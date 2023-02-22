「坐等政府政策，我們還有啥本事競爭？」這家光電後進廠商2016年才成立，竟能年年獲利、3月還將IPO

文／張如嫻

台灣光電業者超過4百家，不少開發商擁有財團資源，或歷史悠久，2016年才成立、沒有「富爸爸」的泓德能源，如何在紅海市場廝殺中脫穎而出？

台南七股區下山子寮60公頃魚塭地的土堤上，蓋滿大片光電板，靠著智慧監測系統定時檢測水質、水溫、日照，養殖池中的草蝦、烏魚、文蛤順利生長。這個場景，是泓德能源的日運漁電共生案場，預計今年將有四十二MW（千瓩）完成併網。

很難想像，2016年成立的泓德不僅年年獲利、2020至2022年，更蟬聯單一年度太陽光電併網容量前十大廠商，今年3月初將掛牌上市，為首家登錄創新板的能源業者。

不只如此，目前台灣光電業者數超過4百家，不像中租、辰亞有「富爸爸」奧援，也不如進金生、開陽在業界的老字號資歷，泓德能脫穎而出，關鍵推手是現年43歲的董事長謝源一。

時間回到2012年，年僅32歲的謝源一與事業夥伴周仕昌搭上日本推動再生能源的列車，赴日開發、投資光電案場。兩人透過從做中學快速累積開發經驗，投資觸角也伸至韓國、菲律賓。

借日本經驗 搶進漁電共生

4年後，嗅出台灣再生能源商機，謝源一回台收購原為工程公司的泓德，布局台灣光電案場。但創業之初，泓德非先進者，光想取得土地都有困難，「看到標案只能在旁邊說，人這麼多，我們沒錢又沒資源，怎麼跟人競爭？」周仕昌不諱言。

為了避開肉搏戰，泓德找出當時660平方公尺以下農地可蓋光電板，於是召集數十人遊說軍團，根據地號一一打電話、跑遍全台與農民、地主溝通、辦說明會，最終開發全台約兩千塊地，總面積超過一百公頃。當同業相繼競爭大面積土地，泓德用「螞蟻雄兵」策略，從小型農地開始累積，不但避開市場廝殺，也替公司賺進第一桶金。

由於日本可開發的大規模閒置土地不多，其後開放農地、林地種電，兩人的日本經驗，也讓泓德比同業早一步布局漁電共生。

看見地面型光電土地限制的謝源一，篤信台灣政策會和日本一樣走向「一地兩用」，台灣西部大片魚塭地便是接下來可能開放的類型。「如果都等政府政策明確，我還有什麼本事去競爭？」於是2018年初，在農委會還沒推動漁電共生前，泓德就買下位在台南七股、約60公頃的魚塭地，還找上國內最大養殖水產通路商元家，替養殖戶簽訂保價收購機制；又花了整整3年，找到原本在印尼管理上百公頃魚塭、現為星源漁業總經理的張東昇，組建團隊，不但可以自己養，也能提供養殖戶專業建議。

周仕昌直言，漁電開發最具挑戰的抗爭，多源自認知或溝通不足，「業者直接把人家門口擋起來，我們都看過。」泓德在開工前都會到地方，了解居民、環團的疑慮和需求，他們發現，多數人擔憂光電開發會導致他們失去生計，「那我們就提供工作機會，請當地人維運電廠、由原本的養殖戶負責養殖。」(閱讀全文…)

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