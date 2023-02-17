以楊貴妃為名的現代盛宴該怎麼呈現？詩詠盛世貴妃宴開箱

今年二月藝術家餐桌企劃行銷品牌CUYSINE攜手13 Hill，在自韻味別具的空間「À la maison 在家裡」共同推出自唐代飲食延伸出當代風貌的「詩詠盛世貴妃宴」以下一一為你開箱每道料理。

假如楊貴妃穿越到現代，她會對什麼美食感到滿意？文學、藝術結合美食，呈現在餐桌上，永遠是不敗的命題。不少人有過一頓燈光美氣氛佳餐宴的美好經驗，可口創造以此念頭為引，與食物設計師袁采楓聯手合作打造Cuysine品牌，在知名室內設計師葉裕清以及女兒Andrée的「A la Masion在家裡」空間，發起「藝術家餐桌計畫」。自家整棟住宅的一樓空間前身是藝廊，加上室內專屬葉氏風格的擺放裝飾，美好年代的萬種風情在餐桌上一一化開。

繼去年的藝術家餐桌首波計畫「畢卡索」之後，CUYSINE找來以茶甜點聞名的13Hill，創作一系列圍繞在唐朝傳奇美人楊貴妃而打造的料理。有趣的是，每一道料理皆有對應的文本與歷史故事相互參照，在享用美食的同時，更了解歷史原貌。比起追劇讀歷史，這更有意思！

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞 CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

冷盤3小件：百花綠蘿蔔・千絲卷・紅酒釀荔枝

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

前菜為餐宴揭開序幕，讓期待的人們，懷抱著逐漸高昂的興致，迎接一連串的驚喜與體驗。

百花綠蘿蔔、千絲捲與紅酒釀荔枝是首先推出的三位要角。百花綠蘿蔔襯有生魚片，以其鮮美的風味獲得喜愛，飽滿油脂入口即化，而生魚片也常見於唐人生活；千絲捲裹有鑊氣，酸感繚繞，加以細膩的刀工，體現中華烹調技藝，主廚巧心添入西班牙臘腸、酸豆與土豆絲同炒，帶出意猶未盡的濃郁。

紅酒釀荔枝，將楊貴妃一向鍾情的荔枝做出新意，濃縮紅酒醬使人沉溺，讓荔枝不過於甜膩，用在此處與其他前菜相搭，能為整體風味帶來平衡托襯。

銀耳白牡丹雞湯

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

高湯之於中華飲食文化是為關鍵存在，粵菜系統中的高湯，也被世界認可為三大名湯；在餐宴中，一碗好湯，不僅能道出食材的靈魂，也能傳達主廚不輕易言說的心意。

雞湯初嚐有著疏淡曠遠的個性，再細細品嘗，高湯的鮮香瀰漫於口腔中，主廚融合法式高湯元素，試圖牽引蔬菜清新，銀耳的滑口，鋪疊出色層次；雞湯品嚐至一半，添入山林溪烏龍與桂皮共同沖煮之茶湯，呼應唐人喝茶習性，銀耳雞湯剎那有了異國情懷，但主體仍是淡麗的，使人難以忘懷。

鮮蝦花餃

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

全世界都有自己詮釋餃子的方式，淵遠流長的餃子史，直到今天都未間斷。餃子之於中國，最早現身南北朝時期，現今透過考古發現並證明唐朝已經有著享用餃子的飲食習慣。

中式宴席怎麼能少了餃子？主廚巧心製作的鮮蝦餃子，有著義式Ravioli的風情，佐配的醬料頗具深意與玩心，揉合枸杞、紅心芭樂與巴薩米克醋，整體具有討喜濃豔甜感，醬汁汪洋裡，再輕抹「慢慢弄」製作的布拉塔起司，口感順滑，鹹甜合宜，兼融大國飲食史的精緻作品。

清蒸鯧魚

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

唐朝人愛吃白鯧，「尾如燕翦，骨軟肉白，味美於諸魚。土人呼為白腹鯧。」其鮮甜Q彈的肉質，跨越時代，常民仍偏愛並鍾情這一味。

本質甘美可人的白鯧，主廚特別調製玉米醬、番茄醬及青花菜醬，帶出風味光譜的另一種悠揚，點綴干貝絲，掀起海潮波濤，中式蒸魚的手藝與西式醬料的搭配，是一次完美的相遇。

貴妃醉雞翅

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

《貴妃醉酒》描寫楊玉環與唐明皇約在百花亭赴筵，久候明皇不至，原來他早已轉駕西宮。貴妃羞怒交加，萬端愁緒無以排遣，遂命高力士、裴力士添杯奉盞，飲致大醉，悵然返宮。

除了荔枝，楊貴妃也鍾愛雞翅。貴妃雞翅從《貴妃醉酒》而來，雞翅需裹上金紅色澤，使用紅酒、紹興與花雕酒與乾辣椒、花椒一同滷至入味，表現楊貴妃酒醉之韻，佐配蛋黃醬；翅膀用於飛行，與「妃」同音，美味程度和故事性兼具，來「詩詠盛世 貴妃宴」，必定念念難忘「貴妃醉雞翅」。

炙明蝦細麵

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

明蝦富有嚼勁，在彈牙的片刻中，會有濃郁香氣飄出，與寓意吉祥的麵線相依，置於以熬煮高湯製成的濃郁醬汁之上；海鮮、麵線、醬汁三味交融，另有一位要角引起高潮，燒炙鮑魚牽動更深入的味蕾饗宴，吃畢，引得賓客頻頻叫好。

胡風肉夾饃

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

肉夾饃在今天，以中式漢堡理解或許會更為可親，然而肉夾饃的歷史最早可追溯自秦朝，頗具飽足感的吃食，據說是秦始皇征戰六國的重要主食，唐太宗帶兵打仗也吃，從此名聞天下。

主廚在「詩詠盛世貴妃宴」灌注現代創意，將馬芬堡替代白吉膜，內餡夾有燉煮之豬肉，並添入辛香料與酸豆作為隱味，耐吃不膩。

雪衣豆沙

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

13Hill的招牌品項，曾為絕跡於民間的甜點，可與法式經典甜點舒芙蕾遙相呼應，將於「詩詠盛世貴妃宴」隆重再現。「高力豆沙」起源北京，亦稱雪綿豆沙、雪衣豆沙，食物原料僅蛋白、豆沙，但做法頗為繁複，需將蛋白打發後入油鍋，炸至金黃，並需在熱騰時享用，軟糯甜蜜，風味甚美。

櫻桃巧克力

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

櫻桃是唐朝人最喜愛的水果，若得皇帝恩寵，將有滿滿櫻桃享用不盡。主廚再現集體兒時記憶，設計成貌似糖葫蘆外觀的櫻桃巧克力，裹上巧克力、糖，並將籽一一剔除，方便人們在興致高亢時，可以一顆接著一顆，好不快樂。

貴妃茶酒甜點

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

唐代認為茶為養身聖品，「以茶散鬱氣、以茶驅睡氣、以茶養生氣、以茶除病氣……。」如果在古代，頭疼腦熱、雙目乾澀、四肢未開，喝茶都能舒解。

茶與酒的結合，屬於當代的革新與浪漫，13Hill選取四款酒，分別為荔枝酒、檸檬酒、櫻桃酒和伏特加，以水仙烏龍調和，並擱入美容聖品—桃膠與草莓，一起享用會如華麗花火綻現，心動綿延。

CUYSINE x 13 Hill 詩詠盛世貴妃宴。Photo by 宋修亞

CUYSINE X 13 Hill「詩詠盛世貴妃宴」

時間：2/3至2/26 午、晚間

地址：à la maison（台北市中山區長安東路一段30巷6號1樓）

訂位相關資訊請洽：https://www.instagram.com/cuysine/

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。