼 品牌概念店

地址：台北市松山區興安街222號

營業時間：02月23日起，每週四、五、六、日，12:00~19:00

門市現貨諮詢：02-2514-0758

網路訂單客服：02-2718-2848

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。