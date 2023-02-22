下單晚一天價差30萬！特斯拉的世紀豪賭：為何馬斯克寧被老車主痛罵，也要祭出降價這顆「血滴子」？

2023年，全球最褒貶兩極、擁護者與唱衰者最壁壘分明的企業，就是電動車龍頭廠特斯拉（Tesla）。

1月上旬，特斯拉旗下最熱銷兩大車款：Model 3與Model Y，先後在中國、歐美、日韓等市場啟動大降價。以長程版的Model Y為例，美國消費者只要晚1天買車，就可以拿到便宜近兩成的價格，省下新台幣30多萬元，而台灣市場也在1個月後，加入這波降價潮。

「之前買的虧大了！」「老車主被當盤子！」這些聲音，在台灣的車主間此起彼落。然而，一片罵聲中，特斯拉在去年重摔的資本市場，竟出現驚人翻轉。

總計今年初至2月中旬，該公司在短短1個半月內，股價從最低點的108美元，一路翻漲到208美元，帶動市值暴增逾3千億美元（約近9兆元新台幣）；反觀去年，它股價、市值雙雙蒸發近7成，該公司執行長馬斯克（Elon Musk），也因此交出坐了兩年的世界首富寶座。

「這就是馬斯克，他就是這麼狂、這麼跳tone！」2009年起就是特斯拉供應商的和大工業董事長沈國榮，在第一時間對我們表達客戶大降價的觀感。

「面對消費者的不滿，特斯拉顯然不屑一顧⋯⋯，」去年出版《權力遊戲：馬斯克與特斯拉的世紀豪賭》的美國財經作家希金斯（Tim Higgins），也在與本刊的越洋訪談裡指出，「因為他追求的，是一個更大的目標。」

馬斯克想要「賭贏」的目標，「就是電動車市場的霸主地位！」同為特斯拉供應商的貿聯總經理鄧劍華，道出馬斯克最底層的盤算；而早在13年前就見過這位真人版鋼鐵人的沈國榮，則進一步補充，「他想要的，是拿回市占率，還有市場的話語權。」

想像你眼前有一座翹翹板：一邊，是僅僅提早幾天買車，就要多掏出30萬元的消費者；另一邊，是特斯拉不斷被中國比亞迪、美國福特、歐洲福斯蠶食的市占率。這次，馬斯克決定一腳踩向後者。

德意志銀行近日指出，受降價帶動需求，原本去年底減產的特斯拉上海廠，今年1月出口量較去年同期大增190％；美國首季Model Y存量，則在一個月內銷售一空。

過去，降價這招，往往被品牌業者們視為非到最後關頭不用的「血滴子」，因為一旦操作不當，經常會適得其反。但，馬斯克卻用降價，一手催出需求，一手打擊仍在賠錢的對手。

觀察馬斯克多年的希金斯認為，「他就是一個大冒險家！」而每次以小博大的出手，都是經過縝密盤算。

釐清他的「算盤」與特斯拉所處的階段，對台灣其實很重要。因為，目前許多業者，都把下一波成長的寄託放到馬斯克身上。這些電子業者當中，許多是近年才躋身特斯拉供應鏈，希望藉這家車廠的翅膀搶食電動車商機，如同當年搭著蘋果iPhone順風車，連吃15年的智慧型手機訂單。

電動車與手機，在產業本質的最大差異在於，手機產業走到後期，前五大品牌扣除供應鏈封閉的韓商三星，僅剩蘋果一家美國品牌，其餘都是中國品牌，由於這些對岸品牌使用的多是紅色供應鏈，導致台商只能靠「一顆蘋果救台灣」。

電動車卻不然。目前，該產業已進入百家爭鳴的時代，儘管特斯拉還是龍頭，但像福特、通用、福斯、斯泰蘭蒂斯、豐田等歐美日車廠，都在快馬加鞭造電動車。也許，相較定於一尊，把眼光放在更寬廣的藍海，台灣未來的路，也會更加開闊。(閱讀全文…)

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