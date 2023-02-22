一天賣破3萬顆，台灣3C小物「備份豆腐」日本爆紅實錄：它如何打進BIC CAMERA，創年銷2億奇蹟？

文／黃阡阡

成立近10年的台灣新創Maktar，靠著明星商品備份豆腐成功進軍日本市場，疫情後擴大海外市場力度，從日本線上、線下雙路並進，寫下兩年總營收翻兩倍的成功實錄。

2月15日，東京國際展覽中心入口塞滿人潮，至少要排隊半小時才能進場。這，是暌違3年、有亞洲最重要禮品及生活用品展稱號的「東京國際禮品展」實體展現場。

在全球第二大禮品消費市場日本，這次東京國際禮品展共計吸引海內外16國、高達2705個企業參展。其中，來自台灣的新創公司Maktar（民傑資科）攤位絡繹不絕，吸引海內外代理商、買家、募資平台目光。

事實上，Maktar的明星商品備份豆腐，光去年日本營業額就破兩億新台幣，這個數字是其台灣市場7千萬元營收的近3倍，更讓它能無畏疫情，2022年營收達3億元，足足比2020年的億元營收，成長了兩倍。

眼前這顆方形、大小僅2.5公分的迷你轉接產品，只要插在手機充電器後，就能完成全程自動化備份，這3年在日本市場線上、線下知名度大開，無論電商平台亞馬遜、樂天，或日本前三大實體通路BIC CAMERA、山田電機等，甚至日本電視購物，都能見到這顆備份豆腐身影，也是日本通路銷售最快崛起的台灣3C小物。

日本營收兩年激增9倍

過去少有台灣新創公司的產品能成功闖進日本市場，甚至一夕暴紅，現在，Maktar創辦人陳良信，卻讓自家產品在日本交出營收兩年成長近9倍的亮眼成績單！

他能成功站穩日本市場，是靠深耕日本通路3年，逐步摸索出進軍日本的四大階段換來。

「當時就是摸石頭過河，完全憑著解決問題、面對挑戰慢慢練起來的！」陳良信和所有台灣品牌一樣，進軍日本市場的過程屢屢碰壁，他在東京接受《今周刊》專訪時不諱言，2014年Maktar成立時，目標就是要做全球生意，「一開始就想踏入國外市場，後來發現沒有辦法，你必須在某個市場站穩腳步，先成功，才有餘力拓展到國外。」

Maktar在台灣的起步相當順遂，2015年獨立募資第一代產品、備份豆腐前身「口袋相簿」，由於鎖定手機照片備份，解決手機空間不足的問題，單次募資金額達6千萬元，成功的起手式讓陳良信相當有自信，開始同步擴大台灣與海外市場。

他沒想到，自己走出海外參展打品牌的計畫，結果卻乏人問津。後來才知道，由於第一代產品內建記憶卡，但記憶卡成本占比過高，導致過去自營仍有獲利空間，對代理商而言沒有賺頭，也相對沒有吸引力。

2018年陳良信成功開發第二代產品備份豆腐，透過外接記憶卡方式，將原先的成本占比一口氣降到3成以內，開始有代理商接洽，「那時候有代理商願意合作，而且講英文，沒有語言隔閡，我們當然欣然答應。」Maktar因此正式踏入日本市場。

「初期可能都是小的代理商接洽，他們手上會有其他品牌，在銷售上需要醞釀一段時間。」看好台灣10倍大的日本市場，陳良信卻發現，透過單一代理商難刺激銷售速度，於是他積極接洽日本各大代理商，希望打入實體通路來帶動銷售。

四處奔走下，2019年Maktar開放多家代理，進入群雄並起的第二階段代理模式，由於產品創新且價格合理，很快透過不同代理商成功打進日本最大電器通路山田電機、第二大的BIC CAMERA，是當時少數快速進入實體通路的台灣品牌。

山田電機津田沼店主任千葉暢昭表示，日本消費者近年對台灣品牌的接受度提高，其中又以電子產品的信任度最高，以海外品牌來說，除了「台灣製造」成為品質保障，像Maktar這類的創新產品，也開始受到日本消費者的歡迎。

「雖然每個通路都進去了，也開始有業績了，但真的賣得夠好嗎？」陳良信坦言，各家代理商取得授權，但誰也不想多花行銷費用，這時日本業績雖穩定成長，卻難有爆發性突破，「既然如此，我開始嘗試第三階段『獨家代理』，如此一來，代理商就有機會提高意願投放行銷預算。」

到了第三階段的獨家代理，Maktar已熟悉日本多家代理商，能選擇規模、績效與通路端都較穩定的代理商合作。陳良信說，獨家代理讓代理商願意花更多時間和費用宣傳與行銷品牌，配合度也隨之提高，2020年起線下銷售表現相對穩定。(閱讀全文…)

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