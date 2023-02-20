日本千葉Kurkku Fields地下圖書館新亮相　建築隱身綠色山丘超療癒

近日，日本建築師中村拓志打造了一座Kurkku Fields造型獨特的地下圖書館，將自然與人文優雅融合。

去年秋天，在日本千葉縣木更津市一座結合農業、美食、旅宿、藝術的複合性農園Kurkku Fields推出了一座蠶繭別墅，客人可以在這裡體驗他們在戶外營造的生活，以及一種新的自然、生物和人類活動形式。近日，更找來日本新銳建築師中村拓志（Hiroshi Nakamura）的建築事務所 NAP Architects 設計了一個嶄新、被綠色植物所環繞「地下圖書館」，讓書迷們可以鑽進被草地包圍的綠色建築中，旨在成為人們在大自然觸手可及的範圍內尋求舒適和閱讀樂趣的安棲之所。

顧名思義，建築師將這座地下圖書館變成了一個隱藏在地下的安全空間，一個像洞穴一樣依偎在地下而不是高聳於地面的避難所。 閱讀空間位於土地的中間，其特點是迫擊砲形狀。 人們在原野閒逛時，將會不經意發現圖書館的入口，引領他們潛入大地，邂逅一個被建築和書籍驅動的意想不到的境界，如今圖書館已於今年2月16日對外開放。

pic via Kurkku Fields

新銳建築師中村拓志

負責此次圖書館設計的建築師中村拓志（Hiroshi Nakamura），是近年在日本建築界備受矚目的新銳建築師，1999年修完明治大學研究生院博士前期課程後，進入隈研吾建築都市設計事務所工作。2002年，設立NAP建築設計事務所。擅用各式材料塑造讓人與環境連結的建築空間的他，曾獲得日本建築大賞、吉岡賞以及JIA新人賞等，在2004年設計的銀座的浪凡旗艦店（Lanvin Boutique）獲得多項建築獎項，讓他一躍成為日本的建築新星，其他知名作品還有「緞帶教堂」（Ribbon Chapel）、「狹山之森禮拜堂」、「林舞鳥鳴」等，由於中村拓志曾經在隈研吾的旗下工作，因此他的建築風格也常可見運用許多自然素材，讓建築與環境相互融合。

©KEI Tanaka/ NAP Architects Website

收藏了豐富書籍

Kurkku Fields 地下圖書館在今年 2 月 16 日開放時，收藏了大約 3,000 本書，其中精選的書籍以自然和農業生活為中心，與詩歌、哲學、歷史有著獨特的擴展和聯繫 、宗教、科學和經濟學。 穿過書架，映入眼簾的是一個大廳，自然光從天花板映射進來，在充沛的天光與書架木質語彙的搭配下，形塑出令人靜心的書香場域，在裡面閱讀別具情調。

pic via Kurkku Fields

沒有樑柱的建築

地下圖書館被木元素滲透，在閱讀時間串起寧靜的和諧連續性。 樑柱等建築元素消失，取而代之的是圓形天窗，與鼴鼠洞的外觀相呼應。 內部天花板高度隨著標高的變化而傾斜，並且在其中一個空間中雕刻了一個隱藏的小房間，為讀者提供隱私。地板、牆壁和天花板都植上了土壤飾面，注入板邊緣垂直表面的草下，賦予空間濕潤感，管理員根據季節調整灌溉和保水之間的平衡。讓讀者如同植物和蔬菜以土壤中的微生物為養分生長一樣，積累著知識和想像。

pic via Kurkku Fields pic via NAP Architects

結合大自然的有機設計

由中村浩領導，川上洋平選書的設計團隊，在地球的精華中找到了地下圖書館的心臟。 他們相信大自然的奇蹟是所有生命的源泉和母性的象徵，所有人都受到尊重和尊重。 保留人們日常生活資源的這種價值是正確的，設計團隊將其理念注入一個和平的地方，讓生命和有機體隨著讀者的知識而成長，形成連成一氣的生活美學。

pic via NAP Architects pic via NAP Architects

作者／Pin Huang

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